Wieso dein Navi jetzt nicht mehr funktioniert

Stay-tuned Das kann doch nicht Wahr sein. Jetzt wird die UKW-Frequenz abgeschaltet und so ganz nebenbei erfahren wir, dass mein oder dein Navi im Auto eventuell nicht mehr funktioniert. Dann kommt es aber noch dicker. Gewisse Bundesämter begrüssen das sogar noch, damit werde die Umfahrungen auf Nebenstrasse eingedämmt! Das ist doch wirklich einfach unverschämt und frech wie hier mit einem Teil der Bevölkerung umgegangen wird. Späte Information und dann noch Verhöhnung!

Kermit82 Stay-tuned Das Navi funktioniert, der Titel ist irreführend. Nur die Staumeldungen die oft sowieso falsch waren sind weg.

Bei neuen Systemen, die ans Internet angeschlossen sind funktioniert es und im Ausland, wo es noch UKW gibt auch.

Zuerst bitte den Artikel lesen.

Ahvahv Frechheit!! Kann mir jemand sagen, warum ich eigentlich noch die gesamten Empfangkonzessionen bezahlen soll/muss...???

Kermit82 Ahvahv Du hast einen PC und vermutlich TV. Deswegen. Hört auf zu jammern wegen diesem einen Franken pro Tag.

lksvhhiwgsfe7 Das wird noch lustig werden, vor allem dann, wenn die Autofahrer

nicht mehr die Falschfahrer Informationen erhalten !!!!!!!

Oder wie man heute sagt : ` es kommt Ihnen ein falsch fahrendes

Fahrzeug entgegen .... ` .



Wer übernimmt in Zukunft dann die Verantwortung für die CRASHS ????

Kermit82 lksvhhiwgsfe7 Du verwechselst etwas: Verkehrsmeldungen wie diese gibt es auch auf DAB+. Es geht um die Stauwarnungen und dementsprechenden Umfahrungen im NAVI des Autos.



Zudem ist nur der Geisterfahrer selber derjenige, der bei einem Crash haftet. Die Meldung hat sowieso keinen Einfluss auf irgendwelche Haftungen, es hört noch lange nicht jeder diese Meldungen.

lksvhhiwgsfe7 Kermit82 .... derjenige, der vom Geisterfahrer gecrasht wird, sieht das mit Sicherheit

anders ! Für den könnte es im schlimmsten Falle egal sein, wer am Ende

die Verantwortug übernimmt.



Ich habe, nein hatte, auf jeden Fall immer das Radio im Auto an.



Und offenbar sind die DAB Radios unterwegs wohl mehr stumm als hörbar,

da sie immer nur am neu Laden sind .....

Dieter Wer mit Navi fährt hat die Kontrolle über sein Leben sowieso verloren.

Man weiss ja auch so um die neuralgischen Punkte mit Dauerstau und wann es am schlimmsten ist. Am besten wäre, man schafft Ostermontag, Pfingstmonntag und alle Donnerstagfeiertage generell auch noch ab und es hat ein Ende mit Gotthardstau.

Feintagrau55 Da lässt man sich ein teures DAB+ (vollintegriert) installieren und merkt danach – zur Überraschung auch des Fachgeschäftes – , dass die Verkehrsmeldungen nicht mehr empfangen werden können. Ich fühle mich betrogen , nicht vom Autoelektrik-Fachbetrieb, sondern von den für die Abschaltung von UKW Zuständigen.

Brauchen wir ein solches SRF SRG noch? Ich habe DAB+ aus Sicherheitsgründen installieren lassen und nicht gewusst, dass Sicherheit für SRG SRF offenbar unwichtig ist. Hätte ich das rechtzeitig gewusst, hätte ich auf die Umstellung verzichtet, denn für gute Musik und Unterhaltung brauche ich SRG SRF nicht.

Und die wichtigen News kann ich mir anderswo beschaffen.

Kermit82 Feintagrau55 Mein DAB+ empfängt Verkehrsmeldungen. Ich höre immer Swiss Pop.

Pau Die Abschaltung des UKW-Bandes hat nicht nur Einfluss auf die Navigeräte, bzw. die Staumeldungen, sondern auch auf das Tunnelradio im Gotthard.

Nach meiner Rückfrage beim Astra, wie man denn gedenkt die Verkehrsinfos an die vielen durchfahrenden Touristen ohne DAB+ Radios zu senden, wurde mir in keiner Art und Weise vernünftig erklärt.

Die Umstellung wurde nicht ganz fertig gedacht.

Kermit82 Pau Macht doch nicht aus jeder Mücke einen Elefanten.

50% der Durchreisenden hört kein Radio im Auto.

Pau Kermit82 Wurde mich interessieren woher der Kermit diese Zahlen hat.

Es wird einfach immer nur behauptet !

Kermit82 Pau Wollte damit nur sagen, dass das kein grosses Problem sein dürfte. Die meisten haben doch auch DAB+ wie bei uns.

lm Gotthardtunnel kann die Polizei notwendige Meldung über eine UKW Frequenz senden, wenn ich mich nicht irre. Dort geht es um Sicherheit im Tunnel. Etwas anderes braucht es dort nicht.

Feintagrau55 @Kermit82 : Danke für den Hinweis.

Wie ist es mit der «automatischen» Verkehrsmeldung?

Radio und Navi eingeschaltet, Lautsprecher auf stumm. Bisher ist eine Verkehrsmeldung bei dieser Einstellung automatisch empfangen worden. Das geht jetzt nicht mehr, jedenfalls über SRG SRF. Solange die Lokalsender noch auf UKW senden (z.B. Argovia) erreichen mich die Meldungen noch. Da die Abschaltung auch hier bevorsteht, fällt diese Quelle ebenfalls bald weg. Woher die Meldungen kommen, ist mir letztlich egal, Hauptsache sie kommen, auch wenn der Lautsprecher auf stumm gestellt ist (bisher Modus TA beim Radio).

