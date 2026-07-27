Fiese Aktion
Zu kühl um wahr zu sein – Achtung bei dieser Betrugsmasche
Die bevorstehenden heissen Tage machen sich Betrüger zu Nutze.
ChatGPT @ blueNews
Eine E-Mail im Namen von MediaMarkt verspricht nach der Teilnahme an einer Umfrage einen angeblichen Rabatt von 50 Prozent auf eine tragbare Klimaanlage. Tatsächlich führt die Aktion zu einem gefälschten Onlineshop.
Die Nachricht bewirbt ein angeblich exklusives Angebot, das nur für die empfangende Person reserviert sei. Versprochen wird eine tragbare Klimaanlage zu einem stark reduzierten Preis. In der E-Mail wird dazu ein persönlicher Rabattcode mit der Bezeichnung «MM50» angezeigt. Über den Button «Umfrage starten» gelangen die Betroffenen auf eine gefälschte MediaMarkt-Webseite.
cybercrimepolice.ch
Auf der gefälschten Webseite sollen acht Fragen zum Thema Hitze und Klimaanlagen beantwortet werden. Fortschrittsanzeigen, Countdown-Timer und Hinweise auf eine angeblich begrenzte Verfügbarkeit setzen die Betroffenen zusätzlich unter Druck. Nach Abschluss der Umfrage wird der angebliche Rabatt bestätigt.
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Anschliessend erscheint ein Produktangebot für eine tragbare Klimaanlage. Für die angebliche Bestellung werden die Betroffenen auf einen gefälschten Onlineshop weitergeleitet. Dort sollen persönliche Angaben sowie Kreditkartendaten eingegeben werden.
Diese Daten können für unberechtigte Kreditkartenbelastungen oder für weitere Betrugsversuche missbräuchlich verwendet werden.
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Was muss ich tun
- Leiten Sie potenzielle Betrugs-E-Mails an feedback@cybercrimepolice.ch weiter.
- Ignorieren Sie das E-Mail und löschen oder verschieben Sie es in Ihren Junk- resp. Spam-Ordner.
- Folgen Sie niemals Links aus E-Mails, SMS oder anderen Nachrichten bzw. Websites, da diese optisch manipuliert oder verändert sein können.
- Geben Sie nie sensible Daten von sich preis, wenn Sie vorgängig keine gründlichen Abklärungen getätigt haben.
- Im Zweifelsfall ist es ratsam, direkt beim betreffenden Unternehmen nachzufragen, um die Seriosität bzw. Legitimität der E-Mail zu klären.