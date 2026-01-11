  1. Privatkunden
Seit knapp drei Tagen Zugang zum Internet im Iran weiter blockiert

dpa

11.1.2026 - 20:16

Der Iran ist im «Internet-Blackout». (Archivbild)
Der Iran ist im «Internet-Blackout». (Archivbild)
-/dpa

Seit Donnerstag blockiert die iranische Führung das Internet im Land. Sie verfolgt damit mehrere Ziele.

DPA

11.01.2026, 20:16

Die iranische Führung blockiert das Internet wegen der landesweiten Massenproteste den vierten Tag in Folge. Die auf Netzsperren spezialisierte Organisation Netblocks teilte am Morgen auf der Plattform X mit, die Internetsperre dauere nun seit mehr als 60 Stunden an. Es handele sich dabei um Zensur und stelle eine direkte Bedrohung für die Sicherheit und das Wohlergehen der Iraner dar. 

Politik. Medien: Trump prüft Militärschläge im Iran, aber nicht nur

PolitikMedien: Trump prüft Militärschläge im Iran, aber nicht nur

Eine iranische Nutzerin schrieb auf X: «Ich habe es gerade so geschafft, mich mit Starlink (Satelliteninternet) ins Internet einzuloggen. Die Lage im Iran ist äusserst seltsam. Wir haben absolut keinen Zugang zu irgendetwas.» Auch das Online-Banking funktioniere kaum. SMS-Nachrichten könnten nicht gesendet oder empfangen werden, normale Telefonate funktionierten kaum. «Selbst die regierungseigenen Messaging-Apps wie Baleh und Eitaa haben das Versenden von Nachrichten deaktiviert.»

Kommunikation soll erschwert werden

MyTech: der digitale Hotspot für alle Tech-Fans

blue News bietet dir täglich Insights aus der Techwelt: News, Hintergründe,  Tipps und Ratschläge für deinen digitalen Alltag sowie Tests und Reviews zu Gadgets, Tools und Games.

Ein dpa-Mitarbeiter und Angehörige versuchten, aus dem Ausland Familie und Freunde im Iran telefonisch zu erreichen. «Wir haben testweise eine Reihe Mobilfunk- und Festnetznummern von Kontakten quer im Iran versucht zu erreichen, das Netz scheint wie auch das Internet landesweit unterbrochen zu sein. Niemand ist erreichbar», so der Mitarbeiter. 

Durch die Internetsperren und Telefonblockade will die iranische Führung in der Regel die Kommunikation zwischen den Demonstranten erschweren. Ausserdem soll die Veröffentlichung von Berichten, Fotos und Videos über die Massenproteste unterdrückt werden. Die Massnahme schürt zudem die Sorge, dass die Führung in Teheran wie schon bei vergangenen Protesten das Blackout nutzen könnte, um die Demonstrationen brutal niederzuschlagen. 

Düstere Bilanz in Europa. Warum hassen alle Tesla ausser Norwegen?

Düstere Bilanz in EuropaWarum hassen alle Tesla ausser Norwegen?

Trotz der nahezu vollständigen Internetsperre gab es nach Angaben des Menschenrechtsnetzwerks HRNA mit Sitz in den USA am Samstagabend erneut Demonstrationen in 185 Städten des Landes. Die Zahl der bei den seit knapp zwei Wochen andauernden Massenprotesten getöteten Menschen stieg nach Angaben der Organisation Iran Human Rights (IHRNGO) mit Sitz in Oslo auf 192.

