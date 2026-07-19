Falsche QR-Codes an Zuger Parkuhren sollten Autofahrende auf Fake-Webseiten locken – die Polizei hat die Aufkleber bereits entfernt, warnt aber vor weiteren Betrugsversuchen.

An Parkuhren in der Schweiz tauchen immer wieder gefälschte QR-Codes auf – aktuell in der Stadt Zug.

Darum geht’s An mehreren Parkuhren in der Stadt Zug entdeckte die Polizei gefälschte QR-Codes, die auf betrügerische Zahlungsseiten führten.

Die Aufkleber wurden umgehend entfernt, weitere Kontrollen sind geplant.

Die Polizei rät, künftig die offizielle App oder die Bezahlfunktion direkt am Automaten zu nutzen. Zusammenfassung erstellt mit

Wer am Sonntag in Zug sein Auto parkieren wollte, sollte lieber zweimal hinschauen: An mehreren Parkuhren klebten QR-Codes, die so gar nichts mit dem offiziellen Bezahlsystem zu tun hatten. Der erste Hinweis ging bei der Zuger Kantonspolizei am Sonntagmorgen ein. Die Meldung: gefälschter QR-Code an einer Parkuhr an der Allmendstrasse. Die Polizei liess sich nicht lange bitten und schwärmte prompt zu Kontrollgängen aus.

Das Ergebnis war ernüchternd: An diversen weiteren Standorten in der Stadt Zug klebten die Trickbetrüger ihre Codes fein säuberlich neben den Münzeinwurf. Alle Aufkleber wurden entfernt, bevor noch mehr Leute in die Falle tappen konnten.

Und hatte es in sich: Wer den Code scannte, landete auf einer Webseite, die dem echten Bezahlportal zum Verwechseln ähnlich sah – nur dass hier die eigenen Zahlungsdaten geradewegs in die Hände der Betrüger wanderten. Mit den erschlichenen Daten liessen sich anschliessend munter weitere Transaktionen tätigen.

Die Zuger Polizei verspricht, auch künftig bei ihren Kontrollgängen ein Auge auf verdächtige Codes an Parkuhren zu haben. Ihr Rat an alle Autofahrenden: Am besten die offizielle App des Parkplatzanbieters nutzen oder gleich direkt am Automaten bezahlen – dann bleibt der QR-Code-Scan ganz aussen vor.