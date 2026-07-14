Wer in der Schweiz ein neues Android-Handy einrichtet, kann die Suchmaschine nicht mehr selbst auswählen. Google ist automatisch voreingestellt. Die Weko will nun klären, ob das gegen das Kartellgesetz verstösst.

Die Weko hat gegen den US-Internetriesen Google eine Vorabklärung im Bereich Suchmaschinen eröffnet.

Darum geht’s Die Weko hat eine Vorabklärung gegen Google eröffnet, weil der Konzern den «Choice Screen» auf Android-Geräten in der Schweiz abgeschafft hat und seither Google Search automatisch voreingestellt ist.

Ohne den Auswahlbildschirm erhalten konkurrierende Suchmaschinen bei der Geräteeinrichtung weniger Sichtbarkeit, was laut Weko deren Wettbewerbschancen verschlechtern könnte.

Die Behörde prüft, ob die Abschaffung gegen das Kartellgesetz verstösst, wobei die Ergebnisse auch für andere voreingestellte Dienste auf Mobilgeräten relevant sein könnten. Zusammenfassung erstellt mit

Warum untersucht die Weko Google?

Die Wettbewerbskommission (Weko) hat eine Vorabklärung gegen Google eröffnet. Sie untersucht, weshalb der US-Konzern den sogenannten «Choice Screen» auf Android-Geräten in der Schweiz abgeschafft hat. Dieser Auswahlbildschirm erschien bei der Ersteinrichtung eines Geräts und erlaubte es den Nutzerinnen und Nutzern, selbst eine Standardsuchmaschine festzulegen.

Seit der Abschaffung ist auf neuen Android-Geräten in der Schweiz automatisch Google Search voreingestellt. Im Europäischen Wirtschaftsraum bleibt der Auswahlbildschirm dagegen bestehen.

Weshalb ist die Voreinstellung so wichtig?

Standardeinstellungen beeinflussen stark, welche digitalen Dienste Menschen tatsächlich verwenden. Fehlt der Auswahlbildschirm, erhalten konkurrierende Suchmaschinen bei der Einrichtung eines neuen Geräts weniger Aufmerksamkeit. Laut der Weko könnte dies ihre Wettbewerbschancen verschlechtern und den Markteintritt neuer Anbieter erschweren.

Beim «Choice Screen» können Android-User auswählen, welche Programme und Suchmaschinen sie standardmässig nutzen wollen. Google

Wie wichtig die konkrete Ausgestaltung solcher Auswahlfenster ist, zeigt auch die Debatte in der EU. Dort hat Google laut der Organisation Open Web Advocacy im März 2026 zugesagt, den über den Auswahlbildschirm gewählten Browser auf neuen Pixel-Geräten prominent in der unteren App-Leiste zu platzieren. Zuvor blieb dort trotz einer anderen Wahl weiterhin Chrome sichtbar.

Was will die Weko nun klären?

Die Behörde prüft, ob die Abschaffung des Auswahlbildschirms Hinweise auf eine unzulässige Wettbewerbsbeschränkung nach dem Kartellgesetz liefert. Sie verweist zudem auf die unterschiedliche Behandlung der Nutzerinnen und Nutzer in der Schweiz und im EWR, obwohl die Wettbewerbsbedingungen vergleichbar seien.

Noch handelt es sich nicht um eine formelle Untersuchung, sondern um eine Vorabklärung. Deren Ergebnisse könnten laut Weko auch für andere voreingestellte Dienste auf Mobilgeräten von Bedeutung sein.