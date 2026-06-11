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«X-Men»-Star Tyler Mane Brustkrebs-Schock – nur seine Frau nahm den Knoten ernst

Bruno Bötschi

11.6.2026

Der kanadische Schauspieler und ehemalige Wrestling-Profi Tyler Mane ist an Brustkrebs erkrankt.
Der kanadische Schauspieler und ehemalige Wrestling-Profi Tyler Mane ist an Brustkrebs erkrankt.
Bild: IMAGO/Depositphotos

Ein Knoten in der Brust, Ärzte, die Entwarnung geben – und eine Ehefrau, die nicht locker lässt. Hollywood-Star Tyler Mane verdankt die frühe Entdeckung seines Brustkrebses nach eigenen Angaben ihrer Hartnäckigkeit.

Bruno Bötschi

11.06.2026, 14:40

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • «X-Men»-Star Tyler Mane macht öffentlich, dass er an Brustkrebs erkrankt ist – eine Krebsart, die bei Männern nur selten auftritt.
  • Besonders brisant: Seine Ärzte stuften einen verdächtigen Knoten zunächst als harmlos ein, erst auf Drängen seiner Ehefrau liess er ihn entfernen.
  • Mit seiner Geschichte will der 59-jährige kanadische Schauspieler andere Männer sensibilisieren und sendet während der Chemotherapie eine klare Botschaft: «Fuck Cancer!»
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«Ja, ich habe Brustkrebs. Und ja, das ist extrem selten. Nur etwa ein Prozent aller Brustkrebsfälle betrifft Männer», schreibt Tyler Mane in einem emotionalen Post auf Instagram.

Der kanadische Schauspieler und ehemalige Profi-Wrestler, bekannt als Sabretooth aus «X-Men», sagt, er habe zunächst gezögert, über seine Diagnose zu sprechen.

«Irgendwie war es mir peinlich», offenbart der 2,06 Meter grosse Mane. Als er jedoch erfahren habe, dass Brustkrebs bei Männern oft zu spät erkannt wird, habe er sich entschieden, an die Öffentlichkeit zu gehen.

Krebs-Erkrankung von Mane blieb beinahe unentdeckt

Dabei blieb auch die Erkrankung des 59-jährigen Mane zuerst unentdeckt. Einen verdächtigen Knoten stuften seine Ärzte zunächst als harmlos ein. Erst auf Drängen seiner Frau Brittany Snow liess der Schauspieler ihn entfernen.

«Nur weil meine Frau darauf bestanden hat, wurde ich frühzeitig behandelt», schreibt Mane auf Instagram.

Und weiter: «Also lasst uns anfangen, darüber zu reden. Bei 1 von 755 Männern wird im Laufe ihres Lebens Brustkrebs diagnostiziert, und wenn er früh erkannt wird, ist er sehr gut behandelbar.»

Tyler Mane: «Fuck Cancer»

Mit seinem Beitrag auf Instagram möchte der kanadische Actionstar Männer für Warnsignale wie Gewebeveränderungen oder Flüssigkeitsaustritt an der Brustwarze sensibilisieren.

Brustkrebs bei Männern sei zwar selten, bei früher Diagnose aber sehr gut behandelbar.

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Trotz der Krankheit zeigt sich Tyler Mane auch weiterhin kämpferisch. In einem zweiten Instagram-Video, das er während einer Chemo-Behandlung im Spital aufgenommen hat, streckt er der Kamera den Mittelfinger entgegen und sagt laut:

«Fuck Cancer!»

Seinen Weg durch die Krebstherapie will der Schauspieler laut eigenen Aussagen auch weiterhin öffentlich dokumentieren. 

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