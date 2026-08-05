Elf Staaten warnen gemeinsam vor Informatikern aus Nordkorea, die unter falscher Identität Remote-Jobs ergattern. Die Schweiz hat nicht unterschrieben, steht aber längst im Visier.

Darum geht’s Elf Staaten warnen seit Ende Juli gemeinsam vor nordkoreanischen IT-Fachkräften, die sich mit falschen Identitäten in westliche Firmen einschleusen und ihre Löhne ans Regime in Pjöngjang weiterleiten.

Einmal angestellt, greifen diese Fachkräfte sensible Firmendaten ab und waren in der Vergangenheit auch an Kryptodiebstahl und Erpressung beteiligt.

Die Schweiz hat die Warnung nicht unterzeichnet, gilt wegen der hohen Löhne aber als lohnendes Ziel und wurde bereits Ende 2024 von der Sicherheitsfirma Mandiant als Betätigungsfeld genannt. Zusammenfassung erstellt mit

Ende Juli haben elf Länder eine ungewöhnlich deutliche gemeinsame Warnung veröffentlicht. Mit dabei sind die USA, Japan, Südkorea, Australien, Deutschland, Frankreich, Italien, Kanada, Neuseeland, die Niederlande und Grossbritannien. Sie alle beobachten dasselbe Muster: hochqualifizierte IT-Fachkräfte aus Nordkorea, die sich über Job-Plattformen in private Unternehmen einschleusen. Ihre Löhne fliessen laut den Behörden zurück ans Regime in Pjöngjang und finanzieren dort verbotene Atom- und Raketenprogramme.

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Falsche Ausweise, echte Fähigkeiten

Das Vorgehen ist ausgeklügelt. Die Bewerber geben sich mit gestohlenen oder gefälschten Papieren als Südkoreaner oder Japaner aus und verschleiern ihren echten Standort über VPN-Dienste. Oft sitzen sie gar nicht in Nordkorea, sondern in China, Russland oder irgendwo in Afrika. Kommt es zum Video-Gespräch, helfen zunehmend KI-Werkzeuge oder Mittelsmänner nach.

Ist die Anstellung erst einmal unterschrieben, wird aus dem gefragten Entwickler ein Sicherheitsrisiko. Die Fachkräfte greifen sensible Firmendaten ab und waren in der Vergangenheit auch am Diebstahl von Kryptowährungen beteiligt. Laut der NZZ kam es sogar zu Erpressungen. Nach der Kündigung drohten die Betrüger damit, vertrauliche Informationen zu veröffentlichen, und verlangten Lösegeld.

Warum auch die Schweiz interessant ist

Auffällig ist, wer auf der Unterschriftenliste fehlt: die Schweiz. Sicher fühlen sollte sich hierzulande trotzdem niemand. Das SRF hält Schweizer Firmen in einer Einordnung für ein lohnendes Ziel, gerade weil die Löhne im internationalen Vergleich hoch sind. Bereits Ende 2024 kam die Sicherheitsfirma Mandiant zum Schluss, dass nordkoreanische Informatiker gezielt Aufträge in Deutschland und der Schweiz suchen. Und drei der warnenden Länder sind direkte Nachbarn.

Für Unternehmen heisst das vor allem genauer hinschauen. Ein Profil, das maschinell übersetzt wirkt, ein Gesicht, das nicht recht zum vorgelegten Ausweis passt, oder auffallend tiefe Lohnforderungen in Krypto sind Warnzeichen. Die eigentliche Schwierigkeit ist, dass hinter dem Schwindel ganze Teams stecken, die ihre Texte und Bilder mit KI von Monat zu Monat professioneller machen.