Zum Internetriesen Meta gehören Instagram, WhatsApp und Facebook. Jens Büttner/dpa

Wer am Freitagnachmittag Nachrichten verschicken oder soziale Netzwerke nutzen wollte, brauchte teilweise Geduld. Nutzer in mehreren europäischen Ländern meldeten Probleme bei WhatsApp, Facebook und Instagram.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Nutzer melden seit Freitagnachmittag Störungen bei WhatsApp, Instagram und Facebook.

Die Probleme betreffen die Dienste des Meta-Konzerns unterschiedlich stark.

Eine offizielle Stellungnahme des Unternehmens liegt bislang nicht vor. Mehr anzeigen

Seit Freitagnachmittag häufen sich auf verschiedenen Störungsplattformen Meldungen über Ausfälle bei den Diensten des Meta-Konzerns. Betroffen sind insbesondere WhatsApp, Facebook und Instagram.

Während einige Nutzer weiterhin Nachrichten verschicken können, berichten andere von Verbindungsproblemen oder nicht ladenden Inhalten.

WhatsApp mit Problemen

Nach bisherigen Berichten scheint Facebook am stärksten von den Problemen betroffen zu sein. Mehrere Nutzer melden, dass die Plattform zeitweise gar nicht erreichbar sei. Auch bei Instagram treten Ladeprobleme auf.

WhatsApp funktioniert bei vielen Nutzern noch eingeschränkt, allerdings nicht durchgehend stabil. Auf Portalen wie Allestörungen und Netzwelt stiegen die Meldungen im Verlauf des Nachmittags deutlich an.

Die Störungen werden aus verschiedenen europäischen Ländern gemeldet. Wie viele Nutzer konkret betroffen sind, ist derzeit unklar.

Der Konzern Meta hat sich bislang nicht offiziell zu den Problemen geäussert. Daher bleibt offen, was die Ursache der Störung ist und wann die Dienste wieder vollständig funktionieren werden.

Andere grosse Plattformen wie X, Reddit oder TikTok scheinen derzeit nicht betroffen zu sein.