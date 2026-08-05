Seit iOS 18 steckt tief in den Einstellungen eine Funktion, die Reiseübelkeit am Bildschirm spürbar dämpft. So aktivierst du sie in unter einer Minute.

Darum geht’s Seit iOS 18 blendet die iPhone-Funktion «Vehicle Motion Cues» animierte Punkte am Bildschirmrand ein, die Reiseübelkeit beim Blick aufs Handy lindern.

Du aktivierst sie in unter einer Minute über «Einstellungen», «Bedienungshilfen» und «Bewegungen».

Die Punkte helfen aber nicht jedem gleich stark und sind nur für Mitfahrende gedacht, nicht fürs Steuer. Zusammenfassung erstellt mit

Kaum ein Blick aufs Handy im fahrenden Auto, und der Magen dreht durch. Etwa jeder dritte Mensch reagiert empfindlich auf Bewegung in Fahrzeugen, und ausgerechnet das Display verschlimmert den Effekt. Wer ein iPhone hat, kann dagegen etwas tun, ganz ohne zusätzliche App.

So schaltest du die Funktion ein Öffne die «Einstellungen» und tippe auf «Bedienungshilfen».

Öffne die «Einstellungen» und tippe auf «Bedienungshilfen». Wähle unter «Bewegungen» den Punkt «Fahrzeug-Bewegungshinweise».

Tippe auf «Automatisch», damit das iPhone die Punkte nur bei einer erkannten Fahrt einblendet.

«Ein» lässt sie dauerhaft laufen. Zusammenfassung erstellt mit

Brauchst du das oft, legst du dir das Symbol zusätzlich ins Kontrollzentrum und schaltest es dort mit einem Fingertipp um. Unter «Erscheinungsbild anpassen» änderst du Muster und Farbe, falls die Punkte vor hellem Hintergrund zu blass wirken. Den ganzen Ablauf zeigt auch Apples offizielle Support-Anleitung.

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Was die Punkte überhaupt bewirken

Die Funktion heisst «Vehicle Motion Cues», auf Deutsch «Fahrzeug-Bewegungshinweise». Am Bildschirmrand tanzen animierte Punkte, die sich über die Beschleunigungssensoren im Takt der Fahrt verschieben, nach hinten beim Beschleunigen und zur Seite in der Kurve. Damit bekommen die Augen ein Signal für die Bewegung, das ihnen der starre Screen sonst vorenthält. Genau dieser Widerspruch zwischen dem, was das Innenohr spürt, und dem, was das Auge sieht, löst die Reiseübelkeit aus.

Die Punkte helfen vor allem, wenn die Übelkeit erst durch den Handyblick entsteht. Manchen bringen sie viel, anderen wenig und ans Steuer gehören sie ohnehin nicht, sondern auf den Beifahrersitz. Android-Nutzer haben vorerst das Nachsehen. Google werkelt zwar an einer eigenen Lösung, ausgerollt ist sie Anfang 2026 aber noch nicht, und im Play Store springen Apps wie «Motion Cues» in die Lücke.

Wenn nichts davon greift, bleibt der älteste Trick gratis und ohne Update zu haben. Handy einen Moment weglegen und aus dem Fenster auf die vorbeiziehende Landschaft schauen, dann bekommen Augen und Gleichgewichtssinn dieselbe Information, um die sich die ganze Technik bemüht.