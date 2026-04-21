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Das steckt dahinter Fertig gratis – jetzt bringt WhatsApp eine «Plus»-Version

Sven Ziegler

21.4.2026

WhatsApp führt bald eine kostenpflichtige Pro-Version ein. 
WhatsApp führt bald eine kostenpflichtige Pro-Version ein. 
IMAGO/imagebroker

WhatsApp bleibt gratis – wer aber mehr will, zahlt künftig drauf. Mit «WhatsApp Plus» testet Meta ein optionales Abo-Modell mit zusätzlichen Personalisierungsfunktionen. In Europa soll es rund 2.50 Franken pro Monat kosten. In der Schweiz ist das Angebot noch nicht verfügbar.

Sven Ziegler

21.04.2026, 09:43

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Meta testet mit «WhatsApp Plus» ein optionales Abo für rund 2.50 Franken pro Monat, das zusätzliche Personalisierungsfunktionen wie neue Farben, Icons und Klingeltöne bietet.
  • Die kostenlose WhatsApp-Basisversion mit allen Kernfunktionen bleibt unverändert bestehen – das Abo ist ein reines Zusatzangebot.
  • In der Schweiz ist «WhatsApp Plus» noch nicht verfügbar; aktuell läuft die Testphase nur für ausgewählte Android-Nutzende.
Mehr anzeigen

Meta führt für seinen Messenger-Dienst WhatsApp ein kostenpflichtiges Abo ein. Wie das auf WhatsApp spezialisierte Portal WABetaInfo berichtet, handelt es sich bei «WhatsApp Plus» um ein rein optionales Angebot – die kostenlose Basisversion mit Nachrichten, Sprach- und Videoanrufen sowie Status-Updates bleibt unverändert bestehen.

Wer zusätzliche Funktionen nutzen möchte, kann das Abo für rund 2.50 Franken pro Monat abschliessen. Eine Preisanpassung vor dem breiteren Rollout sei jedoch möglich, warnt WhatsApp. Einzelne Nutzende sollen zudem einen kostenlosen Probemonat erhalten.

Mehr Farbe, mehr Kontrolle

Der Fokus von «WhatsApp Plus» liegt auf Individualisierung. Abonnentinnen und Abonnenten können aus 18 neuen Hintergrundfarben wählen, die sich durch die gesamte App-Oberfläche ziehen, sowie aus 14 alternativen App-Icons für den Startbildschirm – von schlichten Pastellvarianten bis zu aufwändigeren Glitzer-Designs.

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Dazu kommen exklusive Stickerpakete mit teils animierten Vollbildeffekten, die auch beim Empfänger angezeigt werden, selbst wenn dieser kein Abo hat, sowie zehn zusätzliche Klingeltöne für einzelne Kontakte.

Praktisch für alle mit vielen aktiven Chats: Statt bisher drei lassen sich künftig bis zu 20 Gespräche oben in der Übersicht anpinnen. Ausserdem können Einstellungen wie Chat-Design oder Benachrichtigungstöne für ganze Gruppen von Unterhaltungen gleichzeitig festgelegt werden.

Noch nicht in der Schweiz

Aktuell befindet sich «WhatsApp Plus» noch in einer frühen Testphase und steht nur einer begrenzten Zahl von Nutzenden der Android-Beta zur Verfügung.

In der Schweiz ist das Angebot derzeit nicht verfügbar. Eine iOS-Version ist ebenfalls noch nicht angekündigt. Wann der breitere Rollout – auch hierzulande – startet, hat Meta bislang nicht kommuniziert. Das Abo funktioniert zudem nur mit der regulären WhatsApp-App, nicht mit der Business-Version.

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