«Aktenzeichen XY» will Schweizer Mordfall lösen

Um den einzigen ungelösten Mordfall im Kanton Nidwalden aufzuklären, arbeitet SRF mit dem TV-Format «Aktenzeichen XY ... Ungelöst» zusammen. Der Cold Case dreht sich um eine ermordete Prostituierte, deren Leiche 2014 am Vierwaldstättersee gefunden wurde.

Der einzige ungelöste Mordfall im Kanton Nidwalden wird Thema der Sendung «Aktenzeichen XY ... Ungelöst», in der die Ermittler auf neue Hinweise hoffen.

Die 36-jährige Prostituierte verschwand 2014 vom Luzerner Strassenstrich, ihre Leiche wurde später im Vierwaldstättersee gefunden – trotz intensiver Ermittlungen blieb der Täter unbekannt.

Nach über zehn Jahren rollt SRF DOK den Fall neu auf, bevor «Aktenzeichen XY ... Ungelöst » am 26. März 2025 erstmals seit über 20 Jahren wieder auf SRF ausgestrahlt wird. Mehr anzeigen

Ein Cold Case aus dem Jahr 2014 lässt den Kripochef der Kantonspolizei nicht mehr los, Senat Sakic sagt: «Es ist das einzige ungelöste Tötungsdelikt in unserem Kanton.»

Der mysteriöse Fall steht nun im Zentrum der Kultsendung «Aktenzeichen XY ... Ungelöst» mit Rudi Cerne.

Was geschah 2014? In der Nacht vom 19. auf den 20. September 2014 verschwindet eine Prostituierte vom Luzerner Strassenstrich. Am Sonntagmorgen entdeckt ein Spaziergänger ihre Leiche im Vierwaldstättersee nahe Stans NW. Bald wird bekannt: Die 36-jährige Bulgarin wurde ermordet. Trotz intensiver Ermittlungen und verschiedener Spuren gelingt es der Kantonspolizei Nidwalden nicht, den Täter zu identifizieren und vor Gericht zu bringen.

Der Fall bleibt ungelöst und wird zu einem sogenannten «Cold Case».

Jetzt, über zehn Jahre nach dem Mord, will Sakic alles daransetzen, den Fall doch noch aufzuklären. Er ruft eine Sonderkommission ins Leben und wendet sich an die Fernsehsendung «Aktenzeichen XY … Ungelöst».

Erste Folge «Aktenzeichen XY … Ungelöst» bei SRF nach über 20 Jahren

Aus aktuellem Anlass strahlt SRF nun nach über 20 Jahren am 26. März 2025 erstmals wieder eine Folge «Aktenzeichen XY … Ungelöst» aus. Nicht nur in der ZDF-Sendung wird der Schweizer «Cold Case» thematisiert; kurz zuvor – am 20. März 2025 – rollt auch «SRF DOK» den Fall neu auf.

In «Die Tote vom Strassenstrich – Letzte Hoffnung: ‹Aktenzeichen XY… Ungelöst›» führen die Recherchen ins Zentralschweizer Rotlichtmilieu, aber auch nach Varna in Bulgarien, von wo die Verstorbene herkam und ihre Familie noch heute lebt.

«Aktenzeichen XY ... Ungelöst» wird am Donnerstag, 20. März 2025, um 20.05 Uhr, SRF 1 und Mittwoch, 26. März 2025, um 20.15 Uhr, SRF 1 ausgestrahlt.