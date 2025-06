Die Kantonspolizei Zürich ruft bei E-Mails zur Vorsicht auf. Symbolbild: Symbolbild: Keystone

Mit fingierten E-Mails und angeblichen Zollforderungen versuchen Betrüger derzeit, Kreditkartendaten von Empfängern abzugreifen. Die Kantonspolizei Zürich ruft zur Wachsamkeit auf.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die Kantonspolizei Zürich warnt vor einer neuen Betrugsmasche.

Phishing-Mails fordern im Namen von GLS eine Einfuhrabgabe.

Betrugsopfern wird empfohlen, Anzeige zu erstatten. Mehr anzeigen

Die Kantonspolizei Zürich warnt via Portal Cybercrimepolice.ch vor einer neuen Betrugsmasche. Cyberkriminelle fordern demnach in betrügerischen E-Mails eine angebliche Einfuhrabgabe an das Logistikunternehmen General Logistics Systems (GLS).

Auf diese Art werde versucht, die Empfänger zur Preisgabe ihrer Kreditkartendaten zu verleiten. Die Cyberkriminellen täuschen dabei Zollgebühren vor, um Empfänger zur Zahlung kleiner Beträge zu bewegen.

Das empfiehlt die Polizei

Die Polizei empfiehlt, potenzielle Betrugs-E-Mails umgehend an Cybercrimepolice.ch weiterzuleiten. Die verdächtigen E-Mails sollen ignoriert und gelöscht oder in den Spam-Ordner verschoben werden.

Zudem wird davor gewarnt, auf Links aus E-Mails, SMS oder von anderen Websites zu klicken, da diese optisch verändert sein können.

Screenshot von der betrügerischen E-Mail. Screenshot: Cybercrimepolice

Auch sensible Daten von sich sollen nur preisgegeben werden, wenn vorgängig gründliche Abklärungen getätigt wurden. Im Zweifelsfall sei es ratsam, direkt beim betreffenden Unternehmen nachzufragen, um die Seriosität des E-Mails zu klären.

Betrugsopfern wird empfohlen, umgehend das Finanzinstitut zu informieren und die involvierten Bank-/Debitkarten zu sperren. Danach sei es ratsam, sich nach telefonischer Voranmeldung zur örtlichen Stelle der Kantonspolizei zu begeben und Anzeige zu erstatten.

