Ist eine KI der bessere Chef? Ein US-Startup will genau das testen und plant, dafür Firmen aufzukaufen. In einem Videospiel war das System immerhin schon erfolgreich.

Darum geht’s Das US-Startup Skyfall AI will Unternehmen kaufen, um diese anschliessend durch eine Künstliche Intelligenz leiten zu lassen.

Als ersten Schritt will die Firma ein kleines Unternehmen für bis zu 1 Million US-Dollar kaufen.

Im Videospiel RollerCoaster Tycoon, in dem ein Freizeitpark geleitet werden muss, war die KI immerhin schon erfolgreich. Zusammenfassung erstellt mit

Ein US-Startup sorgt in der Tech-Szene derzeit mit einem kühnen Plan für mächtig Wirbel. Skyfall AI hat KI-Systeme entwickelt, die darauf ausgelegt sind, langfristige Entscheidungen zu treffen, die normalerweise von (menschlichen) Führungskräften in Unternehmen getroffen werden.

Nun will Starfall AI seine Technologie in der Praxis auf die Probe stellen, indem es ein kleines Unternehmen für bis zu 1 Million US-Dollar erwirbt und einen Grossteil des Unternehmens von seiner KI leiten lässt.

«Würden wir uns freuen, von Ihnen zu hören»

«Skyfall entwickelt KI-Agenten, die ein Unternehmen eigenständig führen können, und wir stellen dies unter Beweis, indem wir Softwareunternehmen aufkaufen, um diese selbst zu betreiben», heisst es auf der Webseite des Unternehmens, gepaart mit der Aufforderung: «Wenn Sie ein echtes Produkt mit zahlenden Kunden entwickelt haben und bereit sind, es abzugeben, würden wir uns freuen, von Ihnen zu hören.»

Laut dem US-Magazin «Forbes» soll das KI-Modell zahlreiche Aufgaben übernehmen, darunter die Überwachung der Preisgestaltung, des Marketings, des Kundensupports, des Finanzwesens sowie des operativen Geschäfts. Das Ziel bestehe darin, den Umsatz des übernommenen Unternehmens in nur sechs Monaten zu verdoppeln.

Skyfall AI zufolge haben herkömmliche Sprachmodelle für diesen Zweck erhebliche Limitationen. Das Unternehmen hat daher einen Benchmark entwickelt, mit dem gemessen werden soll, wie sich KI-Modelle an veränderte Geschäftsbedingungen anpassen. Gemäss den Untersuchungen schnitten die aktuellen Modelle bei einfachen Aufgaben gut ab, hatten jedoch Schwierigkeiten bei komplexeren Aufgaben, bei denen Entscheidungen langfristige Konsequenzen hatten.

An Videospiel getestet

Als vermeintliche Lösung entwickelte Skyfall AI sogenannte «Enterprise World Models». Dabei handelt es sich um KI-Systeme, bei denen kontinuierliches Lernen und die Modellierung der realen Welt im Vordergrund stehen.

Getestet haben die Entwickler*innen ihre KI schliesslich in einem Videospiel. «Letztes Jahr haben wir mit dem Videospiel RollerCoaster Tycoon angefangen», sagt Sam Pasupalak zu Forbes. «Darin leitet man im Grunde einen ganzen Freizeitpark und versucht, den Umsatz zu maximieren. Der Erfolg der KI bei diesem Spiel hat uns die Zuversicht gegeben, dass wir in einem simulierten Unternehmen agieren können. Der nächste Schritt ist der Kauf eines realen Unternehmens.»