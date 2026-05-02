Viktor Giacobbo und Mike Müller in ihrer letzten Sendung von «Giacobbo/Müller» (2016) – die Kultshow prägte die Schweizer TV-Comedy über Jahre hinweg. SRF/Mirco Rederlechner

Schweizer Comedy im Wandel: Von «Teleboy» über «Giacobbo/Müller» bis zu Dominic Deville – auf SRF sind im Laufe der Zeit einige Humor-Perlen entstanden. Diese fünf Auftritte sind besonders in Erinnerung geblieben.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Das SRF-Comedyprogramm hat sich über Jahrzehnte gewandelt – von «Teleboy» in den 1970ern mit Kultsketches wie «Söll emol cho!» bis zu moderner Satire.

Prägende Figuren und Formate machten einzelne Szenen zu festen Bestandteilen der Schweizer Popkultur.

«Viktors Spätprogramm» und später «Giacobbo/Müller» etablierten bissige politische Satire mit ikonischen Parodien, etwa von Ueli Maurer oder absurden Figuren wie Fredi Hinz. Mehr anzeigen

1977: «Teleboy» – das Modellflugzeug-Chaos und der Kultsatz «Söll emal cho»

Was passiert, wenn Technik plötzlich nicht mehr funktioniert? Genau das testete die «Versteckte Kamera» von «Teleboy» (1974–1981) – eine der erfolgreichsten Samstagabendshows der Schweiz. Die Unterhaltungssendung mit Moderator Kurt Felix wurde landesweit zum Kult.

Viele Gags wie das in fremden Kaffee getunkte Gipfeli oder das Seeungeheuer «Urnie» sind bis heute unvergessen. Sie stammen aus der «Versteckten Kamera»-Rubrik, die «Teleboy» berühmt machte.

Unvergessen bleibt der Satz «Söll emol cho!». Im Sketch hält ein Bauer zwar die Fernbedienung in der Hand – tatsächlich wird das Flugzeug jedoch hinter seinem Rücken von jemand anderem gesteuert. Der Satz fällt nur einmal, wird im Schnitt aber mehrfach wiederholt. Genau dieser einfache Trick machte ihn zum Kultspruch, der bis heute im Schweizer Wortschatz weiterlebt.

Und hier kannst du den Kult-Sketch nochmal anschauen:

Kurt Felix prägte das Unterhaltungsfernsehen auch nach «Teleboy» weiter – unter anderem mit Shows wie «Verstehen Sie Spass?».

Gleichzeitig förderte er Talente: So holte er Kliby und Caroline trotz anfänglicher Zweifel 1977 in die Sendung – mit grossem Erfolg. Auch Heino Orbini – als Lockvogel in über 80 «Versteckte Kamera»-Folgen zu sehen – wurde später als «Guschti Brösmeli» landesweit bekannt. Und Ursula Schaeppi schaffte dank «Teleboy» den Durchbruch, bevor sie in «Traumpaar» (1987–1993) an der Seite von Walter Andreas Müller als «Adam und Eva Chifler» weitere Popularität erlangte.

1997: «Viktors Spätprogramm» – Giacobbo als Uriella (alias Fredi Hinz)

Zu den schrägsten TV-Momenten gehört auch ein Auftritt von Uriella in «Viktors Spätprogramm». Satiriker Viktor Giacobbo begegnet der Gründerin der Sekte Fiat Lux dabei in seiner Kultfigur Fredi Hinz – einem schrägen, etwas verwahrlosten Aussenseiter mit Plastiksack, der mit trockenem Ernst naive Fragen stellt.

Das Absurde: Uriella spielt spontan mit. Auf provokante Aussagen («Haben Sie das Sprachrohr denn dabei?») reagiert sie nicht empört, sondern lachend. Die Szene kippt dabei ins Surreale, als sie von Ufos und Hitler auf dem Mond erzählt. Der Moment zählt zu den Comedy-Sternstunden des Schweizer Fernsehen.

Hier anschauen und lachen:

«Viktors Spätprogramm» lief von 1997 bis 2002 und gilt als Meilenstein der Schweizer TV-Satire. Zu den bekanntesten Figuren gehörten Fredi Hinz sowie der Inder Rajiv Prasad – dazu kamen Parodien von realen Persönlichkeiten wie Uriella.

Die Sendung legte den Grundstein für spätere Formate wie «Giacobbo/Müller».

2008–2016: «Giacobbo/Müller» – Viktor Giacobbo als Ueli Maurer

Die besten Momente dieser Kultshow zu benennen, ist fast unmöglich – es ist, als müsste man aus lauter Grand-Cru-Schokoladen nur eine herauspicken. Die Sendung «Giacobbo/Müller» lief von 2008 bis 2016 auf SRF und prägte die Schweizer TV-Satire über Jahre hinweg.

Zwar war «Giacobbo/Müller» keine klassische Talentschmiede, diente aber vielen als Sprungbrett: So schafften unter anderem Fabian Unteregger, David Böckelmann, Frölein Da Capo und weitere Künstler*innen durch Auftritte in der Sendung den Durchbruch bei einem breiten Publikum.

Unter den Highlights sind zahlreiche Parodien, allen voran jene über SVP-Haudegen Ueli Maurer ...

… oder Mike Müller als Bauer Wermeliger:

Zu den Kultparodien der Sendung zählen unter anderem Viktor Giacobbos Auftritte als Roger «Roschee» Schawinski ...

... oder Mike Müller als Hanspeter Burri:

Das Duo war auch zu Besuch bei Kim Jong-un – bis heute unvergessen:

2010: Gabriel Vetter und das Migros-Chind

Gabriel Vetters «Migros-Chind» ist in der Poetry-Slam-Szene entstanden. Bei «Giacobbo/Müller» präsentierte der Schaffhauser seinen legendären Sketch über das Migros-Chind, das dem Coop-Chind in allem die Show stiehlt – genau wie er selbst.

Kein Wunder also, entdeckte SRF mit Gabriel Vetter einen passenden TV-Host: Seit 2018 läuft «Die Sendung des Monats». Die monatliche Satire-Show mit Vetter, Fabienne Hadorn und einem Ensemble zieht die Befindlichkeit der Schweiz durch den Kakao und greift die Geschehnisse des vergangenen Monats auf.

Du hast Vetters legendären Sketch nicht mehr präsent? Hier gibt's das Highlight in voller Länge:

2017: Dominic Deville zeigt Trump den Finger

Punk-Satiriker Dominic Deville polarisiert mit seiner gleichnamigen Comedyshow. Sein Humor ist weniger massentauglich als jener von «Giacobbo/Müller» – dafür umso bissiger.

Von 2016 bis 2023 prägte der gelernte Kindergärtner die Comedy-Schiene bei SRF. Zu den Highlights zählen unter anderem virale Clips wie «Switzerland Second» sowie seine pointierten Jahresend-Roasts, die regelmässig für Gesprächsstoff sorgten.

In «Switzerland Second» verspottet er US-Präsident Donald Trump. Es ist Devilles erster viraler Hit und schafft es sogar ins «Time Magazine»: eine bissige Parodie auf Trumps Wahlspruch «America First». Damit reiht sich Deville in eine Reihe europäischer Comedians ein, die ihr eigenes Land mit viel Sarkasmus «bewerben».

Hier «Switzerland Second» anschauen:

Am Sonntag startet mit «Fun Fatale» eine neue Comedy-Ära im TV. SRF zeigt erstmals eine vollständig von Frauen produzierte Comedyshow. Die vier Folgen laufen ab Sonntag, 3. Mai, jeweils um 21:40 Uhr auf SRF 1.

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