Kapo Zürich warnt Jetzt wollen dich Betrüger mit Polizei-Mails in fiese Falle locken

Dominik Müller

4.3.2026

Ein englischer Student ist in London wegen einer Phishing-Serie, die auch hierzulande Opfer forderte, zu einer siebenjährigen Freiheitsstrafe verurteilt worden. (Archivbild)
Ein englischer Student ist in London wegen einer Phishing-Serie, die auch hierzulande Opfer forderte, zu einer siebenjährigen Freiheitsstrafe verurteilt worden. (Archivbild)
sda

Die Kantonspolizei Zürich warnt vor betrügerischen E-Mails, die derzeit im Umlauf sind. Unbekannte geben sich darin als Polizei aus und versuchen, an persönliche Daten zu gelangen.

Redaktion blue News

04.03.2026, 12:29

04.03.2026, 12:45

«Aktuell sind E-Mails im Umlauf, die angeblich von der Kantonspolizei Zürich stammen», schreibt die Kapo Zürich. Darin werde behauptet, dass im Rahmen eines behördlichen Verfahrens ein offizielles Dokument zugestellt worden sei. «Diese Nachrichten stammen jedoch nicht von der Kantonspolizei Zürich, sondern sind Teil eines Betrugsversuchs», heisst es in der Mitteilung.

Unbekannte versuchen demnach mit gefälschten E-Mails im Namen der Kantonspolizei Zürich an persönliche Daten zu gelangen. In den Nachrichten werde vorgegeben, ein offizielles Dokument zu übermitteln. Um dieses angeblich einsehen zu können, sollen Empfängerinnen und Empfänger ihre Daten eingeben. «Dabei handelt es sich um einen Phishing-Versuch», warnt die Kapo Zürich.

Das empfiehlt die Polizei

  • Überprüfe den Absender einer E-Mail immer genau.
  • Klicke nicht auf unbekannte oder verdächtige Links.
  • Gib keine persönlichen Daten preis.
  • Wenn du unsicher bist, kontaktiere die betreffende Organisation.
Mehr anzeigen

