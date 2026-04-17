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Leichenfund in Tesla 21-jähriger Rapper D4vd wegen Verdachts auf Mord festgenommen

Noemi Hüsser

17.4.2026

Der 21-jährige Rapper D4vd wurde bekannt, als sein Song «Romantic Homicide» auf TikTok viral ging.
Der 21-jährige Rapper D4vd wurde bekannt, als sein Song «Romantic Homicide» auf TikTok viral ging.
Keystone

Der Rapper D4vd ist wegen des Verdachts auf Mord festgenommen worden. Die Polizei bringt ihn mit dem Tod einer 14-Jährigen in Verbindung, deren Leiche im Kofferraum eines auf ihn zugelassenen Autos entdeckt wurde.

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Agence France-Presse, Noemi Hüsser

17.04.2026, 06:57

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Der Rapper D4vd wurde in Los Angeles wegen Mordverdachts an der 14-jährigen Celeste Rivas festgenommen und ohne Kaution inhaftiert.
  • Die stark verweste und zerstückelte Leiche des Mädchens wurde im September im Kofferraum eines auf den Künstler zugelassenen Teslas gefunden.
  • D4vd wurde 2022 mit dem TikTok-Hit «Romantic Homicide» bekannt.
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Der aufstrebende Rapper D4vd ist im Zusammenhang mit dem Mord an einem Teenager-Mädchen festgenommen worden, dessen zerstückelte Leiche im Kofferraum eines auf den Künstler zugelassenen Autos gefunden wurde. Das teilte die Polizei von Los Angeles am Donnerstag mit.

Die Polizei nahm den 21-jährigen Sänger, dessen bürgerlicher Name David Burke ist, «wegen des Mordes an Celeste Rivas» fest, heisst es in einer Mitteilung. Er werde ohne Kaution festgehalten.

Fall D4vd. Er war auf Tour – dann fand man die Leiche einer Minderjährigen in seinem Auto

Fall D4vdEr war auf Tour – dann fand man die Leiche einer Minderjährigen in seinem Auto

Einen Tag vor ihrem 15. Geburtstag entdeckte die Polizei im vergangenen September die stark verweste Leiche von Rivas im Kofferraum eines beschlagnahmten Tesla. Mitarbeitende eines Abschleppdienstes sowie Anwohner hatten die Polizei alarmiert, nachdem sie einen starken Verwesungsgeruch bemerkt hatten.

Gegen den Rapper wurde bislang noch keine Anklage erhoben. Die zuständige Staatsanwaltschaft erklärte jedoch, den Fall zu prüfen und voraussichtlich am Montag eine Stellungnahme abzugeben.

Leiche war offenbar längere Zeit im Auto

Rivas war im Alter von 13 Jahren im Riverside County als vermisst gemeldet worden, einer Region südöstlich von Los Angeles.

Nach der Obduktion teilte das Büro des Gerichtsmediziners mit, dass sie «offenbar über einen längeren Zeitraum im Fahrzeug verstorben war, bevor sie gefunden wurde».

Die Polizei von Los Angeles erklärte zudem, dass der Tesla fast einen Monat lang im wohlhabenden Stadtteil Hollywood Hills geparkt gewesen sei, bevor er abgeschleppt wurde.

Der junge Künstler D4vd wurde 2022 bekannt, als sein Song «Romantic Homicide» auf TikTok viral ging.

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