Der plötzliche Tod des mexikanischen TikTok-Stars Aldo Miranda hat Millionen von Fans erschüttert. Seine letzten Worte hinterlassen eine tiefe Traurigkeit in der Community.

Der mexikanische TikTok-Star Aldo Miranda ist im Alter von 32 Jahren überraschend gestorben, erste Hinweise deuten auf Suizid hin.

Kurz vor seinem Tod verabschiedete er sich mit einer letzten Nachricht auf Instagram: «Gracias a todos por todo» – «Danke für alles».

Mit seinen lustigen Video-Posts brauchte TikTok-Star Aldo Miranda Millionen Fans zum Schmunzeln. Ganze 10 Millionen Follower hat Mirand auf TikTok. Nun ist der Mexikaner mit 32 Jahren gestorben. Am 8. Juli wurde sein Tod in La Paz, Baja California Sur, bestätigt.

Die Behörden fanden den Influencer in seiner Wohnung, nachdem sie um 14:21 Uhr eingetroffen waren. Erste Hinweise deuten auf einen Suizid hin, auch wenn die Ermittlungen noch nicht abgeschlossen sind.

Kurz vor seinem Tod veröffentlichte Aldo Miranda eine letzte Nachricht auf Instagram: «Gracias a todos por todo» – «Vielen Dank an alle für alles».

In einer emotionalen Erklärung auf Instagram äusserte sich Aldos Management, die Albe Group: «Manchmal sind innere Kämpfe still und wir können nicht alles sehen, was jemand in sich trägt. Aldo hat sich entschieden, vorzeitig zu gehen, und obwohl das tief schmerzt, möchten wir ihn mit der Liebe, dem Licht und der Freude in Erinnerung behalten, die er in uns hinterlassen hat. Wir werden dich so sehr vermissen, wie du dir nicht vorstellen kannst.»

Fans trauern «Dein Lächeln wird in unseren Herzen sein»

Die Nachricht von Aldos Tod hat viele seiner Follower tief getroffen. Unter dem Post des Managements verabschieden sich zahlreiche Fans mit bewegenden Worten. «Wir werden dich vermissen, mein Freund, flieg hoch», schreibt ein Nutzer. Ein anderer kommentiert: «Ich bin schockiert. Diejenigen von uns, die Aldo kannten, wissen, was für ein Mensch er war, immer voller Licht und immer so fröhlich, dass seine Freude ansteckend war, ich hoffe, seine Familie wird bald getröstet.» Ein weiterer Kommentar lautet: «Ruhe in Frieden, dein Lächeln wird immer in unseren Herzen sein.»

