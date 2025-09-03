  1. Privatkunden
Niederlage für Trump-Regierung Google entgeht Zerschlagung

dpa

3.9.2025 - 05:16

Die US-Regierung wollte eine Zwangstrennung von Chrome durchsetzen, dem Browser des Technologiekonzerns aus Mountain View im Silicon Valley. (Archivbild) 
Die US-Regierung wollte eine Zwangstrennung von Chrome durchsetzen, dem Browser des Technologiekonzerns aus Mountain View im Silicon Valley. (Archivbild) 
Bild: dpa

Ein Richter bescheinigt Google ein Monopol bei der Web-Suche – lehnt Trumps Forderung nach einer Zerschlagung des Internet-Riesen aber ab. Bis zur endgültigen Klärung des Falls könnten Jahre vergehen.

DPA

03.09.2025, 05:16

03.09.2025, 05:38

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Google kommt in einem wichtigen Kartellverfahren in den USA vorerst glimpflich davon.
  • Die US-Regierung ist vor Gericht mit dem Versuch gescheitert, eine Zerschlagung des kalifornischen Internet-Riesen zu erwirken.
  • Das sind auch gute Nachrichten für Apple und Mozilla.
  • Zwar untersagte der Richter Google in seinem 230 Seiten langen Urteilsspruch exklusive Vereinbarungen für die Verbreitung seiner Dienste wie der Web-Suche, Chrome oder der KI-Software Gemini.
  • Google kündigte bereits vor dem nun gefällten Urteil an, in Berufung zu gehen.
  • An der Börse wurde das Urteil als Erfolg für Google gesehen.
Mehr anzeigen

Die US-Regierung ist vor Gericht mit dem Versuch gescheitert, eine Zerschlagung des kalifornischen Internet-Riesen Google zu erwirken. Der mit dem Fall befasste Richter Amit Mehta in Washington beschloss, dass das Unternehmen nicht gezwungen werden sollte, sich vom Webbrowser Chrome und dem Mobil-Betriebssystem Android zu trennen. Die Regierung sei mit ihren Forderungen zu weit gegangen, entschied er. Die Klage war bereits 2020 am Ende der ersten Amtszeit von US-Präsident Donald Trump eingereicht worden.

Zugleich untersagte der Richter Google in seinem 230 Seiten langen Urteilsspruch exklusive Vereinbarungen für die Verbreitung seiner Dienste wie der Web-Suche, Chrome oder der KI-Software Gemini. Allerdings wird der Konzern andere Unternehmen wie Apple oder den Firefox-Entwickler Mozilla grundsätzlich weiterhin dafür bezahlen können, dass sie seine Dienste vorinstallieren oder prominent platzieren. 

Apple bekommt nach Informationen aus dem Prozess Milliarden Dollar dafür, dass die Google-Suche auf iPhones als Standard vorinstalliert wird. Für Mozilla ist die Vorinstallation der Google-Suche im Browser Firefox eine zentrale Einnahmequelle. In der EU werden Nutzer inzwischen ausdrücklich gefragt, welche Suchmaschine sie nutzen wollen. Einen solchen Auswahl-Zwang für die USA, der stillschweigend getroffene Voreinstellungen verhindern soll, lehnte der Richter ab.

Google-Aktie steigt

Google wird zugleich einige Daten aus seiner Suchmaschine mit Konkurrenten teilen müssen. Das betrifft unter anderem Teile des Suchmaschinen-Index, den Google beim Durchforsten des Internets erstellt, sowie einige Informationen zu Interaktionen mit Nutzern. Die Daten sollen rivalisierenden Suchmaschinen wie Microsofts Bing und DuckDuckGo, aber auch KI-Firmen wie dem ChatGPT-Entwickler OpenAI und Perplexity bei der Entwicklung ihrer Konkurrenzprodukte helfen.

An der Börse wurde das Urteil als Erfolg für Google gesehen: Die Aktie des Mutterkonzerns Alphabet stieg im nachbörslichen Handel um 6,7 Prozent. Auch für das Apple-Papier ging es um knapp drei Prozent aufwärts. Beim iPhone-Konzern bessern die Einnahmen von Google das Geschäft in der Dienstleistungssparte auf.

«Am Ende ändert sich nichts», kommentierte der Investor und langjährige Branchenanalyst Gene Munster das Urteil im Wirtschaftssender CNBC. Jonathan Kanter, der einst für die Wettbewerbspolitik im US-Justizministerium zuständig und damit auch an der Klage gegen Google beteiligt war, sah das Scheitern der Forderung nach Zerschlagung als Sieg für Google. 

Google sprach schon vorab von Berufung

Zugleich wertete er es als Teilerfolg der Regierung, dass der Richter im Urteil neben Suchmaschinen auch das schnell wachsende Geschäft mit Künstlicher Intelligenz und die neuen Google-Konkurrenten berücksichtigte. Perplexity hatte bereits Interesse an einem Kauf von Chrome angemeldet für den Fall, dass Gerichte eine Abspaltung des Webbrowsers verfügen sollten.

Richter Mehta hatte vor gut einem Jahr festgestellt, dass Google ein Monopol bei der Web-Suche hat – und es mit unlauteren Mitteln gegen Konkurrenz verteidigte. In dem zweiten Prozess und seinem neuen Urteil ging es nun um die Konsequenzen daraus. 

Seine Entscheidung könnte nur ein weiterer Zwischenschritt sein: Google kündigte bereits vor dem nun gefällten Urteil an, in Berufung zu gehen. Der Internet-Konzern musste aber zuerst die Entscheidung zu den Konsequenzen abwarten, um auch den Richterspruch zum Monopol-Prozess anfechten zu können.

EU-Gesetz für digitale Dienste: Verschärfte Regeln für Google, Facebook und co

EU-Gesetz für digitale Dienste: Verschärfte Regeln für Google, Facebook und co

Die Europäische Union geht in die Offensive gegen die grossen Digitalkonzerne: Für Plattformen wie Google, Facebook, X (ehemals Twitter) und Tiktok gelten unter dem neuen Gesetz für digitale Dienste (Digital Services Act – DSA) strengere Vorschrif

25.08.2023

