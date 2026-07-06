Eine KI-Suchmaschine erklärte Donald Trump kürzlich für tot. Gestorben an einem Tollwutbiss seines Vizepräsidenten. Hinter der absurden Falschmeldung steckt eine Methode namens Data Poisoning. Und die ist längst nicht mehr nur ein Scherz.

Darum geht’s Ein Reddit-Forum mit 45’000 Mitgliedern füttert KI-Suchmaschinen gezielt mit Falschinformationen, etwa der erfundenen Meldung, Trump sei an Tollwut gestorben.

Kriminelle nutzen dieselbe Methode, um Fake-Shops in KI-Empfehlungen zu schleusen. Studien zeigen, dass bereits ein einziger Reddit-Kommentar oder eine einzige präparierte Website ausreicht, um KI-Systeme zu manipulieren.

Auch die Schweiz ist betroffen: Fake-Shops für die E-Vignette und Dutzende Dropshipping-Seiten mit Schweizer Fassade zeigen, dass die Infrastruktur für vergiftete KI-Empfehlungen längst existiert.

Wer Ende Juni die KI-Suche von DuckDuckGo nach Donald Trump fragte, bekam eine bemerkenswerte Antwort. Der US-Präsident sei Anfang Juni 2026 an Tollwut gestorben. Gebissen habe ihn ausgerechnet sein Vizepräsident JD Vance. Auf Anraten von Gesundheitsminister Robert F. Kennedy Jr., der behauptet haben soll, eine Tollwutinfektion verleihe «Superkräfte». Als Beleg lieferte die KI einen Artikel eines vermeintlichen Lokalsenders aus West Virginia gleich mit. Kein Wort davon ist wahr, wie das Tech-Magazin «Futurism» aufdeckte. Doch die Geschichte, wie dieser Unsinn in eine seriöse Suchmaschine gelangte, sollte man nicht ignorieren.

45'000 Menschen mit einer Mission

Der Ursprung liegt auf Reddit, in einem Forum namens r/poisonai. Dessen rund 45'000 Mitglieder haben sich ein einziges Ziel gesetzt: KI-Systeme gezielt mit absurden Falschinformationen zu füttern. Sie posten massenhaft erfundene Geschichten, etwa dass Blauwale orange seien oder dass man ein Haus züchten könne, indem man einen Backstein giesst. Der Lieblingswitz der Community ist aber der angebliche Tollwut-Tod von Trump durch JD Vance. Komplett mit gefälschten Trauerbekundungen und einem erfundenen Truth-Social-Post von Trump.

Der Trick funktioniert, weil KI-Chatbots Reddit besonders gerne als Quelle anzapfen. Die Kommentarspalten spielen dabei perfekt mit. Alle tun so, als wäre die Geschichte real, und beschweren sich lautstark, wenn eine KI den Tod korrekt als Fälschung einstuft. «Google sollte wirklich etwas dagegen tun», schrieb ein Mitglied empört. Es sei «äusserst unsensibel», diese Tragödie als Satire abzutun. Für einen Algorithmus, der Ironie nicht erkennt, sieht das aus wie ein glaubwürdiger Konsens.

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Wie aus einem Witz eine Nachricht wird

Richtig gefährlich wird es durch die zweite Stufe: sogenannte Pink-Slime-Seiten. Das sind vollautomatisch von KI betriebene Portale, die sich als echte Lokalmedien tarnen. Ein Portal namens WKNA News griff die Reddit-Scherze auf und verarbeitete sie zu scheinbar seriösen Nachrichtenartikeln. Genau jenen Artikel zitierte DuckDuckGo später als Beleg für Trumps Tod.

Damit schliesst sich ein perfider Kreislauf. Menschen erfinden Unsinn, eine KI macht daraus Nachrichten, und eine andere KI zitiert diese Nachrichten als Beweis. Der Fachbegriff dafür lautet Data Poisoning, zu Deutsch Datenvergiftung. DuckDuckGo entfernte die falschen Antworten rasch und gelobte Besserung. Der Browser-Hersteller Brave, dessen KI auf dieselbe Fälschung hereinfiel, gab die Verantwortung dagegen an die Nutzerinnen und Nutzer weiter. Suchmaschinen seien «keine Wahrheitsorakel».

