Statt «Fake News» soll nun die KI schuld sein

Bisher wurden unwillkommene Berichte von der Politik – allen voran von US-Präsident Trump – gern als «Fake News» abgetan. Nun geht der Vorwurf immer häufiger an die Künstliche Intelligenz.

Statt Fake News ist nun die KI schuld: Die Strategie, Künstliche Intelligenz für unliebsame Inhalte verantwortlich zu machen, wird in der Politik zunehmend populär. KI ist schliesslich keine Person, kann nicht bewusst Informationen durchsickern lassen oder Klage einreichen. Und sie macht Fehler – ein Glaubwürdigkeitsproblem, das es erschwert, im Zeitalter der Fehl- und Desinformation Fakten von Fiktion zu unterscheiden. Und wenn die Wahrheit schwer zu erkennen ist, profitiert Fachleuten zufolge die Unwahrheit: Das Phänomen ist bekannt als «Liar's Dividend» («Dividende des Lügners»).

Am Dienstag griff auch US-Präsident Donald Trump auf die Methode zurück. Auf die Frage nach einem inzwischen viralen Video, das zeigt, wie Gegenstände aus einem Fenster des Weissen Hauses geworfen werden, antwortete er: «Nein, das ist vermutlich KI».

Zuvor hatte sein Presseteam signalisiert, dass die Aufnahme echt sei. «Wenn etwas wirklich Schlimmes passiert, muss ich vielleicht nur die KI verantwortlich machen», sagte Trump vor Journalistinnen und Journalisten. Er ist damit nicht allein.

Vorwürfe sind teils falsch, teils gerechtfertigt

Am gleichen Tag stellte in Caracas der venezolanische Kommunikationsminister Freddy Ñáñez die Echtheit eines Videos der Trump-Regierung infrage. Zu sehen ist nach deren Angaben ein US-Angriff auf ein Schiff der venezolanischen Bande Tren de Aragua in der Karibik, bei dem elf Menschen getötet worden seien. Die Aufnahme, die auf der Online-Plattform Truth Social gepostet wurde, zeigt, wie ein langes, mehrmotoriges Schnellboot nach einem Lichtblitz auf dem Meer in Flammen aufgeht. Das Video sei sehr wahrscheinlich mit KI erstellt worden, erklärte Ñáñez auf seinem Telegram-Kanal und sprach von einer «fast cartoonartigen Animation».

Manchmal ist der Fingerzeig auf die Künstliche Intelligenz ein Kompliment. So sagte Tennisprofi Alexander Bublik über seinen US-Open-Gegner Jannik Sinner, dieser sei «wie ein KI-generierter Spieler». Doch wenn das Werkzeug, die KI verantwortlich zu machen, von den Mächtigen der Welt genutzt wird, kann es aus Sicht von Fachleuten gefährlich werden.

So warnt etwa Hany Farid, Experte für digitale Forensik, schon seit Jahren vor den wachsenden Möglichkeiten, KI-generierte Bilder, Stimmen und Videos, sogenannte Deepfakes, für Betrügereien und politische Desinformations-Kampagnen einzusetzen. Doch daraus ergebe sich ein noch weiterreichendes Problem, unterstreicht der Professor der Universität von Kalifornien in Berkeley: «In einer Welt, in der alles gefälscht sein kann, muss nichts mehr wahr sein. Man kann jede Realität leugnen, weil man einfach nur sagen muss: «Es ist ein Deepfake."»

Das sei vor ein bis zwei Jahrzehnten noch nicht so gewesen, sagt Farid. Im Jahr 2016 hatte Trump wegen einer Bemerkung, wonach er als Star Frauen gegen deren Willen begrapschen könne, noch eine sehr seltene Entschuldigung ausgesprochen. Seine Gegnerin, die Demokratin Hillary Clinton, bezeichnete es als Fehler, Trumps Anhängerschaft «erbärmlich» genannt zu haben.

Der KI die Schuld zu geben, löse nicht nur in der digitalen, sondern auch in der realen Welt Probleme aus, betont KI-Professor Toby Walsh von der Universität von New South Wales in Sydney. «Es führt zu einer düstereren Zukunft, in der Politiker (und alle anderen) nicht mehr zur Rechenschaft gezogen werden», erklärt er in einer E-Mail. «Früher musste man zu Dingen stehen, die man nachweislich gesagt hat. Das ist nicht mehr der Fall.»

«Die Dividende des Lügners»

Die Jura-Professorin Danielle K. Citron von der Boston University und ihr Kollege Robert Chesney befassten sich schon 2019 in einer Veröffentlichung mit der «Dividende des Lügners». «Wenn die Öffentlichkeit das Vertrauen verliert in das, was sie hört und sieht, und die Wahrheit zu einer Frage der Meinung wird, geht die Macht an diejenigen über, deren Meinungen am prominentesten sind – und stärkt dadurch bestehende Autoritäten», schrieben die Forschenden im Journal «California Law Review». «Eine skeptische Öffentlichkeit wird darauf vorbereitet sein, die Authentizität echter Audio- und Videobeweise anzuzweifeln.»

Umfragen zufolge sind viele Amerikanerinnen und Amerikaner skeptisch gegenüber Künstlicher Intelligenz. Etwa die Hälfte der Erwachsenen ist nach eigenen Angaben angesichts des zunehmenden Einsatzes von KI im Alltag «eher besorgt als begeistert», wie aus einer Erhebung des Pew Research Centers aus dem August 2024 hervorgeht. In einer im April 2025 veröffentlichten Befragung der Quinnipiac University zeigten sich sechs von zehn Erwachsenen «sehr besorgt» über die mögliche Nutzung von KI zur Verbreitung falscher oder irreführender Informationen durch führende Politiker.

Wie Desinformation im KI-Zeitalter aussehen kann, zeigen diese sensationellen Bilder, die mit einem Bildgenerator erstellt wurden. (Symbolbild) J. David Ake/AP

Dazu besteht berechtigter Anlass, und Trump spielt dabei eine grosse Rolle. Seine Geschichte von Falschinformationen und sogar Lügen reicht bis in die Zeit vor KI zurück. Sein aktueller Versuch, Künstliche Intelligenz für das Video vom Weissen Haus verantwortlich zu machen, war nicht der erste dieser Art. Schon 2023 hatte er erklärt, das Trump-kritische Lincoln Projekt habe in einem Video KI benutzt, um ihn in einem schlechten Licht erscheinen zu lassen. Die Initiative wies dies zurück.