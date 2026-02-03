  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Olympia 2026
  6. Ski
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Motorsport
  10. Weitere
  11. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Algorithmen für politische Agenda? Razzia bei X – Elon Musk wird in Frankreich vorgeladen

dpa

3.2.2026 - 21:51

Die Räume der Online-Plattform X sind von der französischen Justiz durchsucht worden – Elon Musk wird zur Vernehmung vorgeladen.
Die Räume der Online-Plattform X sind von der französischen Justiz durchsucht worden – Elon Musk wird zur Vernehmung vorgeladen.
sda (Archivbild)

In Paris haben Ermittler Räumlichkeiten von X durchsucht – neue Vorwürfe betreffen Deepfakes und Holocaustleugnung. Jetzt muss Elon Musk in Paris aussagen.

,

DPA, Redaktion blue News

03.02.2026, 21:51

03.02.2026, 22:10

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • In Frankreich sind Räumlichkeiten der Online-Plattform X durchsucht worden. 
  • Die Pariser Staatsanwaltschaft hat Elon Musk persönlich zu einer Vernehmen am 20. April in Paris vorgeladen.
  • Seit einem Jahr wird gegen X wegen des Vorwurfs ermittelt, Algorithmen verändert zu haben, um rechtsextremen Inhalten mehr Aufmerksamkeit zu bescheren.
  • Zusätzlich wird wegen Vorwürfen wegen Holocaust-Leugnung und sexualisierter Abbildungen ermittelt.
Mehr anzeigen

Der Tech-Unternehmer Elon Musk gerät mit seiner Plattform X zunehmend in rechtliche Bedrängnis. In mehreren Ländern hat die Justiz sowohl das soziale Netzwerk, als auch den KI-Chatbot Grok im Visier.

Nun hat die Pariser Justiz Räumlichkeiten der Online-Plattform X in Frankreich durchsuchen lassen. Im Zuge von Ermittlungen gegen das soziale Netzwerk seien ausserdem Vorladungen an den Tech-Milliardär sowie die frühere X-Geschäftsführerin Linda Yaccarino zur Vernehmung am 20. April in der französischen Hauptstadt verschickt worden, teilte die Pariser Staatsanwaltschaft mit.

«MechaHitler» wegen «Programmier-Fehler». Elon Musks Chatbot verbreitet Hitler-Aussagen – Firma sagt «Sorry»

«MechaHitler» wegen «Programmier-Fehler»Elon Musks Chatbot verbreitet Hitler-Aussagen – Firma sagt «Sorry»

Bei der Durchsuchung seien auch Mitarbeiter der europäischen Polizeibehörde Europol dabei gewesen.

Algorithmen angepasst?

Die Pariser Staatsanwaltschaft ermittelt seit rund einem Jahr gegen X wegen des Vorwurfs, dass Algorithmen in dem sozialen Netzwerk verändert worden sein sollen, um rechtsextremen Inhalten mehr Aufmerksamkeit zu bescheren. 

Neu sind seit Kurzem auch Vorwürfe wegen Holocaust-Leugnung und sexualisierter Abbildungen. Dabei geht es um vom KI-Chatbot Grok erstellte Bilder von Frauen und Kindern, sogenannte Deepfakes. Deepfakes sind mit Hilfe von KI erstellte Videos, Bilder oder Audio-Dateien, die täuschend echt wirken, es aber nicht sind.

Die Ermittlungen verfolgten einen konstruktiven Ansatz und hätten das Ziel, einen Betrieb der Plattform X in Frankreich im Einklang mit den französischen Gesetzen zu gewährleisten, sagte die Pariser Staatsanwältin Laure Beccuau.

Mehr Videos aus dem Ressort

Musikvideo geht viral: Sie singt für Elon Musk – und das Netz dreht durch

Musikvideo geht viral: Sie singt für Elon Musk – und das Netz dreht durch

Die 46-jährige Alessandra Basher veröffentlicht auf ihrem X-Account ein Lied über Elon Musk: Sie lobt den Tech-Tycoon über alles – und sorgt mit ihrer Jubelarie für hitzige Diskussionen.

25.03.2025

Mehr zum Thema

Warum kommen die davon?. Diese Namen tauchen in den neuen Epstein-Akten auf – harte Vorwürfe vor allem gegen Trump

Warum kommen die davon?Diese Namen tauchen in den neuen Epstein-Akten auf – harte Vorwürfe vor allem gegen Trump

Nationalräte gehen auf Konfrontation. Plötzlich nackt auf X – wie die KI von Elon Musk Frauen belästigt

Nationalräte gehen auf KonfrontationPlötzlich nackt auf X – wie die KI von Elon Musk Frauen belästigt

Auch wegen Trump. Tesla schliesst erstmals ein Jahr mit Umsatzrückgang ab – Musk gibt Modelle auf

Auch wegen TrumpTesla schliesst erstmals ein Jahr mit Umsatzrückgang ab – Musk gibt Modelle auf

Meistgelesen

Bub wird aus Bus geworfen und muss bei Schnee heimlaufen
Tanja Frieden: «Ich hätte meine Goldmedaille für meine Beziehung zurückgegeben»
Prinzessin Kate trifft überraschende Entscheidung
Der Wahnsinn geht weiter! Tsimba köpft GC in der Verlängerung in Führung
Trump will jetzt in bestimmten Bundesstaaten die Wahlen «nationalisieren»