Die Schweizer Wettbewerbshüter ermitteln gegen den Softwaregiganten Microsoft. Hintergrund seien die kürzlich vorgenommenen zahlreichen Preiserhöhungen, heisst es in einem Communiqué.

Die Wettbewerbskommission (Weko) hat eine Vorabklärung gegen Microsoft eingeleitet. Hintergrund sind Preiserhöhungen, insbesondere bei Microsoft 365 (Word, Outlook, Teams), die laut Behörde Hinweise auf unzulässige Wettbewerbsbeschränkungen liefern könnten. Nachdem entsprechende Anzeigen eingegangen waren, prüft die Weko nun, ob Verstösse gegen das Kartellgesetz vorliegen. Sollten sich die Anhaltspunkte erhärten, folgt als nächster Schritt eine offizielle Untersuchung.