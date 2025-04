Trotz technischer Panne – Schweizer LED-Künstler stürmen ins «Britain's Got Talent»-Finale

«The Blackouts»: Nach Sensationsauftritt – St. Galler Künstlergruppe will Grossbritannien erobern Nach dem Auftritt der LED-Künstler*innen The Blackouts aus Walenstadt SG wollte der Applaus in der TV-Show «Britain's Got Talent» nicht mehr aufhören. Bereits sehen die Buchmacher die Gruppe als Sieger. blue News war bei den Proben dabei. 03.04.2025

Der Triumphzug von The Blackouts bei «Britain's Got Talent» geht weiter: Die Schweizer Lichtkünstler versetzten Jury und Publikum in Ekstase und wurden für ihren Auftritt mit dem «Goldenen Buzzer» direkt ins grosse Finale geschickt – trotz einer technischen Panne.

Lukas Rüttimann Bruno Bötschi

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Sensation geglückt: Die Schweizer Künstlergruppe The Blackouts hat sich bei «Britain’s Got Talent» für das grosse Finale qualifiziert.

Ihr spektakulärer Auftritt riss Jury und Publikum erneut zu Ovationen hin.

Die Schweizer wurden als einziger Act des ersten Halbfinales direkt mit dem «Goldenen Buzzer» ins Finale geschickt.

Für Chef-Juror Simon Cowell sind The Blackouts nun die Top-Favoriten auf den «Britain's Got Talent»-Sieg.

Nun träumen die LED-Künstler aus Walenstadt SG vom ganz grossen Triumph. Mehr anzeigen

Für einen kurzen Moment schien der Traum der LED-Künstler The Blackouts vom internationalen Erfolg zu platzen. «Wir haben etwas sehr Ungewöhnliches in dieser Show – technische Schwierigkeiten», verkündeten die Moderatoren Anthony McPartlin und Declan Donnelly mit ernster Miene. Und weiter: «The Blackouts sind noch nicht bereit».

Nicht gerade das, was man hören möchte, wenn Millionen zusehen. Ein paar bange Minuten später brachten die Schweizer die Bühne im Halbfinale von «Britain's Got Talent» aber doch noch zum Leuchten.

Und wie: Zum Feelgood-Sound von Elton John («Saturday Night's Alright for Fighting») und Coldplay verwandelten die Lichtkünstler die Apollo-Halle in London in ein farbenintensives, überraschendes und absolut mitreissendes optisches Spektakel, das die Fans vor Ort in Ekstase versetzte.

Spektakel mit Licht: The Blackouts begeisterten im «BGT»-Halbfinale. ITV

Und nicht nur das Publikum zeigte sich begeistert: Auch die Jury überbot sich gegenseitig mit Lobeshymnen. «Weltklasse! Absolut fantastisch!», jubelte etwa Star-Choreograf Bruno Tonioli.

«Ihr bringt die Leute zum Strahlen, das ist einfach wunderbar», doppelte seine Jury-Kollegin und Sängerin Alesha Dixon nach.

«Ihr seid sensationell. Genau das wollen wir hier sehen. Ich glaube fest daran, dass ihr exakt das bietet, was am Ende zum Sieg reichen wird», schwärmte gar der sonst so strenge Chef-Juror Simon Cowell.

Amanda Holden drückte den «Goldenen Buzzer»

TV-Star Amanda Holden drückte sogar kurzerhand auf den «Goldenen Buzzer», den sie an diesem Abend als einzige Jurorin für einen einzigen Act aktivieren konnte. Damit katapultierte sie The Blackouts direkt ins grosse Finale von «Britain's Got Talent». Ein kleiner Schritt für Amanda – ein grosser für die Schweiz.

Zumal sie damit auch den Forderungen des Publikums nachkam, das mit vehementen «Drück' den Buzzer!»-Sprechchören klar gemacht hatte, was es vom grandiosen Auftritt der Blackouts hielt. Der Triumph für die Schweizer LED-Künstler – perfekt.

Kam den Forderungen des Publikums nach: Jurorin Amanda Holden drückt den «Goldenen Buzzer». ITV

The Blackouts-Tänzer Elias Schneider zeigte sich überwältigt

«Ich bin einfach nur sprachlos. Danke, vielen Dank», stammelte denn auch ein sichtlich überwältigter Elias Schneider. Vor dem Auftritt – und in seiner Instagram-Story – hatte der Blackouts-Kopf noch darüber gesprochen, wie schwierig das Timing bei der Halbfinal-Nummer der Gruppe sein würde. Denn das LED-Spektakel ist keineswegs ein Selbstläufer. Alles muss perfekt sitzen.

Das anerkannte auch Show-Boss Cowell: «Die technische Panne zu Beginn hat euren Auftritt nur noch stärker aufgewertet», urteilte er. Sie habe gezeigt, wie schmal der Grat zwischen Triumph und Absturz ist. Cowell: «Genau das wollen die Leute in dieser Sendung sehen.»

Absoluter Triumph: The Blackouts im Freudentaumel nach ihrem Finaleinzug. ITV

Jetzt sind The Blackouts Favorit Nummer eins

Cowell sparte auch nicht mit Kritik an anderen Acts im Halbfinale, etwa bei der Kinder-Rockband Heavysaurus. «Ihr seid eine schlechte, als Dinosaurier verkleidete Coverband. Das hat hier nichts zu suchen», watschte er die rockenden Dinos ab – – was für ein Unterschied zu seiner Begeisterung für die Schweizer Lichtkünstler.

Nicht nur dank Cowells offener Bewunderung sind die Schweizer nun Top-Favorit auf den Sieg und die 250'000 britischen Pfund Preisgeld im grossen Finale. Es wäre ein sagenhaftes nächstes Kapitel in einer Erfolgsstory, die 2014 an einer Turner-Abendunterhaltung in Flums SG begonnen hat.

Sympathische Truppe mit Talent: die Schweizer LED-Künstler The Blackouts mit Elias Schneider (2.v.l.) ITV

Das Abenteuer geht also weiter. In den noch ausstehenden vier Semifinals werden die Gegnerinnen und Gegner der Schweizer gekürt.

«Wir freuen uns riesig. Wir sind eine einzige grosse Familie und können es kaum erwarten, wieder zusammen aufzutreten», so Elias Schneider nach dem Triumph im Halbfinale.

Im grossen Finale am Samstag, 31. Mai wird sich dann zeigen, ob The Blackouts tatsächlich auch den Sieg holen können.

Eines steht aber schon jetzt fest: Die Schweiz drückt alle Daumen – und die Herzen des britischen Publikums haben sie sich ohnehin längst gesichert.

