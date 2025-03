Szene der Oscar-Nacht im Video: Adrien Brody spuckt Kaugummi aus – und wirft ihn zu Freundin Schauspieler Adrien Brody wirft ausgespuckten Kaugummi zu, Hollywood-Star Keiran Culkin gewinnt Wette mit seiner Frau und Oscar-Moderator Conan O'Brien teilt gegen Schauspielerin Karla Sofía Gascón aus. 03.03.2025

Schauspieler Adrien Brody wirft ausgespuckten Kaugummi zu, Hollywood-Star Kieran Culkin gewinnt Wette mit seiner Frau und Oscar-Moderator Conan O'Brien teilt gegen Schauspielerin Karla Sofía Gascón aus.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen In der Nacht auf Montag fand die diesjährige Oscarverleihung statt.

Moderiert wurden die Academy Awards vom US-amerikanischen Talkshow-Host und Komiker Conan O'Brien.

Der Film «Anora» gewinnt fünf Oscars. «The Brutalist» erhält drei Auszeichnungen und «Wicked» zwei Oscars. Mehr anzeigen

Im Dolby Theatre in Los Angeles kommt es bei der 97. Oscar-Verleihung in der Nacht auf Montag zu einer kuriosen Szene. Schauspieler Adrien Brody will auf die Bühne, um seinen Oscar in der Kategorie «Bester Hauptdarsteller», entgegenzunehmen. Dann merkt er, dass er noch einen Kaugummi im Mund hat. Ein No-Go, also spuckt er ihn aus und wirft ihn seiner Partnerin Georgina Chapman zu.

Dieses und weitere Highlights siehst du im Video.

