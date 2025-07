Luca Hänni stiehlt Rainer Maria Salzgeber fast die Show

Ein bisschen Bühnen-Konkurrenz schadet nie. «Donnschtig-Jass»-Moderatior Rainer Maria Salzgeber (rechts) mit Stargast Luca Hänni. Bild: SRF

Rainer Maria Salzgeber ist zurück – sichtbar schlanker und auch am Mikrofon ein wenig leichter unterwegs. Beim Saisonauftakt des «Donnschtig-Jass» zeigt sich der Moderator überraschend zurückhaltend.

Lukas Rüttimann Bruno Bötschi

Der «Donnschtig-Jass» – das ist für viele ein bisschen wie die Bratwurst am Dorffest: Man weiss genau, was einen erwartet. Es wird gejasst, gesungen, gefeiert. Und einer ist immer mittendrin: Rainer Maria Salzgeber.

Doch siehe da: Im Sommer 2025 scheint alles ein wenig anders.

Denn der beliebte «Donnschtig-Jass»-Moderator wirkt beim gestrigen Staffelstart sichtlich erschlankt, fast ein wenig wie nach einer optischen Frischzellenkur.

Und: Mit den Kilos scheint auch sein Moderations-Ego ein wenig geschrumpft zu sein – zumindest auf den ersten Blick.

Schlanker als auch schon: SRF-Moderator Rainer Maria Salzgeber. Bild: SRF

Tatsächlich wirkt Salzgebers Moderation diesmal auffällig dosiert, fast schon wohltuend zurückgenommen.

Sein berühmter Charme blitzt natürlich weiterhin durch, aber der neue «Salzi» scheint begriffen zu haben: Weniger kann auch mehr sein.

Die neue Leichtigkeit von Rainer Maria Salzgeber

Gerade in jenen Jass-Kreisen, die ihm sonst gerne ein zu grosses Ego unterstellen, dürfte man diese neue Zurückhaltung mit stiller Freude registrieren.

Und: Abgesehen von einem kurzen Einspieler zu Beginn hält sich das gesamte Moderations-Trio Salzgeber, Büsser und Kälin in Sachen Selbstinszenierung zurück – dafür gibt es mehr Raum für Jass-Sport, Regionales und Kultur.

Im Element: Rainer Maria Salzgeber mit Ski-Olympiasiegerin Mathilde Gremaud. Bild: SRF

Dass Salzgeber beim Auftakt locker-leicht aufspielt, hat wohl auch mit seinen Gästen zu tun. Mit Freestyle-Olympiasiegerin Mathilde Gremaud und SRF-Hockey-Ikone Mario Rottaris hat er gleich zwei Sportgrössen an seiner Seite – definitiv Gäste aus seiner Wohlfühlzone.

Der ehemalige Nati-Host blüht denn auch in Düdingen sichtlich auf, wenn er zwischen Eishockey-Nostalgie und Freestyle-Anekdoten vermitteln kann. Man spürt: Hier sitzt einer, der den Sport mit Haut und Haar liebt – und der im Herzen immer noch Sport-Moderator ist.

Luca Hänni macht Rainer Maria Salzgeber Konkurrenz

Trotzdem: Ein bisschen Bühnen-Konkurrenz schadet nie. Luca Hänni bringt mit seinem neuen Song den Dorfplatz zum Kochen – und beweist mit seiner charmanten Art einmal mehr, dass er längst viel mehr ist als nur einer von vielen ehemaligen Castingshow-Gewinnern.

Sicherer Wert: Komiker Peach Weber sorgte wie gewohnt für bodenständige Lacher. Bild: SRF

Und natürlich darf einer nie fehlen, wenn es um bodenständige Kost geht: Peach Weber.

Der Komiker bringt auch diesmal den Dorfplatz zum Lachen – ohne grosse Show, ohne Spektakel, einfach mit ein paar lakonischen Sätzen und seinem typisch unaufgeregten Stil.

Während andere mit viel Tamtam um Aufmerksamkeit buhlen, reichen dem Aargauer ein paar Sprüche, und schon liegt das Publikum vor Lachen auf den Bänken. Ein schöner Kontrast zur neuen Comedy-Generation – und genau darum funktioniert der Altmeister nach all den Jahren noch immer.

Stefan Büssers überraschender Sieg

Für zusätzliche Unterhaltung sorgt die Offroad-Challenge mit den Ziesel- Raupenfahrzeugen.

Auf einem spannenden Parcours setzt sich Stefan Büsser hauchdünn und eher überraschend gegen Mathilde Gremaud durch – worauf sich Salzgeber einen launigen Spruch nicht verkneifen kann: «Jetzt muss ich mir das wieder wochenlang anhören.»

Mathilde Gremaud und Stefan Büsser im Offroad-Duell: Auf dem «Ziesel» geht es rasant zur Sache – mit knappem Happy End für Büsser (rechts). Bild: SRF

Gejasst wurde natürlich auch noch. Muolen SG setzte sich beim Differenzlen knapp gegen die Nachbarsgemeinde Häggenschwil SG durch – mit 88 zu 92 Differenzpunkten.

Damit steht fest: Der nächste Austragungsort ist Muolen.

Bereit für die neue «Donnschtig-Jass»-Tour: Moderator Rainer-Maria Salzgeber neben Stefan Büsser mit seinem Bike im Walliser Design. Bild: SRF

Und Salzgeber? Der kann es kaum erwarten, in die Pedale zu treten und in die Ostschweiz zu radeln. Das neue Bike im Walliser Design glänzt schon freudig in die Kamera – und man darf sicher sein:

Seine Abenteuer auf zwei Rädern werden in den kommenden Ausgaben wieder reichlich Sendezeit bekommen.

Doch Sixpack hin, Selbstdarstellung her – nach diesem überraschend abgespeckten Auftakt darf sich «Salzi» in den kommenden Shows ruhig wieder ein bisschen mehr auf die Schulter klopfen.

