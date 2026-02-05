  1. Privatkunden
Schon in diesem Jahr Uber bringt selbstfahrende Robotaxis nach Zürich 

Sven Ziegler

5.2.2026

Uber bringt Robotaxis in die Schweiz. 
Uber bringt Robotaxis in die Schweiz. 
Sebastian Gollnow/dpa

Uber will Zürich zu einem der ersten Standorte für autonome Taxis machen. Noch 2026 sollen selbstfahrende Fahrzeuge über die App buchbar sein. Der Fahrdienst sieht darin tiefere Preise, kürzere Wartezeiten – und einen Vorteil gegenüber reinen Robotaxi-Anbietern.

,

Sven Ziegler, Agence France-Presse

05.02.2026, 11:35

05.02.2026, 14:05

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Uber plant, ab 2026 selbstfahrende Robotaxis in Zürich einzusetzen und die Stadt in ein internationales Pilotprogramm aufzunehmen.
  • Die autonomen Fahrzeuge sollen das bestehende Angebot ergänzen und laut Uber Preise senken sowie die Verfügbarkeit erhöhen.
  • Parallel stellt das Unternehmen die Weichen für einen Führungswechsel in der Konzernleitung.
Mehr anzeigen

Zürich könnte schon bald zu den ersten Städten gehören, in denen selbstfahrende Taxis im Alltag unterwegs sind. Der Fahrdienstanbieter Uber will noch im Jahr 2026 autonome Fahrzeuge über seine Plattform anbieten – neben Standorten wie Hongkong und Madrid. Die selbstfahrenden Autos sollen direkt über die Uber-App buchbar sein.

Nach Angaben des Unternehmens geht es dabei nicht um eine vollständige Ablösung der heutigen Fahrten mit Chauffeuren. Vielmehr sollen die Robotaxis das bestehende Angebot ergänzen. Uber erhofft sich dadurch langfristig tiefere Preise, kürzere Wartezeiten und eine höhere Zuverlässigkeit für die Kundinnen und Kunden.

Wie die Nachrichtenagentur Reuters berichtet, passt das Projekt in einen Expansionskurs, den Uber derzeit weltweit verfolgt. Im vierten Quartal stieg die Zahl der Fahrten global um 22 Prozent. Besonders günstige Angebote und Sammelfahrten sorgten für zusätzlichen Zulauf. Gleichzeitig blieb der Gewinn hinter den Erwartungen zurück – unter anderem wegen höherer Steuerbelastungen und Investitionen in neue Technologien.

Erste Tests laufen im Furttal

Für den raschen Ausbau der autonomen Flotte hat sich Uber den exklusiven Zugriff auf bis zu 25’000 Fahrzeuge des US-Start-ups Waabi gesichert. Konzernchef Dara Khosrowshahi betont laut Reuters, dass Fahrzeuge auf der Uber-Plattform deutlich besser ausgelastet seien als bei reinen Robotaxi-Diensten. Das ermögliche kürzere Wartezeiten und eine effizientere Nutzung der Flotte.

Ob und unter welchen regulatorischen Bedingungen die selbstfahrenden Taxis in Zürich tatsächlich starten können, wird auch von den Schweizer Bewilligungsbehörden abhängen. Derzeit laufen im Furttal erste Tests mit selbstfahrenden Autos

