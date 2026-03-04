Ein englischer Student ist in London wegen einer Phishing-Serie, die auch hierzulande Opfer forderte, zu einer siebenjährigen Freiheitsstrafe verurteilt worden. (Archivbild) sda

Die Kantonspolizei Zürich warnt vor betrügerischen E-Mails, die derzeit im Umlauf sind. Unbekannte geben sich darin als Polizei aus und versuchen, an persönliche Daten zu gelangen.

«Aktuell sind E-Mails im Umlauf, die angeblich von der Kantonspolizei Zürich stammen», schreibt die Kapo Zürich. Darin werde behauptet, dass im Rahmen eines behördlichen Verfahrens ein offizielles Dokument zugestellt worden sei. «Diese Nachrichten stammen jedoch nicht von der Kantonspolizei Zürich, sondern sind Teil eines Betrugsversuchs», heisst es in der Mitteilung.

Unbekannte versuchen demnach mit gefälschten E-Mails im Namen der Kantonspolizei Zürich an persönliche Daten zu gelangen. In den Nachrichten werde vorgegeben, ein offizielles Dokument zu übermitteln. Um dieses angeblich einsehen zu können, sollen Empfängerinnen und Empfänger ihre Daten eingeben. «Dabei handelt es sich um einen Phishing-Versuch», warnt die Kapo Zürich.