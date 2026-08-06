Djibril Sow verlässt den FC Sevilla nach drei Jahren und unterschreibt bei Genoa. Der schon länger erwartete Wechsel wurde am Donnerstagabend von beiden Vereinen bestätigt.

Bei Genoa unterschreibt Sow laut Mitteilung einen «mehrjährigen» Vertrag. Für den 56-fachen Nationalspieler ist es die erste Station in der italienischen Serie A.

Nach der Super League und der Bundesliga komme er nach Genua, um sich in einem so anspruchsvollen Wettbewerb wie der Serie A zu beweisen, wird der Mittelfeldspieler zu seinem Transfer zitiert. In Sevilla spielte er zuletzt meist gegen den Abstieg. Die Ablösesumme soll gemäss Medienberichten rund 4 Millionen Euro betragen.

In Genua wird Sow Teamkollege von Ethan Meichtry. Der 20-jährige Schweizer U21-Nationalspieler wechselte diesen Sommer vom Schweizer Meister Thun nach Italien.