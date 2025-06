Mehr als nur Haare – Diese Afro-Styles sprengen alle Beauty-Grenzen An der African Fashion Night in Zürich hat blue News nicht nur ultraspannendes Modedesign, sondern auch aufwändige und spektakuläre Haar-Kreationen eingefangen – und die sind weit mehr als nur Frisuren. 10.06.2025

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Bei der African Fashion Night in Zürich standen spektakuläre Afro-Frisuren im Fokus – von natürlich bis avantgardistisch –, die für Stolz, Identität und Kultur stehen.

Für die Macher der AFN, ist Afro Hair ein Symbol der Sichtbarkeit und sollte als selbstverständlicher Teil kultureller Vielfalt gelten – nicht als Trend.

Prominente wie Cardi B, Issa Rae oder Colin Kaepernick nutzen ihre Frisuren, um schwarze Identität zu feiern und gegen diskriminierende Schönheitsnormen zu protestieren.

Backstage an der African Fashion Night war der Zeitdruck spürbar – besonders im Styling-Bereich, wo Haare das zentrale Thema und Volumen das Wort der Stunde waren. Oder besser: der letzten Stunden.

Denn bis das letzte Model frisiert und bereit für den Laufsteg war, verging einiges an Zeit. Kunst braucht eben Raum. Es war ein Mix aus Haarteilen, viel Haarspray, Wachs und Accessoires nötig, um die aufwendigen Kreationen umzusetzen – vom klassischen Natur-Afro bis hin zu skulpturalen, avantgardistischen Formen mit sogenannten Loops (künstliche Haarformen, Anm. d. Red.). Der Wow-Effekt auf dem Laufsteg war da erst zu erahnen.

«Afro Hair auf einer Plattform wie der African Fashion Night zu sehen, bedeutet Sichtbarkeit, Stolz und die Normalisierung dessen, was schon immer schön war», sagt Emmanuel R. Ekejiuba, Kreativdirektor der African Fashion Night Zürich, gegenüber blue News. «In einer Welt, in der noch immer vorwiegend eurozentrierte Schönheitsbilder vorherrschen, ist es etwas ganz Besonderes, wenn wir zeigen können, wie wunderbar und einzigartig afrotexturiertes Haar ist,» so Olivia James, Gründerin der AFN.

Der Zürcher Event zeigt eindrucksvoll: Afro Hair ist heute sichtbarer, vielfältiger und stärker präsent als je zuvor – auf Laufstegen, in der Werbung und in den sozialen Medien. «Wir brauchen mehr Räume, in denen Afro-Haar nicht als Trend, sondern als selbstverständlicher Teil der Vielfalt anerkannt wird», so Ekejiuba. Afro Hair ist Statement und Symbol – für Identität und kulturelle Selbstbestimmung. «Diese Sichtbarkeit schafft Raum, sich selbst treu zu sein», so Olivia James. Ein Blick auf Influencer*innen aus Kultur und Sport macht das deutlich.

Afro Hair ist sichtbar

Stars, die starken Einfluss auf Gen Z haben, nutzen ihre Frisuren, um schwarze Kultur, Identität und Stolz sichtbar zu machen. So etwa Cardi B, Issa Rae oder Colin Kaepernick, die bei der MET Gala 2025 mit eindrucksvollen Afro-Looks glänzten – trotz klassischem Black-Tie-Motto.

Issa Rae setzte auf einen voluminösen Afro mit kunstvoll geflochtenen, das Gesicht umrahmenden Zöpfen, Cardi B auf eine kantige Variante mit tiefem Seitenscheitel. Und Colin Kaepernick? Trägt seinen naturbelassenen Afro schon seit Jahren – ein sichtbares Symbol seines Widerstands gegen Rassismus und Polizeigewalt.

Afro Hair ist auch Protest

Widerstand ist ein Begriff, der fällt, wenn es um Afro Hair geht. Ob Afro, Zöpfe, Dreadlocks oder Twists – vielerorts gelten diese Frisuren noch immer als «unangepasst» oder «rebellisch». Diskriminierung in Schulen, am Arbeitsplatz oder im Alltag ist auch 2025 Realität. Dass gesetzliche Schutzmassnahmen wie der «Crown Act» (in einigen US-Staaten) nötig sind, spricht Bände: Er schützt vor Benachteiligung aufgrund von Haarstruktur. In Brasilien wächst zwar die Pride-Bewegung, doch fehlt vielerorts rechtlicher Schutz. Und auch in Europa gibt es – offen oder subtil – Diskriminierung durch Regeln, etwa an Schulen.

Was sich die Macher der AFN für die Zukunft von Afro Hair in der europäischen Mode wünschen? «Meine Hoffnung ist, dass Afro-Haar in der europäischen Modewelt vollständig, kreativ und ohne Einschränkungen angenommen wird», so Ekejiuba. Olivia James wünscht sich vor allem, «dass junge Menschen mit Afro Hair sich gesehen und gefeiert fühlen – so wie sie sind.»

Was Afro Hair für die Stylistinnen bei der African Fashion Night bedeutet und wie kunstvoll sie es stylen, erfährst du im Video oben.

