Der erste offizielle Bericht zum Verbot für Unter-16-Jährige in Australien liegt vor. Ernüchternd fällt er aus und aufmerksam gelesen wird er auch in Bern.

Darum geht’s Australiens Social-Media-Verbot für Unter-16-Jährige zeigt nach drei Monaten kaum Wirkung, weil die meisten Jugendlichen ihre Konten behalten oder die Plattformen weiterhin nutzen.

Schuld daran ist vor allem die mangelhafte Alterskontrolle der Anbieter, denn rund die Hälfte der Jugendlichen wurde nie zur Altersprüfung aufgefordert.

Für die Schweizer Debatte ist der Bericht relevant, weil der Bundesrat gerade strengere Regeln prüft und Australiens Erfahrung zeigt, dass ein Verbot nur so gut ist wie seine Durchsetzung. Zusammenfassung erstellt mit

Australien hat als erstes Land der Welt Jugendlichen unter 16 den Zugang zu Plattformen wie Instagram, TikTok oder Snapchat verboten. Seit dem Start begleitet die Regierungsbehörde eSafety zusammen mit dem Social Media Lab der Stanford University über zwei Jahre hinweg mehr als 4'000 Kinder und ihre Familien. Der erste Zwischenbericht trägt den vielsagenden Titel «Early days, early insights» und macht schon damit klar, dass es sich um eine frühe Momentaufnahme handelt. Deutlich fällt die zentrale Erkenntnis trotzdem aus.

Viele tricksen einfach

Der Anteil der 10- bis 15-Jährigen mit eigenem Social-Media-Account sank von 52,4 auf 42,1 Prozent. Das klingt nach einem Erfolg, ist aber bescheiden, denn vier von zehn Kindern dieser Altersgruppe halten ihr Konto weiterhin. Noch magerer sieht es bei der tatsächlichen Nutzung aus, die unabhängig vom eigenen Account nur von 85,9 auf 81,5 Prozent zurückging. An seiner eigentlichen Aufgabe, die Jüngsten aus den digitalen Räumen fernzuhalten, ist das Verbot bislang also weitgehend gescheitert.

Der Hauptgrund liegt bei den Anbietern selbst. Rund die Hälfte der befragten Jugendlichen gab an, noch nie zur Altersprüfung aufgefordert worden zu sein. Nur etwa ein Drittel trickste aktiv, meist schlicht mit einer falschen Altersangabe. Aufwendigere Methoden wie ein VPN blieben die Ausnahme, weil sie gar nicht nötig waren.

Gleichzeitig verlagern sich die Aktivitäten. Wer nicht mehr auf die grossen Plattformen darf, hält sich häufiger in Messenger-Diensten und auf Gaming-Plattformen auf, die vom Verbot gar nicht erfasst sind.

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Was lernt die Schweiz daraus?

Immerhin ein Lichtblick zeigt sich beim gefühlten Druck. Der Anteil der Kinder, die Angst haben, ohne Social Media etwas zu verpassen, sank von 43,3 auf 36,3 Prozent. Bei den Eltern kippte dagegen etwas ins Ungünstige, denn der Anteil jener, die nicht wussten, dass ihr Kind zuletzt online war, stieg von 23,3 auf 33,3 Prozent.

Genau solche Zahlen dürften die Schweizer Debatte prägen. Der Bundesrat prüft derzeit strengere Regeln für Plattformen. Bundesrätin Elisabeth Baume-Schneider zeigte sich einem Verbot gegenüber offen und mit der staatlichen E-ID rückt ein mögliches Werkzeug zur Altersprüfung näher. Australiens Erfahrung deutet allerdings an, dass ein Verbot nur so gut ist wie seine Kontrolle. Weitere Berichte aus Australien sollen bis 2028 folgen.