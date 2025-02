Weltbekannter Vogel ist tot – und das Internet explodiert

Duo von Duolingo ist tot. Screenshot X

Duolingo-Nutzer weltweit reiben sich die Augen: Das ikonische grüne Maskottchen Duo ist tot. In einer Mischung aus schwarzem Humor und Marketingstrategie hat die Sprachlern-App den Tod ihres Vogels verkündet.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Duolingo hat den Tod seines Maskottchens Duo bekannt gegeben.

Der virtuelle Vogel wurde angeblich von einem Tesla Cybertruck überfahren.

Die Aktion ist Teil einer humorvollen Marketingkampagne des Unternehmens. Mehr anzeigen

Es war ein Schock für die Nutzer*innen der Sprachlern-App Duolingo: Am 11. Februar verkündete Duolingo auf seinen Social-Media-Kanälen den Tod seines geliebten Maskottchens Duo.

Der grüne Eulen-Vogel, der seit Jahren Nutzer*innen daran erinnerte, ihre täglichen Lektionen zu absolvieren, ist nicht mehr. Einer der berühmtesten Vögel des Internets ist verstorben.

In einer gross angelegten Marketingkampagne erklärt Duolingo, dass Duo, mit vollem Namen Duo Keyshauna Renee Lingo, nach rund 3000 Jahren das Zeitliche gesegnet habe.

an important message from Duolingo pic.twitter.com/jTTT680yVs — Duolingo (@duolingo) February 11, 2025

Obwohl die genauen Umstände mysteriös bleiben, wird gemunkelt, dass Duo möglicherweise gestorben ist, während er darauf wartete, dass faule Nutzer*innen ihre Lektionen abschliessen. Duolingo schrieb dazu lediglich: «Wir wissen, dass er viele Feinde hatte.»

Nach der Ankündigung explodiert das Internet. Zahlreiche Nutzer*innen fragen nach den Gründen für das Aus – und viele Firmen springen auf den Duolingo-Zug aus. So postet etwa der offizielle X-Kanal in Anlehnung an den «verstorbenen» Twitter-Vogel. Duolingo verriet daraufhin mit einem Augenzwinkern: «Offenbar wurden beide von einem Cybertruck getötet.»

both killed by a Cybertruck



RIP https://t.co/578dWAWsWo — Duolingo (@duolingo) February 14, 2025

Bekannte Marken wie etwa die Fast-Food-Kette Kentucky Fried Chicken posten Inhalte auf Social Media. Statt frittiertem Huhn gibt es bei KFC jetzt frittierte Eule.

Bei KFC gibt es jetzt frittierte Eule. Instagram / KFC

Die Schokoladenmarke Ritter Sport hat neu «Duo Lingual mit frischen Eulenfedern» im Angebot.

Bei Ritter Sport gibt es neu «Duo Lingual». Instagram / Ritter Sport

Sogar Popstar Dua Lipa (29), die in der Vergangenheit in Duolingos Social-Media-Posts als Duos Schwarm dargestellt wurde, äusserte sich mit einem gebrochenen Herzen und den Worten «'Til death duo part». Und auch Duolingo selbst postet weiter fleissig.

Die Firma hat zwischenzeitlich das App-Logo angepasst. Der Vogel hat dabei keine Augen mehr – sondern ist offensichtlich tot. Das blieb nicht lange unbemerkt.

Duolingo wild for having a dead owl as their app icon. 🤣



This perfectly symbolizes Kendrick Lamar’s triple homicide of Drake—diss tracks, Grammys, and the Super Bowl performance.



Drake’s OVO Sound record label logo? An Owl. 🦉



RIP. 🪦💀 pic.twitter.com/nQ9z2QEDhF — Valerie | 🔜📍ETHDenver (@VDizzle777) February 13, 2025

Keine Anlageberatung Dieser Beitrag dient ausschliesslich der Information und stellt keine Finanzberatung dar. Die enthaltenen Analysen und Einschätzungen basieren auf gründlicher Recherche, ersetzen jedoch nicht die individuelle Beurteilung durch Fachleute. Die Entwicklung der Finanzmärkte wird von zahlreichen, teils unvorhersehbaren Faktoren beeinflusst. Investitionen in Aktien, Kryptowährungen und andere Finanzprodukte sind mit Risiken verbunden, einschliesslich eines möglichen Kapitalverlusts.

Finanziell hat sich die Marketingkampagne für den US-Techgiganten übrigens gelohnt. Nach der Ankündigung, dass der berühmte Duo tot ist, sackte die Aktie an der US-Techbörse zunächst in die Tiefe. Nachdem zahlreiche Medien die Geschichte aufgegriffen und verbreitet hatten, schnellte die Aktie wieder in die Höhe.

Seit dem «Tod» von Duo hat die Aktie rund acht Prozent an Wert gewonnen. Am Freitag schloss die Aktie auf einem Wert von über 432 Dollar – ein klares Allzeithoch. Analyst*innen vermuten, dass die Firma ihren Wert in der vergangenen Woche um rund zwei Milliarden Dollar steigern konnte.

Ob Duo nach Abschluss der Marketingkampagne wieder zurückkehren wird oder durch ein neues Logo ersetzt wird, wollte ein Sprecher diese Woche noch nicht bekannt geben.