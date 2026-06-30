Schweizer Telekomanbieter müssen ab dem 1. Juli auch Anrufe kennzeichnen, die eine gefälschte Natel-Nummer vortäuschen. Für Betrüger aus dem Ausland werden Betrugsmaschen damit schwieriger.

Darum geht’s Ab dem 1. Juli 2026 müssen Schweizer Telekomfirmen auch Anrufe aus dem Ausland mit gefälschten Handynummern kennzeichnen, nachdem seit Anfang 2026 bereits gefälschte Festnetznummern markiert werden.

Salt, Sunrise und Swisscom setzen die Vorgabe um und warnen sich gegenseitig bei verdächtigen Anrufen, die dann auf dem Display als «anonym» erscheinen.

Die Wirksamkeit lässt sich laut den Anbietern noch nicht beziffern, Swisscom spricht aber von deutlich mehr blockierten Anrufen und erwartet eine spürbare Verbesserung im Kampf gegen Spoofing.

Ein Anruf, angeblich von der Bank oder der Polizei, eine erfundene Schreckensgeschichte über verdächtige Abbuchungen oder einen drohenden Einbruch – und am Ende geht es ums Geld. Solche Anrufe stammen fast immer von Kriminellen, die nicht von dort anrufen, wo es auf dem Display steht. «Spoofing» nennt sich der Trick. Die Täter verschleiern ihre echte Nummer und blenden stattdessen eine fremde ein, oft eine Schweizer Nummer, die Vertrauen weckt.

Genau hier setzt eine Regel an, die seit Anfang 2026 gilt und nun ausgeweitet wird. Wie SRF berichtet, müssen die Anbieter Anrufe aus dem Ausland, die eine Schweizer Nummer vortäuschen, kennzeichnen. Auf dem Display erscheint dann etwa «unbekannt» oder «anonym». Bisher galt das nur für vorgetäuschte Festnetznummern. Ab dem 1. Juli fallen auch gefälschte Handynummern darunter, also etwa solche mit der Vorwahl 079.

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Die Anbieter warnen sich gegenseitig

Salt, Sunrise und Swisscom bestätigen, die Vorgaben auch für Mobilnummern umzusetzen. Entscheidend ist, dass die Anbieter verdächtige Anrufe untereinander weitergeben. Wird mit einer womöglich gespooften Swisscom-Nummer eine Sunrise-Kundin angerufen, erscheint der Anruf bei ihr als «anonym». Ob man solche Anrufe dann überhaupt entgegennimmt, bleibt einem selbst überlassen.

Wie wirksam die strengeren Regeln tatsächlich sind, mögen die Anbieter noch nicht beziffern. Sunrise spricht von fehlenden zuverlässigen Aussagen, Salt nennt eine Quantifizierung «schwierig». Swisscom verzichtet ebenfalls auf konkrete Zahlen, betont aber, «deutlich mehr blockierte und anonymisierte Anrufe als im Vorjahr» zu verzeichnen.

Ein Katz-und-Maus-Spiel bleibt es trotzdem

Swisscom rechnet damit, «dass die neuen Massnahmen stark helfen werden, um Spoofing-Anrufe besser zu bekämpfen». Ganz vom Tisch ist das Problem damit aber nicht. Der Konzern selbst spricht von einem Katz-und-Maus-Spiel. Beim Bundesamt für Cybersicherheit (BACS) gehen weiterhin wöchentlich Hunderte Betrugsmeldungen ein, viele davon beginnen mit genau so einem Anruf.