Eine E-Mail im Namen von MediaMarkt verspricht nach der Teilnahme an einer Umfrage einen angeblichen Rabatt von 50 Prozent auf eine tragbare Klimaanlage. Tatsächlich führt die Aktion zu einem gefälschten Onlineshop.

Fiese Aktion Zu kühl um wahr zu sein – Achtung bei dieser Betrugsmasche

Die Nachricht bewirbt ein angeblich exklusives Angebot, das nur für die empfangende Person reserviert sei. Versprochen wird eine tragbare Klimaanlage zu einem stark reduzierten Preis. In der E-Mail wird dazu ein persönlicher Rabattcode mit der Bezeichnung «MM50» angezeigt. Über den Button «Umfrage starten» gelangen die Betroffenen auf eine gefälschte MediaMarkt-Webseite.

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Auf der gefälschten Webseite sollen acht Fragen zum Thema Hitze und Klimaanlagen beantwortet werden. Fortschrittsanzeigen, Countdown-Timer und Hinweise auf eine angeblich begrenzte Verfügbarkeit setzen die Betroffenen zusätzlich unter Druck. Nach Abschluss der Umfrage wird der angebliche Rabatt bestätigt.

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Anschliessend erscheint ein Produktangebot für eine tragbare Klimaanlage. Für die angebliche Bestellung werden die Betroffenen auf einen gefälschten Onlineshop weitergeleitet. Dort sollen persönliche Angaben sowie Kreditkartendaten eingegeben werden.

Diese Daten können für unberechtigte Kreditkartenbelastungen oder für weitere Betrugsversuche missbräuchlich verwendet werden.

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