  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Olympia 2026
  6. Ski
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Motorsport
  10. Weitere
  11. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Massenüberwachung durch Tür-Kameras? Dieser Werbeclip beim Super Bowl schreckt ganz Amerika auf

Oliver Kohlmaier

13.2.2026

Ring wirbt mit einem vielbeachteten Clip für die KI-Funktion seiner Tür-Kameras.
Ring wirbt mit einem vielbeachteten Clip für die KI-Funktion seiner Tür-Kameras.
Bild: Screenshot Youtube

Suchmaschine für entlaufene Hunde oder Massenüberwachung? Ein Werbeclip für eine KI-Funktion weit verbreiteter Türkameras entfacht in den USA eine hitzige Diskussion über «dystopische» Technologie.

Redaktion blue News

13.02.2026, 23:16

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Ein Werbefilm für eine KI-gestützte Funktion von Kamerasystemen hat in den USA für massive Kritik gesorgt.
  • Das Unternehmen Ring wirbt für eine Funktion, mit deren Hilfe entlaufene Hunde wiedergefunden werden können.
  • Bei den Zusehern jedoch weckt der Werbeclip Befürchtungen vor Massenüberwachung – auch durch Behörden.
  • Zahlreiche Nutzer kündigen an, ihre Kameras zu deaktivieren oder zu zerstören.
Mehr anzeigen

Bis zu acht Millionen US-Dollar für 30 Sekunden: Trotz der enormen Kosten sind die Werbeclips während des Super Bowl bei Unternehmen heiss begehrt. Für den Hersteller der in den USA weit verbreiteten Ring-Türkameras ging der Schuss jedoch nach hinten los.

In dem kurzen Clip während des diesjährigen Finale im American Football wirbt die Amazon-Tochter Ring für die KI-Funktion «Search Party», mit der vermisste Hunde wieder gefunden werden können – und weckt so Befürchtungen der Konsumenten vor Massenüberwachung.

«Search Party von Ring nutzt KI und hilft Familien dabei, ihre entlaufenen Hunde wiederzufinden», heisst es in dem Werbevideo. Läuft das gesuchte Haustier in das Sichtfeld einer der Kamerasysteme, würden die Besitzer informiert.

Gesichtserkennung ohne Zustimmung. ICE überwacht auch US-Bürger ohne ihr Wissen – Senatoren schlagen Alarm

Gesichtserkennung ohne ZustimmungICE überwacht auch US-Bürger ohne ihr Wissen – Senatoren schlagen Alarm

«Hier geht es definitiv nicht um Hunde»

Bei den Zusehern stösst die Funktion jedoch auf wenig Begeisterung. Bereits kurz nach der Ausstrahlung wird Ring in den sozialen Medien massiv kritisiert, von dystopischer Überwachungstechnologie ist die Rede – Datenschutz-Experten zeigen sich bestürzt.

Auch mehrere Politiker*innen äussern sich zu dem Clip. So schreibt der demokratische Senator Ed Markey auf BlueSky: «Hier geht es definitiv nicht um Hunde – hier geht es um Massenüberwachung.» Er habe den Hersteller bereits vor Monaten kontaktiert. Demnach habe Ring Gesichtserkennung bereits aktiviert und plane nicht, die Konsumenten um Erlaubnis zu fragen.

What this ad doesn’t show: Ring also rolled out facial recognition for humans. I wrote to them months ago about this. Their answer? They won’t ask for your consent. This definitely isn’t about dogs—it’s about mass surveillance. x.com/Phil_Lewis_/...

[image or embed]

— Senator Ed Markey (@markey.senate.gov) 9. Februar 2026 um 23:42

Nutzer zerstören Kamera

Indessen beschreibt der Datenschutzexperte Chris Gilliard den Werbeclip gegenüber 404 Media als «ungeschickten Versuch», der Überwachung durch ein Unternehmen mit engen Verbindungen zu Strafverfolgungsbehörden ein «kuscheliges Gesicht» zu geben.

Das sehen viele Ring-Nutzer offenbar ähnlich. So äussern sich zahllose US-Konsumenten auf Reddit und weiteren sozialen Medien. Sie kündigen etwa an, ihre Ring-Kameras zu deaktivieren oder gleich in den Müll zu werfen.

Ein Video der Künstlerin Maggie Butler auf Instagram zeigt, wie sie ihre auf die Terrasse gerichtete Kamera abnimmt und ihr den Mittelfinger zeigt. Butler gab an, sie habe die Kamera ursprünglich gekauft, um sich vor Paketdieben zu schützen. Nun jedoch überwiegen die Zweifel, ob das System von der Regierung missbrauch werden könnte. «Sie verfolgen nicht nur verlorene Hunde, sie verfolgen auch Sie und Ihre Nachbarn», sagte Butler in dem Video, das mehr als 3,2 Millionen Aufrufe hat.

In zahllosen weiteren Videos auf sozialen Netzwerken zeigen Nutzer, wie sie ihre Kameras deinstallieren oder sogar zerstören. Datenschutz-Experten sagten «USA Today», dass die Kamera-Systeme bereits jetzt für viel mehr verwendet werden könnten, als nur für das Auffinden entlaufener Haustiere. Demnach könnten sie auch von Behörden missbraucht werden. 

«Ich glaube dass viele Zuseher überrascht waren, wie leistungsfähig diese KI-gestützen Kamera-Systeme bereits geworden sind», sagte etwa Jay Stanley von der American Civil Liberties Union, der einflussreichsten Bürgerrechtsorganisation der USA.

Ring stand bereits häufiger wegen enger Verbindungen mit US-Strafverfolgungsbehörden in der Kritik. Verschiedenen Medienberichten zufolge ist es bereits mehrfach vorgekommen, dass Aufnahmen aus Kameras von Privatpersonen für Ermittlungen verwendet wurden, obwohl es zum Teil lokale Gesetze gab, die ein solches Vorgehen explizit untersagten.

Durch das brutale Vorgehen von Einwanderungsbehörden, die auch Gesichtserkennung einsetzen, ist die Überwachung durch Kamerasysteme für den Privatgebrauch einmal mehr in den Mittelpunkt gerückt.

Mehr zum Thema

Streit um Kontrolle. Liest die EU bald deine Handy-Chats aus?

Streit um KontrolleLiest die EU bald deine Handy-Chats aus?

Aargau ringt erneut um Polizeigesetz. Soll die Polizei die automatische Fahrzeug-Überwachung einführen?

Aargau ringt erneut um PolizeigesetzSoll die Polizei die automatische Fahrzeug-Überwachung einführen?

Alter Facebook-Hack kostenlos verfügbar. Über 1,5 Millionen Schweizer Handynummern im Darknet – bist auch du betroffen?

Alter Facebook-Hack kostenlos verfügbarÜber 1,5 Millionen Schweizer Handynummern im Darknet – bist auch du betroffen?

Meistgelesen

Die grosse Liebe einer Ex-Bundesrätin – und andere romantische Einblicke
Russische Soldaten verkaufen eigenen Standort an ukrainische Hacker
Gouverneur Newsom: «Donald Trump ist vorübergehend»
Hockey-Nati geht gegen Kanada mit 1:5 unter – Sorgen um Kevin Fiala
Zwei Monate ausziehen, danach bis zu 850 Franken höhere Miete