Kermit82 Feintagrau55 Das hängt vom Gerät ab. Da musst Du nachlesen und ausprobieren.

Verst Ich habe schon über 10 Jahre weder zu Hause noch im Auto ein Radio dafür CDs und kann die Musik hören welche ich will und im Navie stört es mich überhaupt nicht das keine Stau Meldungen erhalte ich kenne die neurologischen Punkte so oder so

Papaschlumpfi Also mein Navi funktioniert einwandfrei,, den TomTom LIVE-Geräte verfügen über eine integrierte SIM-Karte, über die eine Verbindung zu den TomTom-Servern herstellt und auf die LIVE Services und von meinem gerät zugegriffen werden kann. Also somit auch SRG unabhängig ,,👉🏼 da alle tomtom Geräte auf der ganzen Welt ihre Staudaten mit dem Server teilen bist auf der Welt immer Live unterwegs ,,,

Wassollmansagen Solltet ihr CarPlay haben so nutzt doch das Handy und installiert zBsp. TomTom Go. Das App ist gratis und die Verkehrsmeldungen aktuell als Zusatz kosten gerade einmal 18 sfr. pro Jahr und gilt in der ganzen Welt !!

Verstehe eh nicht wieso man ein eingebautes Navi kauft, (was meist eh überteuert und als Zusatz gekauft werden muss) wo man, wenn es gut geht, 2-3 Jahre ein Update hat (wenn überhaupt) und danach jedes Jahr 200-300 Fr. bezahlt.

Kermit82 Wassollmansagen Bei neueren Geräten geht das. Die jammern auch nicht. Die haben auch alle DAB+.

Aber es gibt viele ältere Geräte vor 2016 denen diese Möglichkeit fehlt.

bhambuh Die fehlenden Staumeldungen via Navi sind für mich nicht weiter tragisch.



Ohne DAB-Radio erfährt man aber leider auch nichts mehr über Geisterfahrer oder längere Komplettsperrungen wie es beim letzten Schneefall wegen LKW Unfällen in der Ostschweiz der Fall war. 2 Stunden im Stau mit laufendem Motor und Heizung.

Das hätte durch Homeoffice umgangen, ohne die Nebenstraßen und Dörfer zu belasten.

Kermit82 bhambuh Jeden Tag sind ja hunderte Geisterfahrer unterwegs.

Lächerlich.

schleifuss-indianer Denkt doch mal ein bisschen nach. Etwas gutes hat es als diese Störsender wie SRG etc abgeschaltet wurden. Rechnet einmal die Energie aus, welche diese Sender Pro Stunde / Tag oder im Jahr verfressen haben. Bei der SRG waren es so viel ich gelesen habe etwa 850 UKW Sender und jeder hat sicher 1 KW Senderleistung oder sogar noch mehr und das pro Stunde. Das ist doch was, keine Hochfreqeunte Verseuchung mehr in den Gebieten wo diese Sender stehen. Nun mit dem Problem vom Navi kann ich leben, da ich wenig unterwegs bin.

schleifuss-indianer Ein andere Vorschlag um diesem Problem entgegen zu wirken. Einen SAT Empfänger ins Auto und einen Offset-Spiegel aufs Autodach. Dann haste alles was man braucht, auch "Rock Antenne Bayern“. Sorry wollte nicht Schleichwerbung machen. Dazu könnte man noch von Elon Musk einen Zugang zu seinem Star-Link Internet kaufen. geht doch, auch wenn es um Umwege geht.

Der Musk kann ja jetzt jeden Cent brauchen, wo er 250 Mio US$ in den Sand gesetzt hat.

Staumeldung Meine lieben

Anscheinend kapieren es nicht alle was es heisst über das TMC keine Staumeldungen mehr zu bekommen. (Im Auto am Bildschirm)

Im Navi unter Traffic werden schriftlich gezeigt, wo welche Staus aktuell sind.

Einfach nur arrogant vom ASTRA, zu behaupten, es sei richtig das Signal nicht mehr zu bekommen, weil dann die Dörfer durch Umfahrung belastet würden. Das ist Diktatur am Autofahrer. Es hilft mir, zu beurteilen zu welcher Zeit ich nicht in Staus fahre. Wenn ich in den Süden fahre, dann fahre ich sicher nicht wenn da Staus sind. Von Nidwalden fahre ich sicher nicht in den Stau und bleibe zu Hause, wenn ich sehe das das Stau ist.



Kermit82 Staumeldung Hättest du gerne plötzlich viel Umfahrungsverkehr vor deinem Haus? Egoismus pur.

Kermit82 Staumeldung „ Im Navi unter Traffic werden schriftlich gezeigt, wo welche Staus aktuell sind.“

Dann schaue mal dort. Da ist nichts mehr bei Geräten ohne Internet.

Nur noch zwei Meldungen aus Deutschland.

Nothudeu37 Google maps ist auch praktisch, vor allem die Möglichkeit sich Radare anzeigen zu lassen... (Anleitung im Internet) 😉

Kermit82 Nothudeu37 Da wäre ich vorsichtig in der Schweiz. Verboten.

toguwi was Unerwartet? Nichts gegen die Abschaltung aber das Volk wieder mal mehr verärgern mit unterlassenen Vorabinfos.

Realist45 Reisserischer Titel!

Der Navi funktioniert nach wie vor, nur funktioniert in der Schweiz die Berücksichtigung der Verkehrslage nicht mehr.