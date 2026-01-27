Bohnenstange
Aber natÃ¼rlich kÃ¶nnen wir so tun, als ob alles ganz normal wÃ¤reâ€¦ ðŸŒ ðŸ¤·
robbingwood0815
Bohnenstange auf dem Â«Luxusdeck der TitanicÂ»
Schossuzu58
Bohnenstange Wenn man sich die gesamte Menschheitsgeschichte auf Erden genauer anschaut, wird man zum Schluss kommen, dass es leider tatsÃ¤chlich ganz normal ist, was heutzutage lÃ¤uft. Der einzige bedauerliche Unterschied ist, dass es leider viel, viel mehr Menschen auf der Erde gibt heutzutage als frÃ¼her und dass deren Waffen fast alles Leben auf der Erde zigfach auslÃ¶schen kÃ¶nnten.
spitzundscharf
Es ist noch nicht aller Tage Abend, wir haben immer noch 15 Sekundenden. Eine halbe Ewigkeit.
robbingwood0815
spitzundscharf wie Sie schreiben: Sekund-Enden
(dann mal viel VergnÃ¼gen)
Hanno
Jede Sekunde zÃ¤hlt. Viel GlÃ¼ck Generation XYZ.
Darkwolve
Wenn die gesamte bisherige Lebensdauer der Erde einem Tag (24 h) entspricht, dann wÃ¤ren 85 Sekunden auf dieser Skala ungefÃ¤hr 4,5 Millionen reale Jahre.
robbingwood0815
Darkwolve Homo sapiens turnt erdgeschichtlich ohnehin erst in den letzten paar Minuten auf dem Globus rum
(Text lesen: es geht um die Lebenszeit der Menschheit ... nur DEREN Welt (Klimagunst) neigt sich rasant dem Ende zu)
robbingwood0815
... und der Â«mÃ¤chtigste Flacherdler der WeltÂ» will zurÃ¼ck zur Kohle ...?
(hilft enorm â€“ die paar Sekunden schaffen wir doch noch locker, nidwor)
Betty151
Ich bin froh, dass ich nicht mehr ganz jung bin und mit etwas GlÃ¼ck nicht mehr erleben muss, wie die Welt von Narzissten, Despoten und Anarchisten in Grund und Boden gefahren wird. Zum GlÃ¼ck habe ich auch keine Kinder um die ich mich sorgen mÃ¼sste.
8489Wildberg
He Leute habt Ihr es noch nicht bemerkt die Welt ist schon lange unter gegangen .
Freudvoll
Die Geschichte der letzten etwas Ã¼ber vier Milliarden Jahre lehrt uns doch: das Klima hat und wird stÃ¤ndig wechseln. Hitzeperioden wechselten sich mit KÃ¤lteperioden ab. Bei der nÃ¤chsten Eiszeit wird die Menschheit verschwinden und das ist so sicher wie das Amen in der Kirche. AMEN.
Rugeli
Freudvoll Genau das habe ich schon x-mal gepostet - und es wurde x-mal vom "Kontrollgremium" gelÃ¶scht. Wir mÃ¼ssen nicht das Klima retten. Wenn schon mÃ¼ssen wir uns selbst retten. Bevor man das nicht kapiert hat, kommt man keinen Schritt weiter.
Schossuzu58
Freudvoll Die Menscheit wird in der Tat frÃ¼her oder spÃ¤ter verschwinden, das ist wirklich nichts Besonderes. Die Frage ist nur wann.
Freudvoll
@Rugeli Danke! Es gibt doch noch vernÃ¼ftige Leute, die die Wahrheit sehen und nicht blindlings falschen Ideologien auf den Leim kriechen. Die GrÃ¼nen folgen einer Ideoligie ohne die geringsten Beweise. Greift zu den Fakten! Die sprechen eine ganz andere Sprache.
Schossuzu58
Freudvoll Na ja, ich bin selber zwar kein Wissenschaftler, aber es ist glaube ich so ziemlich Konsens in der Welt, dass die Menschheit wesentlich zur Beschleunigung der Erderhitzung beitrÃ¤gt und das dies wissenschaftlich erwiesen sei. Selbst Donald Trump wird das wissen, nur gibt er es nicht zu, weil es ihn nicht interessiert, da er ohnehin nicht mehr erleben wird selber, wie die Menschheit auf der Erde deshalb zu Grunde geht und ihn nur relativ kurzfristigen Profit interessiert. Deshalb erzÃ¤hlt er Ã¶ffentlich einfach was anderes. Aber er sieht wohl selber diesbezÃ¼glich die Wahrheit durchaus. Und ich frage mich, welche Wahrheit du diesbezÃ¼glich siehst, welche die Mehrheit der Menschen nicht sehen?
ibex1
Dieser Klimawandel, der zum Weltuntergang fÃ¼hrt, geschieht nicht so schnell, wie in der FrÃ¼hzeit der Erde, verursacht durch einen grossen Meteoreinschlag oder grossem Vulkanausbruch. Nur diesmal beeinflussen wir Menschen diesen Wandel. Man kann nun die Augen verschliessen und sagen, das gab es frÃ¼her ja auch schon und warten und hoffen, dass eine zukÃ¼nftige Generation schon eine LÃ¶sung finden wird oder versuchen etwas gegen Ausbeutung und Verschwendung der Ressourcen zu tun, gegen Ausrottung in der Fauna und Flora vorzugehen und die Verschmutzung der Natur einzudÃ¤mmen.
Alexandra69
Alles nur Gerede und Behauptungen: Keiner weiss wann das Ende wirklich eintrifft. Habe vor 50 Jahren einen Priester, der das Ende schon in nÃ¤chster Zeit gedeutet hat, darauf auf folgendes gemacht. Sagte ihm deutlich, dass niemand das Ende weiss, aber eines sei sicher, wir waren der Endzeit noch nie so nahe.
BaddyTaesi01
Na ja, dann ist wenigsten ruhe auf dem Planeten.
Auch gut so.
Verstehen
Sache ist das der Mensch total verlernt hat mit der Natur vernÃ¼nftig umzugehen und alles dazu benÃ¼tzt die Erde zu zerstÃ¶ren und schuld daran ist einzig und allein eine kolosale Profitgier und nur noch das Geld die Welt regiert aber solche Weltuntergangs Uhren sowie andere solche Szenarien Ã¤ndern daran auch nichts