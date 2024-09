274 Tage lange Kreuzfahrt ist vorbei – jetzt packen Passagiere aus

#Cruisetok geht viral: Videos zeigen Leben auf 274 Tage langer Kreuzfahrt Für 274 Tage ist das Kreuzfahrtschiff «Serenade of the Seas» ihr Zuhause. Die jungen Passagiere teilen ihre Erlebnisse mit dem Hashtag #Cruisetok auf Tiktok – und gehen damit viral. 23.04.2024

Nach einer neunmonatigen Reise auf See mit über 60 angelaufenen Zielen endete die als «ultimative Kreuzfahrt» bezeichnete Weltreise des US-Anbieters «Royal Caribbean» am 10. September im Hafen von Miami. Nun ziehen die Passagiere ihr Fazit.

Neun Monate nachdem der Hochseedampfer «Serenade of the Seas» im Dezember 2023 auslief, ist er wieder im Hafen von Miami angekommen. Nur kurze Zeit nach dem Start war die «ultimative Kreuzfahrt» dank zahlreicher Tiktok- und Instagram-Videos zum Renner in den sozialen Medien geworden.

Für viele Beobachter schien die Reise eher einer Realityshow zu gleichen als einer entspannten Kreuzfahrt. Zahlreiche Passagiere teilten ihre Erlebnisse in den sozialen Medien, faszinierten damit die Öffentlichkeit und sorgten für viel Gesprächsstoff. Ihre Follower warteten gespannt auf mögliche romantische Verwicklungen, Konflikte oder dramatische Wendungen an Bord.

Nach dem Ende der Reise haben nun zahlreiche Passagiere mit CNN gesprochen und ihr Fazit gezogen.

Passagiere waren plötzlich Influencer

Insbesondere während der ersten Monate erlangte die «Serenade of Seas» grosse Berühmtheit im Netz. «Uns sahen Millionen von Menschen zu und fragten sich: ‹Welches Drama wird wohl passieren›», erinnert sich Passagierin «Little Rat Brain» (LRB). Die 24-Jährige zählt zu jenen, die durch die Kreuzfahrt-Weltreise Internet-Ruhm erlangte. Auf Tiktok folgen der US-Amerikanerin mittlerweile über 150'000 User.

Vier Passagiere der «Serenade of the Seas», dazu gehören Angie Linderman (links) und Little Rat Brain (Zweite von rechts). Bild: Angie Linderman

«Das war das perfekte Setup für eine Reality-TV-Show. Viele Leute auf engem Raum und alles ist gratis», erzählt LRB, die nicht mit echtem Namen genannt werden möchte. Gratis war die Kreuzfahrt übrigens nicht. Die Preise für ein Ticket reichten von knapp 60'000 Dollar bis hin zu 120'000 Dollar. Allerdings waren Essen und Getränke auf dem Schiff während der kompletten neun Monate im Ticketpreis inkludiert.

Niemand wurde «über Bord geworfen»

Wer zu Hause auf schockierende Nachrichten oder grosse Liebesgeschichten hoffte, wurde allerdings weitgehend enttäuscht. Die spektakulärsten Videos drehten sich etwa um überraschende Kursänderungen des Schiffs aufgrund extremer Wetterereignisse. Lediglich einige Scheidungsgerüchte machten laut «CNN» während der neun Monate die Runde. «Alle, die voraussagten, dass jemand über Bord geworfen wird, lagen falsch», resümiert LRB.

«Wir haben definitiv gesehen, wie das Interesse nachliess», sagt auch Passagier und Tiktoker Anthony McWilliams. «Ich habe Follower, die schon die ganzen neun Monate dabei sind. Aber es gibt auch Leute, die sagen: 'Oh, wir dachten, ihr wärt tot.»

Für einige Reisende sei der Rückgang der Online-Beobachtung eine Erleichterung gewesen. Andere hatten mehr Mühe, sich vom neu erlangten Ruhm wieder zu verabschieden. «Es war ein emotionaler Schlag, als das Engagement nachliess», so Influencerin Angie Linderman gegenüber CNN.

Nichtsdestotrotz sorgte die neunmonatige Kreuzfahrt laut den meisten Passagieren für Erinnerungen und Freundschaften, die sie ihr ganzes Leben mit sich tragen werden.