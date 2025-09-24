  1. Privatkunden
Nach langen Tests WhatsApp bringt lang erwartete Chat-Funktion auf dein Handy

Sven Ziegler

24.9.2025

WhatsApp verfügt bald über eine neue Funktion. 
WhatsApp verfügt bald über eine neue Funktion. 
sda

Der Messenger-Dienst WhatsApp erweitert sein Angebot: Neu lassen sich Nachrichten direkt in der App übersetzen. Für iPhone-Nutzer gibt es bereits 19 Sprachen, Android hinkt mit sechs Sprachen noch hinterher.

Sven Ziegler

24.09.2025, 16:38

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • WhatsApp bietet neu eine Übersetzungsfunktion für Einzel-, Gruppen- und Kanal-Chats.
  • iPhone-Nutzer können aus 19 Sprachen wählen, auf Android sind es vorerst sechs.
  • Übersetzungen laufen direkt auf dem Gerät, um die Privatsphäre zu wahren.
Mehr anzeigen

WhatsApp hat eine neue Funktion freigeschaltet, die Chats einfacher machen soll: Nachrichten können ab sofort direkt in der App übersetzt werden. Wer eine Mitteilung gedrückt hält und auf «Übersetzen» tippt, kann die gewünschte Sprache auswählen und speichern. Die Funktion steht in Einzel-, Gruppen- und Kanal-Chats zur Verfügung.

Die Unterschiede zwischen den Betriebssystemen sind derzeit noch gross: Nutzerinnen und Nutzer eines iPhones können bereits auf 19 Sprachen zugreifen, während Android-User zunächst nur sechs Sprachen angeboten bekommen – darunter Englisch, Spanisch, Hindi, Portugiesisch, Russisch und Arabisch. Laut WhatsApp soll das Angebot jedoch schrittweise erweitert werden.

Spezielle Funktion auf Android

Auf Android gibt es zudem ein spezielles Extra: Dort können ganze Chats automatisch übersetzt werden, einschliesslich eingehender Nachrichten. Ob dieses Feature auch auf iOS Einzug hält, liess WhatsApp bislang offen.

Das Unternehmen betont, dass die Übersetzungen ausschliesslich direkt auf dem Endgerät stattfinden. Dadurch seien die Inhalte für WhatsApp selbst nicht einsehbar und die Privatsphäre der Nutzenden gewährleistet.

Behörden warnen vor neuer Masche. Schweizer im Visier von neuer Betrugsmasche

Behörden warnen vor neuer MascheSchweizer im Visier von neuer Betrugsmasche

Geräteschäden oder Sicherheitsrisiko. Diese 7 Fehler machst du beim Aufladen deines Handys

Geräteschäden oder SicherheitsrisikoDiese 7 Fehler machst du beim Aufladen deines Handys

Betroffen sind iPhone-Nutzer. Betrüger verschicken falsche SMS zu DPD-Paketen an Schweizer

Betroffen sind iPhone-NutzerBetrüger verschicken falsche SMS zu DPD-Paketen an Schweizer

