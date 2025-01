Die 21-jährige Karen Kylleso hat als jüngste Person den Südpol auf Skiern erreicht, 114 Jahre nach dem legendären Roald Amundsen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die 21-jährige Norwegerin Karen Kylleso erreichte als jüngste Person den Südpol solo auf Skiern in 54 Tagen und übertraf damit den bisherigen Rekordhalter Pierre Hedan.

Kylleso zog bei Temperaturen von -25 Grad einen doppelt so schweren Schlitten wie ihr Körpergewicht und hatte vor der Expedition gezielt an Muskelmasse zugelegt.

Ihre Leistung wird als historischer Meilenstein gefeiert und reiht sich in die Tradition norwegischer Polarerkundungen ein, beginnend mit Roald Amundsens Südpol-Erfolg im Jahr 1911. Mehr anzeigen

Eine 21-jährige Norwegerin hat als jüngste Person den Südpol auf Skiern erreicht, solo und ohne Unterstützung, wie ihr Team am Dienstag mitteilte. Karen Kylleso vollbrachte diese Leistung in der Nacht von Montag auf Dienstag, genau 114 Jahre nachdem der norwegische Polarforscher Roald Amundsen als erster Mensch den Südpol erreichte.

Kylleso, geboren am 9. Mai 2003, legte die 1130 Kilometer in knapp 54 Tagen zurück. «Das ist ein neues Kapitel in der Polargeschichte», sagte ihr Mentor, der norwegische Abenteurer Lars Ebbesen.

Auf Instagram teilte Kylleso Bilder von ihrer Ankunft am Südpol. Damit entthronte die junge Skandinavierin den Franzosen Pierre Hedan, der laut Guinness World Records mit 26 Jahren den Rekord als jüngste Person, die den Südpol solo erreichte, hielt. Hedan stellte den Rekord am 7. Januar 2024 auf.

Ankunft bei Minus 25 Grad

Kylleso, die nur 1,52 Meter gross ist und 48 Kilogramm wiegt, zog einen Schlitten, der 100 Kilogramm wog, also das Doppelte ihres Körpergewichts. In einem Interview im November mit der Abenteuerfirma Shackleton sagte Kylleso, dass «Gewichtszunahme eine der schwierigsten Herausforderungen war». «Da ich kleiner bin als der durchschnittliche Mann, der das tut, brauche ich zusätzliches Gewicht und Kraft, um die gleiche Last zu ziehen», erklärte sie und fügte hinzu, dass sie vor der Expedition ihr Körpergewicht um zehn Prozent erhöht habe.

Am späten Montagabend erreichte Kylleso ihr Ziel bei Temperaturen von etwa -25 Grad Celsius. Bereits im Alter von 15 Jahren war sie die jüngste Skifahrerin, die Grönland überquerte, was sie 2018 vollbrachte. «Kaum war sie in Grönland angekommen, fragte sie mich: ‹Glaubst du, ich kann auch zum Südpol gehen?›», erinnerte sich Ebbesen.

Kein einfaches Unterfangen

Der norwegische Premierminister Jonas Gahr Store lobte die junge Abenteurerin am Dienstag und sagte, sie folge den Spuren norwegischer Polarhelden. Am 14. Dezember 1911 erreichte Roald Amundsen als erster Mensch den geografischen Südpol, im Rahmen eines tragischen Wettlaufs gegen den Briten Robert Scott, der auf dem Rückweg zusammen mit seinen vier Begleitern an Erschöpfung und Kälte starb.

Kyllesos Leistung kommt nur wenige Jahre nach Preet Chandi, die als erste Person of Color solo zum Südpol skifahren konnte. «Ich möchte die Menschen ermutigen, stolz auf ihre Hautfarbe und ihre Herkunft zu sein», sagte die Britin gegenüber CBS News. «Es hat lange gedauert, bis ich darauf stolz sein konnte.»

