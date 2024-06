«On the Rocks» Pride Special Liebe ist für alle da. Weltweit feiert die LGBTIQ-Community in diesem Monat das queere Leben. Ob Coming-out-Geschichten oder bewegende Schicksale – wir stellen dir im «On the Rocks» Special drei Filme vor, die sich lohnen entdeckt zu werden. 07.06.2024

Ob Coming-out-Geschichte, bewegende queere Schicksale oder grosse Liebe: blue News stellt dir im Pride-Special der TV-Sendung «On the Rocks» drei Filme vor, die sich lohnen entdeckt zu werden.

fab Fabienne Kipfer

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Im Pride-Monat feiert blue TV die farbenfrohe Vielfalt mit besonderen Filmen und ausserordentlichen Serien.

Moderatorin Vania Spescha liefert dir drei Filmtipps, die du nicht verpassen darfst.

Ob herzlich schräg, romantisch, mitreissend oder erschütternd tragisch. Eine Auswahl an brillanten queeren Filmen aus den vergangenen Jahren findest du im Dossier Mehr anzeigen

Der Pride-Monat ist die Zeit, in der die LGBTQIA-Gemeinschaft weltweit gefeiert wird.

Es ist auch eine grossartige Gelegenheit, einige herausragende Filme zu entdecken, die queere Geschichten erzählen.

Drei Filmtipps, die zum Nachdenken anregen

Wir geben dir im Pride-Special der TV-Sendung «On the Rocks» drei Filmtipps, die nicht nur unterhalten, sondern auch zum Nachdenken anregen und die Schönheit der Liebe in all ihren Formen zeigen.

Welche Filme du diesen Monat nicht verpassen darfst, erfährst du im Video.

Mehr Videos aus dem Ressort