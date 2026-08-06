Eine E-Mail imitiert eine WhatsApp-Benachrichtigung und nutzt den bekannten «Hallo Mama»-Betrug, um Personen in einen WhatsApp-Chat mit den Betrügern zu locken, in dem eine Notsituation fingiert wird.

Darum geht’s Eine E-Mail täuscht eine WhatsApp-Benachrichtigung von einer angeblich neuen Nummer vor und lockt dich per «Hier öffnen»-Button in einen Chat mit den Betrügern.

Im Chat gibt sich eine Person als dein Sohn oder deine Tochter aus, begründet die neue Nummer mit einem kaputten Handy und baut mit dringlichen Formulierungen Druck auf.

Sobald etwas Vertrauen aufgebaut ist, fordern die Betrüger unter einem Vorwand wie einer offenen Rechnung sofort Geld von dir. Zusammenfassung erstellt mit

In der E-Mail wird vorgetäuscht, dass über WhatsApp eine neue Mitteilung von einer angeblich neuen Nummer eingegangen sei. Die darin dargestellte Unterhaltung ist bereits so gestaltet, dass sie vertraut wirkt und den Eindruck einer persönlichen Nachricht erwecken soll.

In der angezeigten Unterhaltung behauptet der angebliche Sohn oder die angebliche Tochter, das Handy sei kaputt und man sei vorerst nur noch über WhatsApp erreichbar. Mit Formulierungen wie «Kannst du mir bitte sofort eine Nachricht schicken» und «Es ist wichtig» wird Druck aufgebaut. Über den Button «Hier öffnen» sollen Betroffene dazu gebracht werden, den Kontakt über WhatsApp aufzunehmen.

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Der Link führt anschliessend auf eine WhatsApp-Seite, über die der Chat geöffnet werden kann. Im anschliessenden Chat greifen die Betrüger die vorgetäuschte Geschichte auf und versuchen, Vertrauen aufzubauen. Nach einigen vertraut wirkenden Nachrichten behaupten sie, dringend Geld für eine Rechnung, eine Überweisung oder eine andere angebliche Notlage zu benötigen.

Wer auf die angebliche Bitte eingeht, erhält konkrete Zahlungsanweisungen. Die Betrüger geben dabei vor, auf welchem Weg bezahlt werden soll, beispielsweise per Banküberweisung, über einen Zahlungsdienstleister oder durch die Bekanntgabe von Gutschein- bzw. Prepaid-Codes.

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Was muss ich tun Klicke in solchen E-Mails nicht auf den enthaltenen Link und nimm den Kontakt nicht über die angegebene «neue Nummer» auf.

Klicke in solchen E-Mails nicht auf den enthaltenen Link und nimm den Kontakt nicht über die angegebene «neue Nummer» auf. Ruf deine Angehörigen über die dir bekannte bisherige Telefonnummer an. In einem direkten Gespräch lässt sich ein Betrugsversuch meistens schnell klären.

Stell Kontrollfragen: Frag den vermeintlichen Sohn oder die vermeintliche Tochter etwas, was nur er oder sie beantworten kann. Achte darauf, keine Fragen zu stellen, deren Antworten online oder über soziale Medien auffindbar sind.

Überweise kein Geld aufgrund einer Nachricht über E-Mail, WhatsApp, SMS oder andere Nachrichtendienste. Wenn Angehörige um Hilfe bitten, solltest du das nicht über einen Nachrichtendienst klären, sondern immer das direkte Gespräch suchen.

Stell die Sicherheitseinstellungen von WhatsApp so ein, dass möglichst wenige Daten über dich preisgegeben werden. Das gilt auch für andere Nachrichtendienste. Zusammenfassung erstellt mit