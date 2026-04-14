Abschied nach 22 Jahren: Sabine Balmer sagt tschüss «Meteo» Es war ein emotionaler Abschied, aber einer ohne Tränen. Sabine Balmer hört nach 22 Jahren bei SRF «Meteo» auf. 14.04.2026

Nasskalt und grau: Zum Abschied nach 22 Jahren bei «Meteo» zeigte sich das Wetter gestern nicht von seiner besten Seite. «Mir wird’s auch kühler ums Herz», sagte «Meteo»-Chef Bucheli und überreichte zum Abschied einen Blumenstrauss sowie ein Kaleidoskop.

22 Jahre war die studierte Geographin und «Meteo»-Moderatorin Sabine Balmer SRF treu. Davon war sie 10 Jahre auf dem berühmten Wetterdach von SRF – bei Sonnenschein, Wind oder Regen.

So zeigte sich das Wetter auch gestern bei ihrem Abschied am Montagabend garstig, nasskalt und grau.

«Mir wird’s auch kühler ums Herz», sagte SRF-Meteo-Chef Thomas Bucheli zum Abschied und überreichte einen Blumenstrauss sowie ein Kaleidoskop. Letzteres, damit sie künftig spezielle Himmelsformationen beobachten kann, die sie auf dem SRF-Dach manchmal vermisste.

Sabine Balmer strahlte beim emotionalen Abschied – es war allerdings ein Abschied ohne Tränen. Sabine Balmer war seit 2004 als Meteorologin bei SRF tätig und erstellte eigene Prognosen.