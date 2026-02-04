Spotify-User müssen derzeit vorsichtig sein, dass sie nicht auf falsche Rechnungen reinfallen. Fabian Sommer/dpa

Ein Klick kann genügen und schon ist nicht nur das Abo, sondern die digitale Sicherheit in Gefahr. Aktuell zielen Betrüger mit täuschend echten E-Mails auf Spotify-Nutzer. Was du beachten solltest.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Betrügerische E-Mails warnen vor angeblichen Zahlungsproblemen bei Spotify und zielen darauf ab, Zahlungsdaten abzugreifen.

Unpersönliche Anrede, kurze Fristen und Kontodrohungen sind typische Merkmale der betrügerischen Mails.

Auch Krankenkassen sind von einer ähnlichen Masche betroffen. Hier ist gleichermassen Vorsicht geboten. Mehr anzeigen

Seit einigen Tagen kursieren E-Mails, die angebliche Probleme mit der «letzten Zahlung» eines Spotify-Abonnements melden. Empfänger werden aufgefordert, ihre Zahlungsdaten zu aktualisieren, um eine Unterbrechung des Dienstes zu verhindern. Es handelt sich dabei um eine klassische Phishing-Masche, die allein dem Ziel dient, sensible Daten abzugreifen.

Die Nachrichten wirken auf den ersten Blick plausibel. Streaming-Dienste sind fester Bestandteil des Alltags, Zahlungsprobleme erscheinen realistisch. Genau diese Normalität machen sich die Cyberkriminellen zunutze.

Das sollte dich stutzig machen Unpersönliche Anreden wie «Sehr geehrter Kunde» statt Namensnennung

Unerwartete Zahlungswarnungen oder angebliche Kontoprobleme

Aufforderungen zum schnellen Handeln mit kurzen Fristen

Drohungen mit Kontosperrung oder Leistungsunterbrechung

Links oder Formulare, die zur Eingabe von Zahlungs- oder Zugangsdaten auffordern Mehr anzeigen

Zeitdruck als zentrales Druckmittel

Auffällig ist die Konstruktion der E-Mails. Eine unpersönliche Anrede wie «Sehr geehrter Kunde», eine fragwürdige Absenderadresse und eine knapp gesetzte Frist von 48 Stunden gehören zu den wiederkehrenden Merkmalen. Hinzu kommt die Drohung, das Konto vorübergehend zu pausieren, sollte keine Reaktion erfolgen.

Solche Elemente sind kein Zufall. Zeitdruck reduziert die Bereitschaft zur kritischen Prüfung. Wer glaubt, sein Konto könne gesperrt werden, klickt schneller und öffnet damit die Tür für Betrug.

Bloss keine Links anklicken. Imago

Warum ein Klick fatale Folgen haben kann

Die in den E-Mails enthaltenen Links führen nicht zu Spotify, sondern zu täuschend echt nachgebauten Webseiten. Dort eingegebene Kreditkarten- oder Login-Daten landen direkt bei den Betrügern. Neben finanziellen Schäden drohen Identitätsmissbrauch oder der Weiterverkauf der Daten im Netz.

Aus diesem Grund sollte man auf keinen Fall Links anklicken oder auf die Mail antworten. Wer Zweifel über seinen Abo-Staturs hat, sollte stattdessen ausschliesslich über die offizielle Spotify-App oder die originale Website auf sein Konto zugreifen.

Nicht nur Streaming-Dienste im Fokus

Spotify ist aktuell nur ein Beispiel. Parallel warnen Verbraucherschützer auch vor Phishing-Mails im Namen gesetzlicher Krankenkassen. Aktuell werden etwa Nachrichten verbreitet, die angebliche Rückerstattungen der CSS ankündigen. Auch hier sollen Empfänger über Links zur Preisgabe persönlicher Daten verleitet werden.

Das Muster bleibt gleich, nur der Absender wechselt. Cyberkriminelle passen ihre Maschen flexibel an gesellschaftliche Gewohnheiten und Vertrauensträger an.