Wie KI aus einem normalen deutschen Fan und Familienvater einen viralen Hitler macht

Deutsche Fans beim WM-Spiel der DFB-Elf in Houston. Archivbild: dpa

Ein manipuliertes KI-Bild sorgt für Aufregung: Ein deutscher Fussballfan wird darauf als Hitler-Double dargestellt. Nun äussert sich der Betroffene zu dem makaberen Vorfall.

DPA dpa

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Auf Social Media kursiert ein Bild, das scheinbar einen deutschen Fan beim WM-Match zwischen Deutschland gegen Curacao zeigt, der wie Adolf Hitler aussieht.

Es handelt sich um ein KI-manipuliertes Bild, bei dem der ursprüngliche Fan zwar nicht mehr erkennbar ist, aber sein Sohn.

Weil das falsche Bild viral geht, erstattet der Deutsche Anzeige in seiner Heimat wie auch in den USA, wo er vom FBI befragt wurde. Mehr anzeigen

Ein mithilfe Künstlicher Intelligenz erstelltes Fake-Bild eines vermeintlichen Hitler-Doubles beim deutschen WM-Spiel gegen Curaçao hat in den sozialen Medien für Aufregung gesorgt – und bei dem betroffenen Fussballfan Fassungslosigkeit ausgelöst.

«Ich kann es überhaupt nicht glauben», sagte der aus Alsfeld in Hessen stammende Jan Weitzel in einem Beitrag des Radiosenders hr3. Er sei durch die KI-Bearbeitung zwar nicht zu erkennen gewesen, aber wohl sein Sohn.

In sozialen Netzwerken kursierte nach dem WM-Auftaktspiel der DFB-Elf in Houston ein virales Bild. Es zeigt auf der Tribüne im Stadion einen Deutschland-Fan, der mit seiner Frisur und seinem Bart an Adolf Hitler erinnert.

Dem Deutschen Jan Weitzel wurde per KI ein Hitler-Outfit verpasst: hier der Screenshot eines entsprechenden X-Posts, der über fünf Millionen Mal angesehen wurde. blue News hat den Sohn des KI-Opfers sowie die weiteren Fans unkenntlich gemacht und einen «Fake»-Hinweis gesetzt. Screenshot: X

«Deutsche Fans feiern den Elfmeter von Kai Havertz», heisst es dazu in einem englischsprachigen Post auf der Plattform X, der über eine Million Aufrufe erzielte.

Mit Seitenscheitel und Hitlerbart

Wie der Faktencheck der Deutschen Presse-Agentur ergab, wurde die ursprüngliche Jubelszene, die bei der TV-Übertragung für wenige Sekunden im Fernsehen zu sehen war, mit Künstlicher Intelligenz (KI) manipuliert.

«Ich habe erst gar nicht mitbekommen, dass das Reichweite hat», sagte Weitzel bei hr3. Er habe es erstmal ignoriert. «Für mich ist es ja auch so, dass es völlig klar ist, dass das Bild nicht echt sein kann.»

Der betroffene Deutsche hat tatsächlich keine Ähnlichkeit zu Hitler. Screenshot: ARD via h3

Nachdem sich das Bild aber auf diversen Plattformen verbreitet hatte, stellte er laut eigenen Angaben in Deutschland und den USA Anzeige. So habe er dann auch mit dem FBI zu tun gehabt, berichtete Weitzel. Auch Familie und Freunde hätten Anzeige erstattet.

Betroffener stellt Anzeige

Laut Weitzel wird vermutet, dass der Täter aus den USA kommt. Er selbst wolle das Thema mit einem guten Anwalt mit Blick auf Medien- und Persönlichkeitsrechte juristisch aufarbeiten.

Die Freude an der WM möchte sich Weitzel nicht verderben lassen. Am Samstag besucht er mit seinem Sohn in Toronto das zweite deutsche Vorrundenspiel gegen die Elfenbeinküste. «Das gute Gefühl lassen wir uns nicht nehmen», sagte er. «Gute Laune und Spass haben» sei trotz des Vorfalls das Motto für die verbleibenden Tage in Nordamerika.

Die Bild-Manipulation bestätigte eine Analyse nach der sogenannten SynthID, einem unsichtbaren digitalen Wasserzeichen, mit dem Anbieter wie Google und OpenAI die von ihren Tools generierten KI-Inhalte kennzeichnen.

KI-Bild enthält digitales Wasserzeichen von OpenAI

«Dieser Inhalt wurde mithilfe von OpenAI-Tools generiert», heisst es, wenn das Bild im OpenAI-eigenen Verifizierungstool hochlädt. «Wir haben ein SynthID-Wasserzeichen entdeckt, das von OpenAI stammt.»

Ebenfalls mit Hilfe von KI erstellt wurde ein Video, das auf Grundlage der gefälschten Aufnahme basiert. Es zeigt diese als animierte Szene, in der ein Teil der Fans den rechten Arm zum Hitlergruss ausstreckt.

Szene aus dem KI-Video auf X, in dem deutsche Fans als Nazis diskreditiert werden, die in den USA den Hitlergruss zeigen. Screenshot: X

Dass auch dieser Clip mit KI erzeugt wurde, zeigen typische KI-Fehler, wie die willkürlich springende Sekundenzahl in der Spielzeitangabe.