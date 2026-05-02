Warum ein Künstler Tech-Milliardäre zu Roboterhunden macht Aus der Ausstellung «Beeple. Regular Animals»: Die interaktive Installation des US-amerikanischen Künstlers Beeple zeigt bis 10. Mai in der Neuen Nationalgalerie in Berlin autonome Roboterhunde mit realistischen Silikonköpfen bekannter Persönlichkeiten wie Elon Musk, Mark Zuckerberg, Jeff Bezos und dem Künstler selbst. Bild: Bernd von Jutrczenka/dpa Auch Künstler wie Andy Warhol oder Pablo Picasso sind unter den Roboterhunden von Beeple. Bild: Bernd von Jutrczenka/dpa Warum ein Künstler Tech-Milliardäre zu Roboterhunden macht Aus der Ausstellung «Beeple. Regular Animals»: Die interaktive Installation des US-amerikanischen Künstlers Beeple zeigt bis 10. Mai in der Neuen Nationalgalerie in Berlin autonome Roboterhunde mit realistischen Silikonköpfen bekannter Persönlichkeiten wie Elon Musk, Mark Zuckerberg, Jeff Bezos und dem Künstler selbst. Bild: Bernd von Jutrczenka/dpa Auch Künstler wie Andy Warhol oder Pablo Picasso sind unter den Roboterhunden von Beeple. Bild: Bernd von Jutrczenka/dpa

Roboterhunde mit den Köpfen von Techgrössen wie Musk und Zuckerberg: Der US-Künstler Beeple zeigt in Berlin, wie Technologie unser Weltbild prägt – und erzählt, wen er sich als Nächstes vornehmen will.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Der US-Künstler Beeple zeigt in Berlin Roboterhunde mit Köpfen von Tech-Grössen wie Musk, Zuckerberg und Bezos, um die Macht von Techkonzernen zu thematisieren. Die Installation «Regular Animals» verdeutlicht, wie stark diese Akteure unser Weltbild prägen.

Die Roboterhunde beobachten ihre Umgebung und «produzieren» KI-generierte Bilder, was die zunehmende Verschmelzung von Technologie und Alltag symbolisiert. Beeple warnt, dass viele zukünftige Entwicklungen schnell zur Normalität werden könnten.

Beeple sieht die Gesellschaft als unzureichend auf die rasante technologische Zukunft vorbereitet und fordert mehr künstlerische Auseinandersetzung damit. Er deutet an, künftig auch Figuren wie Donald Trump in seine Werke einzubeziehen. Mehr anzeigen

Mit seinen Roboterhunden will der US-Künstler Beeple auf die Macht von Techkonzernen aufmerksam machen. Erstmals zeigt er das Kunstwerk in Deutschland, in der Neuen Nationalgalerie in Berlin. Die Roboterhunde ähneln bekannten Personen – die Silikonköpfe zeigen zum Beispiel die Techunternehmer Elon Musk, Mark Zuckerberg und Jeff Bezos, aber auch die Künstler Andy Warhol und Pablo Picasso.

In der Vergangenheit hätten Künstler unsere Weltsicht zumindest zum Teil geprägt, sagte Beeple der Deutschen Presse-Agentur. «Heute wird unser Weltbild zu grossen Teilen von Tech-Milliardären beeinflusst, nämlich Mark Zuckerberg und Elon Musk, die mächtige Algorithmen kontrollieren, welche entscheiden, was wir sehen und was nicht.» Das sei eine unglaubliche Macht, die wir noch nicht ganz begriffen hätten.

Die Roboterhunde beobachten die Umgebung und scheiden dann mit ihrem Hinterteil KI-generierte Bilder aus. Das Werk heisst «Regular Animals» («normale Tiere»). Nach Einschätzung Beeples könnte man Roboterhunde in Zukunft öfter sehen. Die Technologie entwickle sich schneller und schneller. «Super seltsame Dinge werden zur Normalität werden.»

«Glaube nicht, dass wir auf die Zukunft vorbereitet sind»

«Ich glaube nicht, dass wir auf die Zukunft vorbereitet sind», sagte Beeple, der 1981 geboren wurde und bürgerlich Mike Winkelmann heisst. «Jeder, der behauptet, er wüsste, wie die Welt in 20 Jahren aussehen wird, redet Unsinn, weil sich alles wahnsinnig schnell verändert.»

Welche Person er sich als Nächstes vornimmt? «Es gibt eine Figur, die derzeit in der Psyche aller – ob im Guten oder im Schlechten – eine sehr grosse Rolle spielt und die hier in Zukunft vielleicht auftauchen könnte», so Beeple. Wird man also US-Präsident Donald Trump sehen? «Wir haben Pläne», sagte er. Sie hätten in der Vergangenheit schon mal einen Trump-Hund entworfen, aber das Gefühl gehabt, die Figur passe nicht zur aktuellen Gruppe. Vielleicht habe Trump so viel Aufruhr verursacht, dass er seine eigene Meute brauche.

Nach Meinung des Künstlers sollten sich mehr zeitgenössische Kunstwerke mit der Frage beschäftigen, wie sich Technologie auf die Menschheit auswirkt. Beeple ist auch bekannt für digitale Kunstwerke. Das Auktionshaus Christie's hatte seine digitale Collage «Everydays: The First 5000 Days» im Jahr 2021 für 69 Millionen US-Dollar versteigert.

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