Das Geschäftsmodell mit vergifteten Kaufempfehlungen

Man kann über tollwütige Vizepräsidenten lachen. Weniger lustig wird es, wenn Kriminelle dieselbe Methode nutzen. Und genau das passiert bereits. Die britische Verbraucherschutzbehörde National Trading Standards warnte kürzlich, dass Betrüger KI-Modelle gezielt vergiften, damit diese Fake-Shops als Kaufempfehlung ausspucken. Die Kopien seriöser Händler-Websites erhalten so Hunderte Besucher pro Tag. Direkt von der KI dorthin geschickt, bezahlt wird für Ware, die nie ankommt.

Wie wenig Aufwand dafür nötig ist, zeigen zwei aktuelle Studien. Forscher der Cornell University demonstrierten, dass ein einziger, nur 13 Wörter langer Reddit-Kommentar genügt, um KI-Rechercheagenten dazu zu bringen, ein erfundenes Produkt oder Restaurant zu empfehlen. Und Forscher der Chinesischen Universität Hongkong wiesen nach, dass schon eine einzige präparierte Website reicht, damit KI-Systeme eine Fantasiemarke als Top-Empfehlung präsentieren.

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Auch die Schweiz ist längst betroffen

Hierzulande muss niemand die KI-Suche bemühen, um auf vergiftete Ergebnisse zu stossen. Das Bundesamt für Cybersicherheit (BACS) warnte Anfang Jahr vor täuschend echten Fake-Shops für die E-Vignette, die prominent in bezahlten Suchresultaten auftauchten. Wer dort kaufte, verlor 40 Franken und kassierte später 200 Franken Busse, weil nie eine Vignette hinterlegt wurde. Der Konsumentenschutz zeigte diesen Frühling 61 Dropshipping-Shops mit erfundenem Schweiz-Bezug an, die mit KI-generierten Bildern und gefälschten Bewertungen arbeiteten.

Besonders heikel: Bei der klassischen Google-Suche siehst du zehn Resultate und kannst selbst vergleichen. Die KI-Suche liefert dir eine einzige, selbstbewusst formulierte Antwort und genau dieses Vertrauen nutzen die Angreifer aus.

Worauf du achten solltest

Behandle KI-Antworten wie den Tipp eines gut informierten, aber leichtgläubigen Bekannten. Klicke bei Empfehlungen immer auf die zitierten Quellen und prüfe, ob die Seite hält, was die KI verspricht. Gerade bei Shops, Telefonnummern und Support-Adressen. Unbekannte Markennamen, die eine KI neben etablierten Anbietern nennt, sind ein Warnsignal. Fast jedes vergiftete Produkt ist eines, von dem du noch nie gehört hast.

Bei Online-Shops gelten die bewährten Regeln weiterhin. Impressum mit überprüfbarer Schweizer Adresse kontrollieren, Preise mit bekannten Händlern vergleichen und bei Vorkasse misstrauisch werden. Offizielle Dienste wie die E-Vignette kaufst du am besten direkt über die Behörden-Adresse, statt dich von einer Suche oder KI hinführen zu lassen. Und verdächtige Shops kannst du dem BACS über dessen Online-Formular melden.

Gauner wollten Anfang Jahres Autobahn-Vignetten über einen Fakeshop absetzen. Keystone

Bleibt die Frage, wer dieses Wettrüsten gewinnt. Die Tech-Konzerne versprechen bessere Filter, doch solange ihre Systeme einen elaborierten Forenwitz nicht von einer Agenturmeldung unterscheiden können, bleibt die schöne neue KI-Suche erstaunlich leicht zu täuschen. Die Trolle auf Reddit wollten genau das beweisen – und haben der Welt damit womöglich einen grösseren Dienst erwiesen als manche Suchmaschine.