Ring wirbt mit einem vielbeachteten Clip für die KI-Funktion seiner Tür-Kameras. Bild: Screenshot Youtube

Suchmaschine für entlaufene Hunde oder Massenüberwachung? Ein Werbeclip für eine KI-Funktion weit verbreiteter Türkameras entfacht in den USA eine hitzige Diskussion über «dystopische» Technologie.

Redaktion blue News Oliver Kohlmaier

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Ein Werbefilm für eine KI-gestützte Funktion von Kamerasystemen hat in den USA für massive Kritik gesorgt.

Das Unternehmen Ring wirbt für eine Funktion, mit deren Hilfe entlaufene Hunde wiedergefunden werden können.

Bei den Zusehern jedoch weckt der Werbeclip Befürchtungen vor Massenüberwachung – auch durch Behörden.

Zahlreiche Nutzer kündigen an, ihre Kameras zu deaktivieren oder zu zerstören. Mehr anzeigen

Bis zu acht Millionen US-Dollar für 30 Sekunden: Trotz der enormen Kosten sind die Werbeclips während des Super Bowl bei Unternehmen heiss begehrt. Für den Hersteller der in den USA weit verbreiteten Ring-Türkameras ging der Schuss jedoch nach hinten los.

In dem kurzen Clip während des diesjährigen Finale im American Football wirbt die Amazon-Tochter Ring für die KI-Funktion «Search Party», mit der vermisste Hunde wieder gefunden werden können – und weckt so Befürchtungen der Konsumenten vor Massenüberwachung.

«Search Party von Ring nutzt KI und hilft Familien dabei, ihre entlaufenen Hunde wiederzufinden», heisst es in dem Werbevideo. Läuft das gesuchte Haustier in das Sichtfeld einer der Kamerasysteme, würden die Besitzer informiert.

«Hier geht es definitiv nicht um Hunde»

Bei den Zusehern stösst die Funktion jedoch auf wenig Begeisterung. Bereits kurz nach der Ausstrahlung wird Ring in den sozialen Medien massiv kritisiert, von dystopischer Überwachungstechnologie ist die Rede – Datenschutz-Experten zeigen sich bestürzt.

Auch mehrere Politiker*innen äussern sich zu dem Clip. So schreibt der demokratische Senator Ed Markey auf BlueSky: «Hier geht es definitiv nicht um Hunde – hier geht es um Massenüberwachung.» Er habe den Hersteller bereits vor Monaten kontaktiert. Demnach habe Ring Gesichtserkennung bereits aktiviert und plane nicht, die Konsumenten um Erlaubnis zu fragen.

What this ad doesn’t show: Ring also rolled out facial recognition for humans. I wrote to them months ago about this. Their answer? They won’t ask for your consent. This definitely isn’t about dogs—it’s about mass surveillance. x.com/Phil_Lewis_/...



[image or embed] — Senator Ed Markey (@markey.senate.gov) 9. Februar 2026 um 23:42

Nutzer zerstören Kamera

Indessen beschreibt der Datenschutzexperte Chris Gilliard den Werbeclip gegenüber 404 Media als «ungeschickten Versuch», der Überwachung durch ein Unternehmen mit engen Verbindungen zu Strafverfolgungsbehörden ein «kuscheliges Gesicht» zu geben.

Das sehen viele Ring-Nutzer offenbar ähnlich. So äussern sich zahllose US-Konsumenten auf Reddit und weiteren sozialen Medien. Sie kündigen etwa an, ihre Ring-Kameras zu deaktivieren oder gleich in den Müll zu werfen.

Ein Video der Künstlerin Maggie Butler auf Instagram zeigt, wie sie ihre auf die Terrasse gerichtete Kamera abnimmt und ihr den Mittelfinger zeigt. Butler gab an, sie habe die Kamera ursprünglich gekauft, um sich vor Paketdieben zu schützen. Nun jedoch überwiegen die Zweifel, ob das System von der Regierung missbrauch werden könnte. «Sie verfolgen nicht nur verlorene Hunde, sie verfolgen auch Sie und Ihre Nachbarn», sagte Butler in dem Video, das mehr als 3,2 Millionen Aufrufe hat.

In zahllosen weiteren Videos auf sozialen Netzwerken zeigen Nutzer, wie sie ihre Kameras deinstallieren oder sogar zerstören. Datenschutz-Experten sagten «USA Today», dass die Kamera-Systeme bereits jetzt für viel mehr verwendet werden könnten, als nur für das Auffinden entlaufener Haustiere. Demnach könnten sie auch von Behörden missbraucht werden.

«Ich glaube dass viele Zuseher überrascht waren, wie leistungsfähig diese KI-gestützen Kamera-Systeme bereits geworden sind», sagte etwa Jay Stanley von der American Civil Liberties Union, der einflussreichsten Bürgerrechtsorganisation der USA.

Ring stand bereits häufiger wegen enger Verbindungen mit US-Strafverfolgungsbehörden in der Kritik. Verschiedenen Medienberichten zufolge ist es bereits mehrfach vorgekommen, dass Aufnahmen aus Kameras von Privatpersonen für Ermittlungen verwendet wurden, obwohl es zum Teil lokale Gesetze gab, die ein solches Vorgehen explizit untersagten.

Durch das brutale Vorgehen von Einwanderungsbehörden, die auch Gesichtserkennung einsetzen, ist die Überwachung durch Kamerasysteme für den Privatgebrauch einmal mehr in den Mittelpunkt gerückt.