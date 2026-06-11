«X-Men»-Star Tyler ManeBrustkrebs-Schock – nur seine Frau nahm den Knoten ernst
Bruno Bötschi
11.6.2026
Ein Knoten in der Brust, Ärzte, die Entwarnung geben – und eine Ehefrau, die nicht locker lässt. Hollywood-Star Tyler Mane verdankt die frühe Entdeckung seines Brustkrebses nach eigenen Angaben ihrer Hartnäckigkeit.
«Ja, ich habe Brustkrebs. Und ja, das ist extrem selten. Nur etwa ein Prozent aller Brustkrebsfälle betrifft Männer», schreibt Tyler Mane in einem emotionalen Post auf Instagram.
Der kanadische Schauspieler und ehemalige Profi-Wrestler, bekannt als Sabretooth aus «X-Men», sagt, er habe zunächst gezögert, über seine Diagnose zu sprechen.
«Irgendwie war es mir peinlich», offenbart der 2,06 Meter grosse Mane. Als er jedoch erfahren habe, dass Brustkrebs bei Männern oft zu spät erkannt wird, habe er sich entschieden, an die Öffentlichkeit zu gehen.
Krebs-Erkrankung von Mane blieb beinahe unentdeckt
Dabei blieb auch die Erkrankung des 59-jährigen Mane zuerst unentdeckt. Einen verdächtigen Knoten stuften seine Ärzte zunächst als harmlos ein. Erst auf Drängen seiner Frau Brittany Snow liess der Schauspieler ihn entfernen.
Trotz der Krankheit zeigt sich Tyler Mane auch weiterhin kämpferisch. In einem zweiten Instagram-Video, das er während einer Chemo-Behandlung im Spital aufgenommen hat, streckt er der Kamera den Mittelfinger entgegen und sagt laut:
«Fuck Cancer!»
Seinen Weg durch die Krebstherapie will der Schauspieler laut eigenen Aussagen auch weiterhin öffentlich dokumentieren.
Mehr Videos aus dem Ressort
Selbstversorger werden: «Es geht um die Kunst des Kompostierens» – «Ich sehe nur vier Haufen»
Bruno Bötschi versucht sich als Selbstversorger. Der blue News-Redaktor arbeitet auf dem Permakultur-Hof in Feldbach ZH. Er lernt Mulchen und Kompostieren – und was es heisst, mit Tieren und Pflanzen eins zu sein.