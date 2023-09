Model Silvina Luna starb nach einer Schönheits-OP. Bild: Instagram

Silvina Luna war in Argentinien ein bekanntes TV-Gesicht und Model. Nun ist die 41-Jährige tot. Ihr früher Tod soll in Zusammenhang mit einer Beauty-OP stehen, die sie 2012 durchführen liess.

Das argentinische Model Silvina Luna bezahlte ihren Wunsch nach Schönheit mit dem Leben. Die TV-Schauspielerin liess im Jahr 2012 eine Po-Vergrösserung bei dem Arzt Aníbal L.* in Buenos Aires durchführen.

Der Schönheitschirurg soll sie laut der «BA Times» dabei überzeugt haben, den Kunststoff Polymethylmethacrylat zu verwenden, anstatt ihr Eigenfett. Das Problem: Polymethylmethacrylat – auch bekannt als Acrylglas – wird vor allem in der Autoindustrie verwendet, und nicht in der Beauty-Industrie. Der Stoff ist medizinisch nicht zugelassen.

Luna soll durch die Injektion eine Nierenkrankheit entwickelt haben, an der sie nun verstorben ist. Sie wurde 41 Jahre alt. Schon 2015 entwickelte sie Nierensteine und musste deswegen operiert werden. Ab da musste Luna wegen einer Niereninsuffizienz dreimal in der Woche vier Stunden lang zur Dialyse.

Silvina Luna lag 79 Tage auf der Intensivstation

Doch auch das brachte längerfristig keine Lösung: Nach einem Nierenversagen wartete Luna 79 Tage auf der Intensivstation auf eine Spenderniere, bevor sie schliesslich starb.

Aníbal L. wurde laut «Buenos Aires Herald» schon im Jahr 2022 zu vier Jahren Gefängnis verurteilt, weil er im Fall von Luna und weiteren Patientinnen grob fahrlässig gehandelt habe. Nach dem Tod des Models müsse er sich nun erneut vor Gericht verteidigen.

Silvina Luna wurde in Argentinien durch ihre Teilnahme an der Reality-TV-Serie «Big Brother 2» bekannt. Danach entwickelte sie sich zu einer bekannten TV-Schauspielerin und war als Model unter anderem auf dem Cover von «Maxim» oder in der «Vogue» zu sehen. Ihr folgten 1,5 Millionen Menschen auf Instagram.

*Name der Redaktion bekannt.