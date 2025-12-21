  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

10 Jahre nach Fall Rupperswil Warum man den Täter heute dank neuer Technik schneller schnappen würde

Petar Marjanović

21.12.2025

Der Mörder von Rupperswil wurde auch dank Handydaten gefunden.
Der Mörder von Rupperswil wurde auch dank Handydaten gefunden.
Archiv/Gemini

Ein Handy im Flugmodus, zur falschen Zeit am falschen Ort – und ein Mörder fliegt auf. Heute würde die Polizei noch schneller zuschlagen als vor zehn Jahren, weil Technik und Ermittlungen deutlich präziser geworden sind.

Petar Marjanović

21.12.2025, 12:22

22.12.2025, 07:00

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Der Vierfachmord von Rupperswil konnte 2015 dank Antennensuchläufen aufgeklärt werden, die das auffällige Bewegungs- und Handyverhalten des Täters zeigten.
  • Heute arbeitet die Polizei mit deutlich kleineren Funkzellen, eingespielten Abläufen und besserer Zusammenarbeit mit Tech-Firmen, was Ermittlungen schneller und präziser macht.
  • Trotz weniger digitaler Spuren helfen neue KI-Tools dabei, Täter dennoch rasch einzugrenzen.
Mehr anzeigen

Am 21. Dezember 2015 tötete der damals 33-jährige Thomas N. in Rupperswil eine Frau, ihre beiden Söhne und die Freundin des älteren Sohnes. Lange war unklar, wer der Täter war, und die Polizei suchte mit Hochdruck nach ihm. Dann, fünf Monate später, klickten in einer Starbucks-Filiale die Handschellen. Aus Ermittlerkreisen hiess es damals, Thomas N. habe seine späteren Opfer vor der Tat mehrfach gegoogelt. Die Datenspur habe zu seiner IP-Adresse geführt.

Klar belegt ist vor allem eines: Einen entscheidenden Hinweis lieferte der sogenannte Antennensuchlauf. Gemeint ist damit die Abfrage, welche Handys mit einer bestimmten Mobilfunkantenne verbunden sind oder waren.

Zahlen aus der Überwachungsstatistik zeigen, dass der Kanton Aargau im Jahr der Tat drei solche Abfragen wegen Mordes anordnete. Sie zeigten, dass sich Thomas N. vor der Tat wiederholt in der Nähe des Hauses der Opfer aufhielt – und am Tattag sein Handy plötzlich in den Flugmodus stellte. Dieses auffällige Verhalten machte ihn verdächtig. Kurz darauf wurde er verhaftet.

Wie würde die Polizei heute vorgehen? Wäre sie schneller? blue News hat dazu mit mehreren Personen aus der Techszene gesprochen. Die Antwort ist klar: Ja. Nicht nur die Technik ist weiter, auch die Ermittlungsarbeit ist heute anders organisiert.

5G liefert weniger Unschuldige

Eine zentrale Rolle spielen weiterhin Antennensuchläufe. Dabei wird ermittelt, welche Mobiltelefone zu einem bestimmten Zeitpunkt mit einer Funkzelle verbunden waren. Je nach Ort der Tat können so einige Dutzend oder mehrere Tausend Nummern erfasst werden.

«Der entscheidende Unterschied ist heute die Grösse dieser Funkzellen», sagt Marc Ruef, der seit Ende der 1990er-Jahre im Bereich Cybersecurity forscht. Mit dem 5G-Standard werden andere Frequenzen genutzt als früher bei 3G: Sie übertragen mehr Daten, werden aber schneller durch Wände, Gelände oder Vegetation abgeschwächt.

Das hat positive Folgen für die Ermittlungen: Die Funkzellen sind kleiner. «Befindet sich eine Antenne nahe beim Tatort, liefert ein Antennensuchlauf mit 5G deutlich weniger Treffer», erklärt Ruef. Für die Polizei bedeutet das weniger Personen, die überprüft werden müssen – und eine schnellere Eingrenzung. «5G ermöglicht eine präzisere Ortung.»

Der Fortschritt liegt jedoch nicht nur in der Infrastruktur, sondern auch in den Prozessen der Polizei. «Der Antennensuchlauf ist heute keine Spezialtaktik mehr, die jemand erst vorschlagen muss», sagt Ruef. «Er ist Standard.» Das belegen auch Zahlen aus der Überwachungspraxis: Die Instrumente werden häufiger und routinierter eingesetzt.

KI hilft Fotos zu lokalisieren

Ähnlich sieht es bei der Zusammenarbeit mit Tech-Firmen aus. Im Fall von Thomas N. sollen Google-Suchanfragen eine Rolle gespielt haben. Heute seien die Kontakte zwischen Strafverfolgungsbehörden und Plattformen deutlich besser eingespielt, bestätigen mehrere Quellen.

Ganz ohne Herausforderungen geht es jedoch nicht. «Viele Menschen gehen heute bewusster mit ihren digitalen Spuren um», sagt Ruef. Früher wurden Fotos oft samt Standort, Uhrzeit und weiteren Daten in sozialen Netzwerken geteilt. Dieser digitale «Standortmüll» ist deutlich kleiner geworden.

Verschwunden ist er aber nicht. Und hier kommen neue Hilfsmittel ins Spiel: Künstliche Intelligenz kann Ermittlern Hinweise liefern, etwa indem sie anhand von Landschaft, Pflanzen oder Gebäuden erkennt, wo ein Foto aufgenommen wurde. «Auch ohne Standortangabe lassen sich Bilder manchmal erstaunlich gut einordnen», sagt Ruef.

Zusammengefasst lässt sich sagen: Würde sich der Fall Rupperswil heute zutragen, würde die Polizei sofort einen Antennensuchlauf als Ermittlungstaktik einsetzen – und dank 5G noch genauere Daten erhalten. Auch mit Plattformen wie Google wäre die Kommunikation eingespielter, was wertvolle Zeit sparen würde.

Google Gemini erkannte den Standort des Fotos korrekt, obwohl das Bild nur in kleiner Auflösung und ohne weitere Informationen zur Verfügung gestellt wurde.
Google Gemini erkannte den Standort des Fotos korrekt, obwohl das Bild nur in kleiner Auflösung und ohne weitere Informationen zur Verfügung gestellt wurde.
Screenshot

Meistgelesen

So teuer kann dich eine falsche Louis-Vuitton-Tasche zu stehen kommen
Wer wird Trumps Thronerbe? Chaos statt Schulterschluss bei US-Konservativen
Davon träumt «Landfrauenküche»-Königin Irène Meier
Spycher nach nächster YB-Ohrfeige: «Jetzt sind wir am Boden»
Frau fährt in den Rhein – wieso, ist völlig unklar