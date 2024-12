Adela Smajic kam mit einem Schrecken davon: Mit einem Küchenmesser stellte sie sich darauf ein, einen Einbrecher abzuwehren. Privat

Adela Smajic wird durch seltsame Geräusche aufgeschreckt und ruft die Polizei, da sie einen Einbruch bei den Nachbarn vermutet. Sie selber bewaffnet sich mit einem Küchenmesser.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Adela Smajic alarmierte nach verdächtigen Geräuschen die Polizei und warnte via Instagram vor Einbruchsgefahr.

Sie fordert mehr Polizeipräsenz und bessere Beleuchtung aufgrund häufiger Diebstähle in ihrer Umgebung.

Trotz Unsicherheitsgefühlen bleibt sie in Basel, wo ihr ihr Hund normalerweise Sicherheit gibt. Mehr anzeigen

Adela Smajic, bekannt aus der TV-Show «Bachelorette», erlebte kürzlich einen beunruhigenden Vorfall in ihrem Zuhause. Während sie einen Podcast hörte, bemerkte sie verdächtige Geräusche von draussen. Diese klangen, als ob jemand versuchte, die Balkontür ihrer Nachbarn zu öffnen. In ihrer Instagram-Story teilte sie dieses Erlebnis mit ihren Followern und erklärte, dass sie sofort alle Lichter einschaltete und ihre Schwester informierte. Auf deren Rat hin kontaktierte sie die Polizei, wie «20 Minuten» schreibt.

In der Zwischenzeit griff Adela zu einem Küchenmesser, da ihr Pfefferspray im Auto lag. Sie berichtete, dass die Polizei schnell vor Ort war und die Umgebung überprüfte. Da sie danach nichts mehr von den Beamten hörte, ging sie davon aus, dass keine Gefahr bestand. Adela betonte, dass sie mit ihrem Post die Aufmerksamkeit auf die Sicherheit in ihrer Nachbarschaft lenken wollte, um Diebe abzuschrecken.

Adela fühlt sich in Basel nicht sicher

Adela hat in der Vergangenheit bereits Diebstähle in ihrer Umgebung erlebt, selbst sie aber noch nie Opfer eines Wohnungseinbruchs geworden. Sie erzählt, dass ihr unterwegs schon Taschen gestohlen worden seien und bei ihren Nachbarn Pakete und Fahrräder verschwanden. In ihrem Video rief sie dazu auf, bei Verdacht auf kriminelle Aktivitäten die Polizei zu informieren.

Trotz der hohen Kriminalitätsrate in Basel möchte Adela die Stadt nicht verlassen. Sie sei sich bewusst, dass keine Stadt völlig frei von Verbrechen ist. Ihr Hund Felix gebe ihr ein Gefühl der Sicherheit, doch an diesem Abend sei er nicht bei ihr gewesen, da sie am nächsten Tag verreisen musste und er bei ihrer Mutter blieb.

Adela äusserte kürzlich auf Instagram, dass sie sich in Basel nicht immer sicher fühle, besonders wenn sie alleine unterwegs ist. Sie hatte geplant, an einem Event teilzunehmen, entschied sich jedoch dagegen, da es keine Parkplätze in der Nähe gab. Sie fordert mehr Polizeipräsenz und bessere Beleuchtung in der Stadt, um das Sicherheitsgefühl der Bewohner zu erhöhen.

