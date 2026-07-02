Fake News über Umwelt und Klima verbreiten sich wie ein Lauffeuer – besonders über soziale Medien. Wer Umweltinformationen ungeprüft teilt, verbreitet Unsicherheit statt Wissen.

Darum geht’s Klima-Mythen zählen zu den am häufigsten geteilten Fake News im Internet.

Falschinformationen verbreiten sich besonders schnell, weil sie Angst und Empörung auslösen.

Wer Quellen prüft, Fakten checkt und aufmerksam bleibt, erkennt manipulierte Bilder und Falschinformationen.

«Das Klima hat sich schon immer verändert!», «Hohe CO₂-Werte sind doch gut für die Pflanzen!» oder sogar: «Den Klimawandel gibt es gar nicht!»: Obwohl sich die Wissenschaft einig ist, dass der Klimawandel existiert, menschgemacht und gefährlich ist, halten sich solche Mythen hartnäckig – besonders auf Social Media.

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Wer auf TikTok, Instagram oder X unterwegs ist, sieht täglich eine Flut an Informationen. Da ist es manchmal schwer, den Überblick zu bewahren und Meinungen und Fakten auseinanderzuhalten. Beim Teilen von Inhalten verbreiten Nutzer*innen oft selbst Fake News – auch unbeabsichtigt.

Emotionen als Antriebsmotor

Dem ein oder anderen ist es vielleicht selbst schon einmal passiert: Der News-Feed zeigt eine erstaunliche oder schockierende Information, und – Schwupps – wird sie mit Freund*innen geteilt, ohne die Quelle zu prüfen. Dass die Information falsch war, stellt sich oft erst im Nachhinein heraus. Dahinter steckt keine böse Absicht, sondern ein einfacher psychologischer Mechanismus.

Ähnlich wie früher bei Kettenbriefen zielen heute Fake News auf unsere Emotionen ab, um weiterverbreitet zu werden. Dazu zählen Angst, Empörung, aber auch Behauptungen, die wir gerne glauben möchten – etwa, dass es den Klimawandel nicht gibt.

So wie Kettenbriefe Empfänger*innen dazu drängten, angeblich «lebenswichtige Informationen über eine neue gefährliche Krankheit» weiterzuverbreiten, setzen heute Fake News auf starke Emotionen. Reisserische Überschriften und spektakuläre Bilder erzeugen ein Gefühl von Dringlichkeit. Sie verleiten dazu, Inhalte ungeprüft zu teilen.

Quellen prüfen und Mythen erkennen

Die Hauptverursacher von Fake News zielen darauf ab, durch viele Klicks Profite zu erhöhen oder die öffentliche Meinung zu beeinflussen, um bestimmte politische Interessen durchzusetzen. Darum ist es wichtig, Quellen zu überprüfen und Fakten zu vergleichen – besonders, wenn ein Bild dubios erscheint oder ein Text auffallend reisserisch formuliert ist.

Wer das Erstellungsdatum eines Beitrags überprüft, findet heraus, ob Bild und Inhalt zusammenpassen. Die Herkunft von Fotos kann mithilfe der Google-Bildersuche überprüft werden. Swisscom bietet weitere Tipps darüber, wie Nutzer*innen Fake News erkennen und sich vor Fehlinformationen schützen können.

5 Tipps, um Fake News zu erkennen Quellen prüfen : Seriöse Quellen verwenden immer wissenschaftliche Daten und Studien.

: Seriöse Quellen verwenden immer wissenschaftliche Daten und Studien. Sensationen nicht blind glauben : Oft sind Überschriften bewusst reisserisch gestaltet, um Aufmerksamkeit zu erregen.

: Oft sind Überschriften bewusst reisserisch gestaltet, um Aufmerksamkeit zu erregen. Mehrere Medien vergleichen : Wer Informationen aus verschiedenen Quellen bezieht und miteinander vergleicht, erhält ein umfassenderes Bild.

: Wer Informationen aus verschiedenen Quellen bezieht und miteinander vergleicht, erhält ein umfassenderes Bild. Bilder und Videos hinterfragen : Medieninhalte können mit KI manipuliert oder generiert sein. Die Herkunft kann beispielsweise mit der Google-Bildersuche überprüft werden.

: Medieninhalte können mit KI manipuliert oder generiert sein. Die Herkunft kann beispielsweise mit der Google-Bildersuche überprüft werden. Faktenchecks nutzen: Verschiedene Plattformen bieten spezielle Dienste zur Überprüfung von Informationen an.

Dieser Beitrag ist in Kooperation mit Swisscom entstanden

Swisscom setzt sich für ökologische, soziale sowie wirtschaftliche Nachhaltigkeit ein: für Klimaschutz, einen nachhaltigen Lebensstil und verantwortungsvollen Umgang mit digitalen Medien. Das führende ICT-Unternehmen der Schweiz wurde bereits mehrfach für sein langjähriges Nachhaltigkeitsengagement ausgezeichnet und zählt gemäss «TIME Magazine» zu den 500 nachhaltigsten Unternehmen der Welt im Jahr 2025. Swisscom Campus bietet wertvolles Wissen und Tipps rund um digitale Medien und deren Nutzung im Alltag.