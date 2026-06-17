Eine der erfolgreichsten Animationsreihen der Kinogeschichte erhält eine weitere Fortsetzung: Der erste Trailer zu «Shrek 5» ist da und sorgt bei Fans bereits für Gesprächsstoff.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Der Originalfilm von 2001 und die vier weiteren Filme haben in den letzten 25 Jahren weltweit fast drei Milliarden US-Dollar eingespielt.

Zum neusten Abenteuer sind noch nicht viele Details bekannt. Fans dürfen sich aber auf bekannte Figuren und Stimmen freuen.

Kinostart wird voraussichtlich im Sommer 2027 sein. Mehr anzeigen

DreamWorks hat den ersten Trailer zu «Shrek 5» veröffentlicht und weckt damit nostalgische Gefühle.

Fans der Animationshelden dürfen sich auf bekannte Gesichter freuen: Laut Universal sind auch Mike Myers, Eddie Murphy, Cameron Diaz, Zendaya, Marcello Hernandez und Skyler Gisondo wieder mit von der Partie.

Mit dem ersten «Shrek» gewann DreamWorks 2002 den allerersten Oscar für den besten Animationsfilm. Seit dem ersten «Shrek»-Film hat sich die Reihe zu einem der erfolgreichsten Animations-Franchises überhaupt entwickelt. Hinzu kommen eine weltweite Live-Tournee sowie ein preisgekröntes Broadway-Musical.

Erfolgsrezept seit 25 Jahren

Auf den Originalfilm 2001 folgten die Fortsetzungen «Sherk 2», «Shrek der Dritte» und «Für immer Sherk». Zudem entstanden mit «Der gestiefelte Kater» und «Der gestiefelte Kater: Der letzte Wunsch» zwei erfolgreiche Spin-offs, in welchen die beliebte Nebenfigur in den Mittelpunkt rückt.

Der neu veröffentlichte Trailer zeigt die beliebten Figuren in einer neuen Optik und gibt einen kleinen Vorgeschmack auf das nächste Kapitel.

Im Netz stösst die Trailer-Premiere auf gemischte Reaktionen, aber mehrheitlich positive. Während sich viele über die Besetzung freuen, stören sich vereinzelt Fans an der modernisierten Optik.

Kino-Tipp aus der blue News Redaktion