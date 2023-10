Zeedz und Gründer Sven Junglas konnten bei «Höhle der Löwen» 600'000 Euro einsammeln. RTL / Bernd-Michael Maurer

Erstmals sind bei einem Start-up bei «Höhle der Löwen» alle fünf Investor*innen eingestiegen. Zeedz möchte mit einem Handyspiel ein bisschen die Welt retten.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Bei «Höhle der Löwen» konnte erstmals ein Start-up eine Investition aller fünf Gastgeber einsammeln.

Gewinner Zeedz entwickelt ein Handyspiel, das das echte Weltklima in die Spielmechanik integriert.

Seinen Ursprung hat Zeedz in der Krypto-Szene. Mehr anzeigen

Premiere bei der Vox-Show «Höhle der Löwen». Alle fünf Investor*innen steigen beim Berliner Start-up Zeedz ein. Sie machten insgesamt 600'000 Euro (570'000 Franken) für 25 Prozent des Unternehmens locker. Das ergibt zwar nur eine Bewertung von 2,4 Millionen Euro statt der ursprünglich angestrebten 6 Millionen Euro, Gründer Sven Junglas war trotzdem überglücklich.

Sensations-Deal bei @voxdhdl: Klimaschutz im Fokus!



Ein Handyspiel, das nicht nur Spaß macht, sondern auch einen echten Beitrag zum Klimaschutz leistet - das ist @zeedz_official!



Der Gründer Sven Junglas spricht ein wichtiges Thema an: Nachhaltigkeit.



Sein Ziel: Er will den… pic.twitter.com/XIjr3o2EXC — Carsten Maschmeyer (@maschmeyer) October 16, 2023

Zeedz wurde 2021 gegründet und hat ein gleichnamiges Handyspiel entwickelt. Dieses soll den Kampf gegen den Klimawandel unterstützen, heisst es. Zeedz ist dabei ein Monster-Sammel-Spiel im Stile von Pokemon, das allerdings das echte Klima in seiner Spielmechanik integriert.

Echtes Weltklima beeinflusst Spielverlauf

Die Charaktere in Zeedz sind die Zeedles, vermenschlichte Pflanzen. Die eigenen Zeedles baust du auf einer Weltkarte an und wie gut sie wachsen, hängt von den Gegebenheiten vor Ort an. Hast du ein Zeedle etwa in einer Weltregion gepflanzt, in der es in der Wirklichkeit gerade eine Dürre gibt, wächst es entsprechend schlechter.

Thementreu bleibt sich Zeedz bei der Wahl des Bösewichtes, den man im Spiel zu bekämpfen hat. Er heisst «Evil Lord CO the 2nd», natürlich ein Wortspiel mit der chemischen Abkürzung für Kohlendioxid.

Ursprung als Blockchain-Game

Zeedz befindet sich seit 2021 in Entwicklung und hat bereits eine geschlossene Testphase hinter sich, bevor es nun parallel zur Ausstrahlung der «Höhle der Löwen»-Folge veröffentlicht wurde. Es begann seine Existenz als Blockchain-Game, ein Genre, das zum Höhepunkt des Krypto-Booms vor knapp zwei Jahren aufkam.

Die einzelnen Zeedles existieren dabei als NFTs, eine Art Krypto-Unikat, auf der Blockchain und lassen sich mit anderen Spieler*innen handeln. NFTs galten mal als Zukunft der Kunst, sind aber im Rahmen des Krypto-Kollapses fast wieder in der Bedeutungslosigkeit versunken.

Gründer spielt Krypto-Verbindung herunter

In der Gaming-Szene wird Krypto und Blockchain zudem generell kritisch gesehen, da es vor allem als Geldmacherei empfunden wird. Im Interview mit «Games Wirtschaft» spielt Junglas die Verbindung von Zeedz zu Krypto und NFTs daher auch herunter. Es stimme zwar, dass man aus diesem Bereich komme. Bei Zeedz müsse niemand NTFs kaufen, um Spielspass zu haben. Die verwendete Blockchain sei zudem sehr energiesparsam.

Und Zeedz will den Umweltschutz nicht nur ideell, sondern auch praktisch fördern. Zehn Prozent der Einnahmen des Unternehmens sollen an Umweltschutzprojekte gespendet werden.