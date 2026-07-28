Verhaftete Piloten oder brennende Cockpits – auf Social Media kursieren erfundene Bilder über die Swiss. Reale Vorfälle dienen dabei oft als Vorlage für täuschend echte KI-Fakes. Die Airline warnt davor, manipulierte Inhalte ungeprüft weiterzuverbreiten.

Darum geht’s Die Swiss warnt vor täuschend echten KI-Fakes über angebliche Zwischenfälle.

Reale Vorfälle werden mit erfundenen Bildern und Geschichten vermischt.

Die Airline ruft dazu auf, Inhalte vor dem Teilen kritisch zu prüfen. Zusammenfassung erstellt mit

Nach einer Reihe von Negativschlagzeilen sieht sich die Swiss mit einem neuen Problem konfrontiert: Auf Social Media kursieren täuschend echte Fake-Bilder, die angebliche Zwischenfälle der Airline zeigen. Léa Wertheimer, Kommunikationschefin bei der Swiss, macht in einem Linkedin-Beitrag auf die wachsende Gefahr von KI-generierter Desinformation aufmerksam.

In ihrem Beitrag schreibt Wertheimer, mittlerweile würden auf Social Media sogar Piloten der Swiss auf dem Rollfeld verhaftet oder Cockpits in Flammen stehen – obwohl beides nie passiert sei. Zum Text stellt sie zwei Screenshots mit entsprechenden Meldungen, die auf Social Media kursierten.

«Another day, another fake», so Wertheimer. Was scherzhaft klinge, beschreibt laut ihr ein ernstes Problem: Falschmeldungen seien darauf ausgelegt, Emotionen wie Angst, Wut oder Überraschung auszulösen. Gerade mit Künstlicher Intelligenz liessen sich heute innert Minuten täuschend echte Bilder und Geschichten erstellen.

Eine Meldung auf Social Media vermeldet fälschlicherweise, dass zwei Swiss-Piloten auf dem Rollfeld verhaftet wurden. Auch das Bild is KI-generiert. Linkedin/Léa Wertheimer

Zwei Vorfälle lieferten den Nährboden

Die Fakes treffen die Airline in einer Phase, in der sie ohnehin im Fokus der Öffentlichkeit steht. Vor einer Woche wollten zwei Swiss-Piloten am Flughafen Genf ihren Dienst antreten, obwohl sie alkoholisiert gewesen sein sollen. Die beiden wurden aus dem Verkehr gezogen, gegen sie laufen Ermittlungen.

Am Montagabend musste nun ein Langstreckenflug der Swiss auf dem Weg von Zürich nach New York nach einer Rauchentwicklung an Bord eine ausserplanmässige Landung im US-Bundesstaat Maine einlegen. Das Flugzeug landete sicher, verletzt wurde niemand. Der Vorfall machte aber international Schlagzeilen.

In einem Airbus 330 der Swiss ereignete sich am Montagabend eine Rauchentwicklung an Bord. KEYSTONE/CHRISTIAN MERZ

«Es braucht nur wenige Sekunden»

Laut Wertheimer lassen sich solche realen Ereignisse leicht mit erfundenen Bildern und Behauptungen vermischen. Das Problem: Die Fälschungen verbreiten sich oft schneller als ihre Widerlegung. «Es dauert Minuten, einen Fake zu erstellen. Ihn zu entkräften, dauert oft Stunden», schreibt sie. Selbst dann erreiche die Korrektur meist deutlich weniger Menschen als der ursprüngliche Beitrag.

Deshalb appelliert die Kommunikationschefin an Nutzer*innen, Inhalte vor dem Teilen kritisch zu prüfen. Man solle Bilder genauer ansehen, nicht nur die Schlagzeile lesen und Informationen mit einer zweiten, glaubwürdigen Quelle abgleichen. Besonders wenn eine Geschichte «zu perfekt» oder «zu skandalös» wirke, sei Skepsis angebracht.

Maschine steht plötzlich kopf

Dass reale Vorfälle mit KI verfälscht werden, zeigte sich bereits Ende vergangenen Jahres. Nachdem ein Airbus A220 der Swiss nach der Landung im finnischen Kittilä von einer Sturmböe in eine Schneewehe gedrückt worden war, kursierten im Internet täuschend echte Fake-Bilder und Videos. Tatsächlich wurde niemand verletzt, das Flugzeug konnte nach einer technischen Kontrolle ohne Passagiere nach Zürich überführt werden.

Unter anderem veröffentlichte ein Luftfahrt-Youtuber ein KI-generiertes Video, in dem die Maschine auf dem Dach im Schnee landet. Auch andere manipulierte Bilder zeigten dramatische Szenen, die nie stattgefunden hatten. Die Swiss wies die Darstellungen damals klar zurück und kritisierte, solche Fakes würden zwar Aufmerksamkeit erzeugen, zeichneten aber ein falsches Bild der Ereignisse – genau vor dieser Entwicklung warnt die Airline nun erneut.