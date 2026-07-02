Eine Mail im Namen der ZKB fordert zur Bestätigung der Telefonnummer auf. Dort werden persönliche Angaben abgefragt, wodurch die Täterschaft Zugriff auf das eBanking erhalten können.

Darum geht’s Eine Phishing-Mail im Namen der Zürcher Kantonalbank fordert Empfänger auf, ihre Telefonnummer zu bestätigen, und leitet über einen Button auf eine gefälschte Webseite weiter.

Auf der nachgebauten Seite werden Vertragsnummer, eBanking-Passwort, persönliche Daten und zuletzt ein sogenannter Access-Aktivierungsbrief verlangt.

Betroffene sollen die Mail ignorieren und löschen, niemals Links oder Daten preisgeben und bei bereits erfolgter Dateneingabe sofort das Finanzinstitut kontaktieren sowie Anzeige bei der Kantonspolizei erstatten.

In der betrügerischen E-Mail wird behauptet, bei einer Überprüfung der Stammdaten sei festgestellt worden, dass die hinterlegte Telefonnummer möglicherweise nicht mehr aktuell sei. Zur Sicherheit des Kontos müsse die aktuelle Rufnummer bestätigt werden. Über ein Button in der E-Mail wird auf eine betrügerische Phishing-Seite weitergeleitet.

Cybercrimepolice.ch

Die gefälschte Webseite ist im Design der Zürcher Kantonalbank gestaltet und fordert zunächst zur Eingabe der Vertragsnummer sowie des eBanking-Passworts auf. In einem weiteren Schritt werden persönliche Angaben wie Name, Telefonnummer und Geburtsdatum abgefragt.

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Zum Schluss wird ein sogenannter «Access-Aktivierungsbrief» verlangt. Die Opfer sollen diesen scannen und hochladen, um die angebliche Authentifizierung abzuschliessen. Mit dem hochgeladenen Dokument können die Betrüger versuchen, ein neues Gerät für das eBanking zu registrieren und so vollständigen Zugriff auf das Konto zu erhalten.

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Was muss ich tun Leite potenzielle Betrugs-E-Mails an Cybercrimepolice.ch weiter.

Ignoriere das E-Mail und lösche oder verschiebe es in deinen Junk- resp. Spam-Ordner.

Folge niemals Links aus E-Mails, SMS oder anderen Nachrichten bzw. Websites, da diese optisch manipuliert oder verändert sein können.

Gib nie sensible Daten von dir preis, wenn du vorgängig keine gründlichen Abklärungen getätigt hast.

Im Zweifelsfall ist es ratsam, direkt beim betreffenden Unternehmen nachzufragen, um die Seriosität bzw. Legitimität der E-Mail zu klären.

Ich habe meine Daten preisgegeben Informiere umgehend dein Finanzinstitut.

Begib dich nach telefonischer Voranmeldung zu deiner örtlichen Stelle der Kantonspolizei und erstatte Anzeige.